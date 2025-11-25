Flor de pascua o planta de Navidad: ¿dónde ubicarla en la casa para que florezca?

La poinsettia no tolera la luz solar directa, especialmente si no está bien hidratada. Foto: Pixabay

Con la llegada de la Navidad, una de las plantas más representativas de la época vuelve a cobrar protagonismo: la poinsettia, o flor de Pascua. Sus intensas hojas rojas y verdes se han convertido en un símbolo inconfundible de la temporada decembrina. Sin embargo, cuando llega a casa muchas veces comienza a perder color o surgen dudas sobre dónde ubicarla. Aquí le contamos cómo evitarlo y mantenerla en perfectas condiciones.

Conozca sus necesidades de luz

Para ubicar correctamente su flor de Navidad, colóquela en un espacio muy iluminado dentro de su hogar, donde reciba claridad abundante sin exponerse al sol directo, como por ejemplo cerca a una ventana con cortinas. Esta necesidad se debe a su origen, pues originaria de México, crece en zonas naturales donde está cubierta por el dosel de los árboles.

De hecho, si quiere estimular su floración o su color, la luz es un factor importante y deberá moverla o intervenir. Y es que en un artículo publicado el 15 de diciembre del año pasado, Nora Esperanza Espejo, bióloga y fundadora de Poinsettia Colombia con más de 30 años de experiencia, explica que la flor necesita días cortos y noches largas, por ello, en países tropicales como Colombia, donde la duración del día es constante, se debe recurrir a técnicas manuales para lograrlo.

¿Cómo lograrlo en casa?

Estimulación de la floración: Para desarrollar las brácteas rojas, necesita unas 14 horas de oscuridad continua cada noche. En casa, este proceso puede replicarse cubriéndola con una caja o bolsa opaca o poniéndola en un cuarto oscuro. Ojo, solo por unas horas, si la deja mucho tiempo a oscuras puede debilitar sus hojas.

Buena iluminación diurna: Durante el día, debe permanecer en un lugar muy iluminado, preferiblemente junto a una ventana, evitando la exposición directa al sol.

Control de temperatura

La temperatura es un factor determinante en el bienestar de la poinsettia. Para mantenerse saludable durante todo el año, debe permanecer en un rango de 16 a 22°C, ya que las temperaturas más altas pueden provocar la caída de las hojas inferiores, una señal clara de estrés térmico.

Evitar corrientes de aire: No la ubique cerca de chimeneas, aires acondicionados, zonas con circulación intensa de aire o cerca a las partes móviles de la ventana que da al exterior, pues puede dañar con facilidad la planta.

Manipulación cuidadosa: Las hojas deben tratarse con suavidad, ya que, si se maltratan, liberan savia blanca que afecta su apariencia.

Ojo con la humedad

La humedad es tan importante como la temperatura en el cuidado de la poinsettia. En ambientes cálidos y secos, puede perder hojas si el aire es demasiado árido, por lo que conviene elevar la humedad cuando la temperatura sube.

Espejo también señala que, aunque algunas personas consideran ubicarla en el exterior, si se desea esto se debe plantarla con precaución debido al riesgo de hongos asociados al exceso de humedad.

Tenga en cuenta estos puntos clave:

Formas sencillas de aumentar la humedad: Use un humidificador, coloque la maceta sobre un plato con piedras húmedas o pulverice ligeramente el ambiente (no directamente las hojas).

Cómo identificar falta de humedad: Bordes secos, hojas que se arrugan con facilidad y caída prematura del follaje son señales de alerta.

Cuándo evitar el exterior: Después de días consecutivos de lluvia o en temporadas muy húmedas, es preferible dejar la planta dentro de casa para reducir el riesgo de hongos.

