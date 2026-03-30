Flor del plátano: ¿Qué pasa cuando esta planta florece?

Las flores del plátano sirven tanto para producir el fruto como para aprovecharse en la alimentación Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Presente en la mesa cotidiana de Colombia y gran parte de América Latina, el plátano parece un alimento familiar, casi obvio. Está en los desayunos, en los almuerzos y hasta en las preparaciones más tradicionales. Sin embargo, detrás de ese fruto tan conocido hay una planta que muchos nunca han observado con detenimiento.

Alta, de hojas amplias y verdes que se rasgan con el viento, la mata de plátano guarda un proceso silencioso y casi misterioso: su floración. Esta no ocurre en cualquier momento ni bajo cualquier condición, y cuando aparece, transforma por completo la apariencia de la planta.

¿Cuál es la característica de la flor del plátano?

Antes de entender la flor del plátano, conviene mirar de cerca la planta que la produce. La platanera, del género Musa, no es un árbol ni una palmera, sino una planta herbácea gigante. Carece de tronco leñoso: su estructura principal es un pseudotallo, formado por capas de hojas enrolladas que nacen de un rizoma subterráneo. Estas hojas, que pueden alcanzar hasta tres metros de largo, envuelven y protegen el crecimiento interno.

Entre los 10 y 15 meses de desarrollo, cuando la planta ha producido entre 26 y 32 hojas, emerge desde el centro del pseudotallo lo que vendría siendo la estructura de flores. Esta aparece inicialmente en posición vertical y luego se inclina, formando un gran capullo colgante de color púrpura o violáceo, con forma de corazón o “bellota”. Está compuesto por un eje central o raquis, del que se disponen en espiral hileras dobles de flores, protegidas por brácteas (hojas modificadas) gruesas y carnosas.

A medida que estas hojas se abren —un proceso progresivo que puede durar entre 10 y 30 días por cada hilera— dejan al descubierto las flores. Las primeras en aparecer son las flores femeninas, ubicadas en la parte inferior de la inflorescencia. Estas son las más importantes, ya que de ellas se desarrollan los frutos que conocemos hoy en día como plátanos, agrupados en racimos llamados “manos”.

Por encima aparecen algunas flores neutras o hermafroditas, y en la parte superior se encuentran las flores masculinas, que no producen fruto y terminan cayendo junto con las hojas modificadas. La floración continúa de manera secuencial: cada bráctea se levanta, expone una nueva hilera de flores y luego se desprende.

El desarrollo del racimo toma entre 80 y 180 días. Durante este periodo, la planta concentra gran parte de su energía en la maduración de los frutos. Este esfuerzo tiene una consecuencia importante: tras la cosecha, el pseudotallo principal muere, aunque la planta se regenera a partir de nuevos brotes que surgen del rizoma.

En el mundo existen más de mil variedades de plátanos dentro del género Musa, muchas con diferencias notables en sabor, tamaño y textura. Sin embargo, en todos los casos, el fruto que se consume se origina directamente a partir de una parte de la flor.

¿Para qué sirven las flores del plátano?

Desde el punto de vista biológico, las flores del plátano tienen como función principal dar origen al fruto. Las flores femeninas se transforman directamente en los plátanos, mientras que las flores masculinas no producen fruto, pero forman parte del desarrollo de la inflorescencia.

En el manejo agrícola, es común que se corte la parte terminal masculina, conocida como “bellota”, una vez que los frutos ya se han formado. Esto ayuda a prevenir enfermedades y a concentrar la energía de la planta en el crecimiento del racimo. Sin embargo, si no se retira, no representa un problema grave: simplemente continuará su desarrollo hasta secarse y caer.

Eso sí, si usted quiere aprovecharlo, según el Jardín Botánico de Missouri, la flor del plátano tiene un importante uso culinario y ornamental en distintas regiones del mundo. El cogollo o corazón floral es comestible y se emplea en ensaladas, guisos y preparaciones tradicionales de Asia y América Latina. Su sabor es suave, ligeramente amargo y almidonado, mientras que su textura crujiente recuerda a la de la col o la alcachofa.

Para su preparación, es necesario retirar las brácteas externas —de color púrpura oscuro— y extraer las flores internas, que son blancas y tiernas. Estas se sumergen en agua con limón o vinagre para evitar la oxidación y reducir el amargor. Luego pueden consumirse crudas, fritas, cocidas o incluso en conservas.

Además de su valor alimenticio, la flor del plátano también tiene un destacado uso ornamental. Su forma colgante, similar a un corazón alargado, y sus intensos tonos púrpura o rojizos la convierten en un elemento llamativo en jardines tropicales. Incluso en macetas o interiores amplios, especialmente en variedades enanas, las flores y hojas modificadas pueden funcionar como un recurso decorativo natural por su tamaño, color y estructura.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼