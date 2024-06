Flor de Jade: cuidados y características de la especie atractiva para murciélagos

La flor Jade Vine tiene características poco comunes en el reino vegetal, tales como su color, método de polinización y cuidados. Foto: Colviveros

Conocida científicamente como Strongylodon macrobotrys, es una planta trepadora nativa de Filipinas. “Una planta trepadora es una planta que tiene la capacidad natural de trepar y aferrarse a superficies verticales u horizontales a medida que crece. Este comportamiento les permite alcanzar la luz del sol y maximizar el espacio disponible para el crecimiento”, expuso Gabriel Osorio, especialista en el cuidado de las plantas de Colviveros.

Esta flor es conocida por su color verde azulado distintivo, que la hace única entre las plantas florales. “Este color tan particular se debe a la combinación especial de pigmentos presentes en las células de la flor”, dice Osorio.

Principalmente, el color verde azulado de la Jade Vine se debe a la presencia de pigmentos llamados antocianinas, un grupo de compuestos fenólicos responsables de una amplia gama de colores en las plantas, desde tonos rojos, púrpuras y azules hasta tonos naranjas y amarillos. En el caso específico de la jade vine, la composición única y la disposición de estas antocianinas en las células de los pétalos dan como resultado ese tono distintivo de verde azulado.

La adaptación a este color particular puede tener varias explicaciones. Una teoría es que este color atrae específicamente a los murciélagos frugívoros, que son los principales polinizadores de la planta en su hábitat natural en Filipinas. Los murciélagos tienen una buena visión nocturna y una atracción hacia colores como el verde azulado, lo que podría facilitar la polinización cruzada de la jade vine.

Además, “el color verde azulado puede tener ventajas adaptativas en términos de camuflaje o protección contra depredadores, aunque esto puede variar dependiendo del contexto específico del ambiente donde crece la planta”, concluye Osorio.

En cuanto a su tamaño, “las flores de la jade vine suelen formar racimos colgantes que pueden medir hasta 90 cm de largo. Las flores son en forma de guisante y están dispuestas en racimos colgantes. Cada flor tiene forma tubular con cinco pétalos que se abren en un ángulo característico, mostrando su color verde azulado. Las hojas de la jade vine son compuestas, de color verde brillante y pueden alcanzar un tamaño considerable, contribuyendo al aspecto exuberante de la planta”.

Proceso de polinización

Gabriel Osorio expone que el proceso de polinización esta adaptado específicamente a su entorno natural en Filipinas, donde los murciélagos frugívoros desempeñan un papel crucial. “La flor produce racimos colgantes de flores tubulares de color verde azulado. Cada racimo puede contener numerosas flores individuales dispuestas en forma de guisante. El color verde azulado distintivo de las flores de la jade vine no es solo estético, sino que también cumple una función específica en la atracción de polinizadores. Los murciélagos frugívoros tienen una buena visión nocturna y son atraídos por colores como el verde azulado. Suelen abrirse por la tarde-noche, coincidiendo con el horario de actividad de muchos murciélagos frugívoros. Los murciélagos frugívoros visitan las flores en busca de néctar, que es su principal fuente de alimento. Mientras los murciélagos se alimentan, inevitablemente entran en contacto con el polen adherido a las partes reproductoras de la flor (estambres). El movimiento de los murciélagos entre las flores facilita la transferencia del polen de una flor a otra, promoviendo así la polinización cruzada. Y finalmente, después de la polinización exitosa, la flor fertilizada desarrolla semillas que eventualmente formarán nuevas plantas de jade vine”.

Cuidados

La Jade Vine requiere los siguientes cuidados, según Osorio:

Luz: La jade vine prefiere luz brillante pero indirecta. Evite la luz solar directa intensa, especialmente en las horas más calurosas del día. En interiores, la puede ubicar cerca de una ventana orientada al este o al oeste para recibir luz filtrada.

Temperatura: Es una planta tropical que prefiere temperaturas cálidas y constantes. La temperatura ideal está entre 18-25°C. Evite los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire frío.

Riego: Mantenga el suelo ligeramente húmedo, pero no empapado. La jade vine no tolera el encharcamiento. Durante el período de crecimiento activo (primavera y verano), riega con regularidad cuando la capa superior del sustrato está seca al tacto. Reduzca el riego en invierno, pero no deje que el sustrato se seque por completo.

Humedad: La jade vine aprecia la humedad alta. Rocíe regularmente las hojas con agua para aumentar la humedad ambiental, especialmente en interiores donde el aire puede ser seco.

Suelo: Utilice un sustrato bien drenado y rico en materia orgánica. Puede mezclar tierra para macetas con perlita o turba para mejorar el drenaje. Asegúrese de que el contenedor tenga agujeros de drenaje para evitar el estancamiento del agua.

Fertilización: Durante la temporada de crecimiento (primavera y verano), fertilice cada 2-3 semanas con un fertilizante líquido balanceado para plantas con flores. Reduzca la fertilización en otoño e invierno, cuando la planta está en reposo.

Poda y mantenimiento: Recorte regularmente las ramas muertas, enfermas o dañadas para fomentar un crecimiento saludable y evitar problemas de enfermedades.

Soporte: Proporcione un soporte resistente para que trepe la planta. Puedes utilizar enrejados, postes o estructuras similares. Asegúrese de no dañar los tallos frágiles al guiarlos sobre el soporte.

Enfermedades y plagas: La jade vine es susceptible a problemas como el mildiú polvoriento, la pudrición de raíces por exceso de riego y las plagas como los áfidos. Inspeccione regularmente la planta para detectar signos de enfermedades o plagas y trata según sea necesario con métodos orgánicos o productos recomendados.

