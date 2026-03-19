Este es el árbol más grande de Colombia: ¿Dónde está y cómo llegar?

El Caucho Guacarí no solo es un espectáculo natural por su tamaño, sino también un ejemplo vivo de cómo una especie puede transformar el paisaje, generar sombra, albergar vida y convertirse en un referente cultural Foto: Expreso Brasilia S.A}

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Ver un árbol gigantesco puede parecer algo común en un país tan biodiverso como Colombia. A lo largo del territorio hay especies que se elevan como edificios y otras que, por su anchura, recuerdan la imponencia de una ceiba. Sin embargo, hay uno que rompe cualquier comparación y despierta la curiosidad de quien lo descubre por primera vez.

En el departamento de Sucre, a la altura del kilómetro 38 de la vía que conecta El Viajano con San Marcos, se levanta un árbol que no solo impresiona por su tamaño, sino también por la historia y el valor que guarda: el Caucho Guacarí. Un verdadero gigante natural que invita a detenerse, mirar hacia arriba y entender por qué se ha convertido en un símbolo de la región.

Quédese, porque aquí le contamos qué lo hace tan especial y por qué vale la pena conocerlo.

Árbol milenario

San Marcos es un municipio ubicado en la región Caribe, al suroeste del departamento de Sucre, entre el río San Jorge y las extensas sabanas. Desde el siglo XIX es conocido como “La Perla del San Jorge”, al consolidarse como la población más importante de este valle.

En este territorio se encuentra uno de los árboles más sorprendentes del país: el Caucho Guacarí. De acuerdo con la Universidad del Valle, se trata de un caucho o higuerón asiático de la especie Ficus benghalensis, reconocido por su tamaño excepcional. Y es que su copa se dice que puede alcanzar cerca de 75 metros de diámetro.

El árbol ronda los 65 años, aunque su estructura lo hace parecer mucho más antiguo. Este árbol, además, tiene un origen particular: fue sembrado como un regalo en la finca Alejandría donde hoy se mantiene en pie.

Más allá de su tamaño, lo que realmente lo distingue son sus raíces aéreas. Estas descienden desde las ramas para sostener su propio peso, se anclan en el suelo y con el tiempo se transforman en nuevos troncos, creando una estructura casi laberíntica que se expande de manera horizontal.

Según el programa de extensión de la Universidad de Carolina del Norte, la higuera de Bengala, como también se le conoce a este árbol, es una de las especies más grandes del mundo por la amplitud de su copa. Puede alcanzar hasta 30 metros de altura y desarrollarse en bosques tropicales y subtropicales. Lo curioso de este es que su crecimiento comienza como epífita, apoyándose en otro árbol, al que eventualmente envuelve, razón por la cual también se le conoce como “higuera estranguladora”.

Esta capacidad de expansión no es menor. De hecho, uno de los ejemplos más extraordinarios se encuentra en la India, con el Thimmamma Marrimanu, considerado el árbol más grande del mundo en términos de superficie cubierta por su copa. Este ejemplar se extiende sobre más de 19.000 metros cuadrados y alcanza un perímetro cercano a los 846 metros, una dimensión que ilustra hasta dónde puede llegar el crecimiento de esta especie cuando encuentra las condiciones adecuadas.

Originaria del subcontinente indio —incluyendo India, Pakistán, Nepal y Sri Lanka—, esta especie pertenece a la familia Moraceae y es considerada sagrada en culturas hinduistas y budistas, donde suele plantarse cerca de templos. Además de su valor simbólico, cumple un papel ecológico importante: sus frutos alimentan a diversas aves, facilitando la dispersión de sus semillas.

¿Cómo llegar?

Llegar a San Marcos desde Bogotá es posible tanto por vía aérea como terrestre, dependiendo del tiempo y el presupuesto disponible.

Por carretera: el viaje toma entre 14 y 15 horas. La ruta más común inicia por la calle 80, en dirección a Villeta y Guaduas. Luego, se continúa por la Ruta 56 hasta el peaje El Koran, en la Ruta del Sol. Desde allí, deberá tomar la Ruta 45 hasta conectar con la Ruta 62 y finalmente enlazar con la Ruta 25, que conduce directamente a San Marcos.

Ingreso por otras ciudades: Desde Montería, el recorrido dura alrededor de dos horas por la Troncal del Caribe. En cambio, desde Sincelejo, el trayecto es de aproximadamente una hora y media, pasando por Sampués y siguiendo la vía que lleva directamente al municipio.

Para visitar el Caucho Guacarí, se puede ingresar a la finca donde está ubicado por un valor cercano a los $7.000 pesos. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Es importante tener en cuenta que, para su conservación, no está permitido subirse, sentarse o apoyarse sobre el árbol, ni ingresar alimentos, bebidas alcohólicas, envases de vidrio o aerosoles.

¿Es el mismo árbol de la moneda antigua de $500?

No. Aunque es común la confusión por su tamaño y apariencia, no se trata del mismo árbol.

El que aparece en la antigua moneda de $500 es un Samán, también conocido como “El Gigante de Guacarí”, ubicado en el Valle del Cauca. Este árbol fue homenajeado tras su muerte en 1989 y se convirtió en un símbolo nacional. Aunque ambos son imponentes, pertenecen a especies distintas y tienen historias diferentes.

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