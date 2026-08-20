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Fenómeno de El Niño: ¿Qué les pasa a los árboles cuando hace mucho calor y llueve poco?

El fenómeno de El Niño no solo trae calor y menos lluvias: también pone a prueba a los árboles. ¿Cómo saber si están sufriendo y qué podemos hacer para ayudarlos a resistir?

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La Huerta y Leidy Barbosa Ramírez
20 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
Un árbol de la familia de los dipterocarpáceos de 57 m de altura, equipado con la técnica de doble cuerda (DRT) para acceder al dosel.
Un árbol de la familia de los dipterocarpáceos de 57 m de altura, equipado con la técnica de doble cuerda (DRT) para acceder al dosel.
Foto: Palasiah Jotan

Los árboles tienen algo que impone respeto: son grandes, majestuosos y, aunque permanecen inmóviles, están en constante transformación. Crecen, producen oxígeno, ofrecen refugio y ayudan a mantener vivos los ecosistemas. Por eso, plantar uno no es solo sembrar una semilla, sino apostar por la vida y contribuir, de una manera sencilla, a la conservación del ambiente.

Pero incluso estos gigantes pueden verse afectados por los cambios del clima. El fenómeno de El Niño, por ejemplo, no solo pone en riesgo la disponibilidad de agua, sino que...

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa Ramírez

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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CEHJ(93960)Hace 2 minutos
Importante información en esta temporada, la que es también aprovechada por muchas personas para hacer "quemas controladas", algo que está prohibido.
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