Estas son cuatro plantas de huerta que ayudan a cuidar la salud de su corazón

Si piensa en el corazón, seguramente lo asocia con la vida, la energía e incluso con las emociones. Pero hoy, 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, la invitación es a detenernos y recordar que también hablamos de salud, prevención y de pequeños gestos que hacen la diferencia. ¿Y qué mejor manera de cuidarlo que con plantas sencillas, accesibles y presentes en nuestras huertas?

Y es que la biodiversidad ofrece aliados naturales de gran valor para este propósito. Más allá de su papel en la cocina y en la medicina tradicional, muchas plantas han demostrado beneficios directos sobre el corazón y la circulación. Sus propiedades digestivas, antioxidantes, antiinflamatorias y relajantes contribuyen a la prevención y al bienestar integral, recordándonos que la salud del corazón también se cultiva desde la tierra.

Aquí le decimos cuatro plantas perfectas para este propósito.

Cidrón

El cedrón, también conocido como hierbaluisa, cidrón o verbena de Indias, es un arbusto caducifolio originario de América del Sur que puede alcanzar hasta tres metros de altura. Sus hojas, de un verde claro, tienen un aroma fresco que recuerda al limón con un toque mentolado, ya que contienen aceites en su superficie. En su época de floración, le crecen pequeñas flores de tonos rosados, blancos o violáceos que aparecen agrupadas en la punta de las ramas.

Las hojas del cedrón son muy apreciadas por sus beneficios medicinales, especialmente para el corazón y el sistema nervioso. Según el Jardín Botánico de Bogotá, esta planta se usa como tónico nervioso, cardíaco y digestivo, ayudando a calmar dolores de estómago, vómitos y actuando como antiespasmódico y antiasmático. Su infusión, preparada con 5 a 20 gramos por litro, se toma como digestivo, carminativo, sedante y relajante muscular. Los extractos de cedrón contienen abundantes compuestos antioxidantes, como el verbascósido, y también melatonina, sustancia que favorece el sueño nocturno y aporta un efecto relajante natural.

Para aprovechar sus propiedades, lo ideal es recolectar las hojas tiernas y las puntas floridas un par de veces al año, en los periodos de mayor crecimiento de la planta.

Arveja

¿Sabía que la arveja también ayuda a cuidar el corazón? Antes de contarle cómo, vale la pena conocer un poco más sobre esta planta. La arveja es una herbácea anual de la familia Fabaceae, originaria de la cuenca mediterránea y del Próximo Oriente. Su cultivo se expandió rápidamente por Europa y Asia, y más tarde llegó a América con los viajes de Cristóbal Colón. Puede crecer como trepadora o semi-trepadora, con tallos delgados y huecos, hojas compuestas con zarcillos y delicadas flores blancas o rosadas que dan lugar a vainas de 5 a 10 centímetros, cada una con entre 4 y 10 semillas en su interior.

Ahora sí, sus beneficios a la salud, según el Jardín Botánico de Bogotá, se recomienda en casos de afecciones cardíacas y para personas con diabetes, ya que su alto contenido de fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejora el tránsito intestinal. A nivel nutricional, es una verdadera aliada: aporta fósforo, que mantiene el equilibrio del pH y facilita la producción de energía; calcio, fundamental para la contracción muscular y la salud de huesos y dientes; además de vitamina C y vitamina A, que fortalecen el sistema inmune y favorecen una buena visión.

Calabacín

El calabacín es una planta anual de la familia Cucurbitaceae, originaria de Mesoamérica y del sur de Estados Unidos, considerada además una de las especies domesticadas más antiguas del mundo. Se trata de una planta rastrera o semiarbustiva, de aspecto ligeramente velloso, con hojas grandes en forma de corazón que pueden medir hasta 20 por 35 centímetros. Sus frutos presentan una gran diversidad en tamaño y forma: suelen ser costillados o con superficie rugosa, de cáscara firme en tonos que van del verde claro al verde oscuro, amarillo o anaranjado. Su pulpa, de color crema amarillento a anaranjado, tiene un sabor suave y agradable.

El calabacín posee importantes propiedades medicinales cardiovasculares y nutricionales, según el Jardín Botánico de Bogotá, se usa específicamente en afecciones cardiovasculares, actuando como emoliente y ligeramente diurético, lo que beneficia la salud del corazón y la circulación. También es efectivo para tratar gastritis y colon irritable gracias a su suavidad digestiva. Su valor nutricional es excepcional: contiene tiamina que contribuye al metabolismo de carbohidratos y proteínas; aporta fibra que regula el estreñimiento y disminuye el colesterol en sangre, factor crucial para la salud cardiovascular; y es rico en vitamina C con función antioxidante que contribuye al sistema inmune, la síntesis de colágeno y neurotransmisores.

Manzanilla

La manzanilla común (Matricaria chamomilla) es una planta herbácea anual de la familia Asteraceae, originaria de Europa y de las regiones templadas de Asia, aunque hoy en día también crece de forma natural en América y Australia. Puede alcanzar entre 50 y 90 centímetros de altura, con tallos rectos, ramosos y de sección rectangular. Sus hojas, finamente divididas, le dan un aspecto delicado y aromático.

La manzanilla común es reconocida por sus propiedades cardiovasculares y terapéuticas, gracias a los compuestos naturales que posee. Según el Jardín Botánico de Bogotá, su acción antiinflamatoria, antiespasmódica, vasodilatadora y ansiolítica la convierte en una aliada para el cuidado del corazón y del sistema nervioso.

Tradicionalmente se emplea para aliviar dolores de estómago, migrañas, reumatismo y artritis. Además, favorece la digestión, reduce los gases y, gracias a su efecto sedante, ayuda a disminuir la ansiedad y el estrés, factores estrechamente relacionados con la salud cardiovascular. Sus tallos tiernos y flores se utilizan en infusiones aromáticas, mientras que su aceite esencial es muy apreciado en aromaterapia.

