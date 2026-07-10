Fiestas de la Virgen de Chiquinquirá: el origen del rosario y qué tienen que ver las rosas

Según la leyenda, de la sangre del dragón vencido por Sant Jordi brotó un rosal de flores rojas. Foto: EFE - Quique García

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¿Qué tienen en común las rosas, la jardinería y el nuevo festivo del 13 de julio? A simple vista, la relación parece inexistente. Sin embargo, detrás de esta fecha hay una historia que une la fe, la naturaleza y una de las flores más emblemáticas de la humanidad.

El próximo 13 de julio, los colombianos disfrutarán por primera vez de un nuevo puente festivo en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Aunque la celebración está profundamente ligada a la tradición religiosa y a la historia del municipio boyacense de Chiquinquirá, existe un detalle que suele pasar desapercibido: las rosas y la jardinería también ocupan un lugar especial en este relato.

Y es que mucho antes de convertirse en una de las flores favoritas de los jardines, la rosa ya era un símbolo de amor, belleza, poder y espiritualidad, la cual ha inspirado poemas, pinturas, obras literarias y composiciones musicales y, dentro de la tradición cristiana, dio origen a uno de los símbolos de oración más conocidos del mundo: el rosario.

Por eso, en medio de este nuevo festivo, vale la pena descubrir cómo una flor que hoy embellece parques y jardines ha logrado trascender la botánica para convertirse en un elemento clave de la historia, la cultura y la tradición religiosa.

Un poco de botánica

Conozcamos primero a la rosa, y es que, según menciona el Real Jardín Botánico de Kew, botánicamente, estas flores pertenecen al género Rosa, integrado por cerca de un centenar de especies, en su mayoría originarias de Asia, aunque también existen algunas nativas de Europa, Norteamérica y el norte de África.

Forman parte de la familia de las rosáceas y pueden encontrarse en múltiples formas: desde pequeños rosales para maceta hasta grandes arbustos y plantas trepadoras que alcanzan varios metros de altura.

Sus flores presentan una extraordinaria variedad de colores, tamaños y formas. Van desde delicados tonos crema, rosa y durazno hasta intensos amarillos, naranjas y rojos. Muchas especies destacan por su perfume y algunas producen frutos conocidos como escaramujos, ampliamente utilizados en la gastronomía y la medicina tradicional.

Con el paso de los siglos, el ser humano ha desarrollado más de 30.000 variedades mediante procesos de hibridación, razón por la que hoy siguen siendo una de las plantas más cultivadas en jardines y rosaledas de todo el mundo.

Pero su importancia va mucho más allá de la botánica. Aquí aparece una de las curiosidades más llamativas que une a las rosas con el nuevo festivo del 13 de julio: el origen mismo de la palabra rosario.

Pero, ¿qué es el rosario?

Aunque hoy el rosario suele asociarse con un conjunto de cuentas utilizadas para rezar, en realidad es una práctica de oración y meditación cuya historia comenzó siglos antes de que existiera el objeto que hoy lleva ese nombre.

Según explica el teólogo Luis Daniel Londoño, durante los primeros siglos del cristianismo los monjes rezaban diariamente los 150 salmos. Sin embargo, como la mayoría de los fieles no sabía leer ni tenía acceso a los libros litúrgicos, poco a poco surgió la costumbre de sustituirlos por la repetición del Padre Nuestro y, posteriormente, del Ave María, utilizando cordones con nudos o cuentas para llevar la cuenta de las oraciones.

Entre los siglos XII y XV esta práctica fue adquiriendo una estructura más definida hasta convertirse en una meditación sobre los principales acontecimientos de la vida de Jesucristo, conocidos como los misterios, contemplados desde la figura de la Virgen María.

El teólogo añade que, además de su dimensión espiritual, el rosario ha acompañado a pueblos enteros en momentos de guerra, epidemias, persecuciones, migraciones y crisis familiares, convirtiéndose en una de las prácticas de devoción más extendidas del cristianismo.

El nombre de esta oración también tiene una historia particular. Como explica el padre Diego Uribe, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la palabra rosario proviene del latín rosarium, que significa “jardín de rosas” o “rosaleda”. Inicialmente no hacía referencia a las cuentas utilizadas para rezar, sino a una ofrenda espiritual.

“Los autores comenzaron a interpretar cada Ave María como una rosa ofrecida simbólicamente a la Virgen María. Así, al completar una serie de oraciones, los fieles formaban una corona o un ramo de rosas espirituales”, explica Uribe.

Eso sí, para Fabián Salazar Guerrero, doctor en Teología, la permanencia de esta forma de rezo durante siglos se explica porque es una devoción sencilla y accesible para todos los fieles. Además de transmitir las principales enseñanzas de la fe y acompañar la meditación sobre los misterios del Evangelio, el rosario ofrece a muchos creyentes un espacio de serenidad, esperanza y confianza en Dios.

¿Qué otros significados tiene la rosa en la cultura humana?

Pero antes de convertirse en un símbolo de la tradición cristiana, la rosa ya ocupaba un lugar privilegiado en diferentes civilizaciones. Admirada por su belleza, fragancia y diversidad, esta flor ha inspirado a la humanidad durante miles de años.

Según explica el Real Jardín Botánico de Kew, esta flor ha representado durante siglos el amor, la belleza, el poder, la victoria, la espiritualidad e incluso la vida eterna.

En la mitología griega, por ejemplo, la rosa estaba estrechamente vinculada con Afrodita, diosa del amor, mientras que en la antigua Roma las coronas de rosas formaban parte de las ceremonias nupciales. Más adelante, durante la Edad Media, la flor pasó a simbolizar también el honor, el poder y la victoria, e incluso fue el emblema de las casas de York y Lancaster durante la Guerra de las Rosas en Inglaterra.

Con la expansión del cristianismo, ese simbolismo no desapareció; por el contrario, adquirió un nuevo significado.

El fray José Uriel Patiño Franco, agustino recoleto y profesor de Historia Eclesiástica de la Uniagustiniana, señala que la riqueza simbólica de la rosa facilitó que el cristianismo la incorporara como una expresión de la devoción mariana, y es que desde la antigüedad era habitual ofrecer flores a reyes, héroes y divinidades como muestra de respeto, una tradición que posteriormente fue adoptada por los primeros cristianos.

“La costumbre de ofrecer flores existía mucho antes de que se popularizara el santo rosario. Algunos historiadores encuentran evidencias de ofrendas florales desde la más remota antigüedad. Incluso, en algunas pinturas rupestres halladas en cuevas prehistóricas se observan figuras que podrían interpretarse como flores. Esto permite afirmar que, tanto en las tradiciones culturales de Oriente como de Occidente, las flores han estado presentes como parte de las experiencias religiosas”, explicó el académico.

¿Para qué sirven las rosas?

Más allá de su simbolismo religioso y cultural, las rosas también han acompañado a la humanidad por sus múltiples usos prácticos. Según el Real Jardín Botánico de Kew, han sido utilizadas para:

Belleza y cosmética: l os aceites esenciales de rosa son ampliamente utilizados en la elaboración de perfumes, velas y productos para el cuidado de la piel y el cabello gracias a sus propiedades aromáticas e hidratantes. Asimismo, el agua de rosas, obtenida como subproducto de la destilación del aceite esencial, es un ingrediente habitual en tónicos y brumas faciales.

Gastronomía: el agua de rosas es un ingrediente tradicional en la cocina de Oriente Medio y la India, donde aporta aroma a postres como el baklava, el turrón y el lokum o delicia turca. Por su parte, los escaramujos —los frutos del rosal— son ricos en vitamina C y se emplean para elaborar mermeladas, confituras, jaleas, infusiones y jarabes.

Salud: la rosa china (Rosa chinensis) ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional china. Sus raíces y frutos se emplean para tratar dolores articulares, artritis, tos, heridas e infecciones cutáneas, mientras que los capullos florales se utilizan para favorecer la circulación sanguínea y aliviar molestias en el pecho y el abdomen.

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