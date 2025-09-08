Floración de los Ocobos: el espectáculo natural que embellece a Ibagué

Gracias al Acuerdo Municipal 033 de 2005, Ibagué celebra el Día del Ocobo el 16 de marzo y el 17 de septiembre. Foto: Cortolima

En Ibagué, cada año la naturaleza sorprende con un espectáculo que transforma la ciudad en un escenario de ensueño: la floración del ocobo. Sus copas se llenan de tonos rosados, lilas y blancos que cubren calles y avenidas como si fueran tapices, evocando la magia de los cerezos japoneses y envolviendo a la capital musical de Colombia en un ambiente único.

Si usted desea verlo, esta belleza alcanza su momento más esperado el 17 de septiembre, cuando se celebra el Día del Ocobo, una fecha que rinde homenaje a este árbol emblemático que, con su esplendor efímero y deslumbrante, se ha convertido en un verdadero símbolo de la región.

¿Qué son los Ocobos?

El ocobo (Tabebuia rosea) es el árbol símbolo de Ibagué desde el año 2000, famoso por sus floraciones que ocurren dos veces al año: entre marzo-abril y agosto-septiembre. Durante estos períodos, la ciudad se transforma en un espectáculo visual cuando aproximadamente 10.525 ocobos cubren las calles con sus pétalos rosados, creando alfombras naturales que cambian el paisaje urbano.

Según la alcaldesa Johana Ximena Aranda, la historia del ocobo en Ibagué se remonta a 1940, cuando Ester Castilla Melendro, esposa del entonces gobernador Mariano Melendro, trajo los primeros ejemplares desde Armero y los sembró en el parque Andrés López Garza. Desde entonces, estos árboles originarios de México, Centroamérica y partes de Sudamérica se expandieron por toda la ciudad, prosperando en el paisaje urbano a una altitud óptima que oscila entre 1.000 y 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Una de sus característica importante es que pueden alcanzar alturas de 6 a 30 metros y se distinguen por sus hojas palmadas y llamativas flores en tonos rosa, lavanda o magenta.

Algo en lo que se destaca este árbol es por su ciclo de renovación, pues después de cada floración, el árbol pierde completamente su follaje y flores, quedando temporalmente desnudo como en invierno. Durante los cinco meses entre floraciones, experimenta una regeneración total, desarrollando nuevo follaje y preparándose para su próximo espectáculo floral. Este proceso no solo renueva su belleza, sino que también permite la creación de nuevos espacios en su estructura, facilitando su crecimiento y expansión.

Este árbol desempeña un papel multifacético en el ecosistema urbano de Ibagué, beneficiando a aves y diversa fauna urbana mientras embellece el entorno y contribuye a la creación de microhábitats que enriquecen la biodiversidad local. Su importancia cultural es tal que en 2005, mediante el Acuerdo Municipal 033, se estableció oficialmente la celebración del Día del Ocobo el 17 de septiembre y el 16 de marzo, coincidiendo con sus períodos de floración.

Sin embargo, el 2025 marcará un momento especial para Ibagué, ya que la alcaldesa anunció la creación del Festival del Ocobo como parte de la agenda cultural de la ciudad.

¿Qué contempla el festival?

El Festival del Ocobo incluye una programación diversa que combina actividades ambientales, culturales y educativas. Las jornadas contemplan siembras de ocobos en parques y avenidas de la ciudad, concursos de fotografía que buscan capturar la belleza natural de estos árboles emblemáticos, exposiciones de arte inspiradas en la especie, y charlas educativas sobre la importancia ecológica que representa para el ecosistema urbano de la capital tolimense.

Según la alcaldesa, más que una simple celebración estacional, el festival está diseñado para consolidarse como una plataforma integral que trasciende lo meramente ornamental. La iniciativa busca convertirse en una vitrina estratégica donde emprendedores y artesanos locales puedan mostrar sus creaciones y talentos, fortaleciendo así el tejido económico y cultural de la región mientras se honra el patrimonio natural de la ciudad.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo ha mostrado un compromiso activo con la preservación del ocobo, distribuyendo ejemplares no solo en Ibagué sino también en otros municipios del departamento donde las condiciones son propicias. Esta estrategia de expansión reconoce el papel multifacético que desempeña la especie en los ecosistemas urbanos, beneficiando tanto a la avifauna como a la diversa fauna urbana sin generar dependencias exclusivas entre especies.

Cuatro consejos para ir a ver los ocobos

Planifique su visita en temporada: La floración se da dos veces al año, entre marzo-abril y agosto-septiembre, siendo el 17 de septiembre la fecha más emblemática por el Día del Ocobo. Visitar en esos días garantiza verlos en su máximo esplendor.

Recorra las avenidas principales: Algunos de los puntos más icónicos para admirarlos son la avenida Quinta, la calle 60 y el parque Andrés López Garza, donde los ocobos forman túneles florales.

Viva la experiencia a pie o en bicicleta: Caminar o recorrer en bicicleta las zonas donde florecen permite apreciar con calma los colores, los contrastes y hasta los pétalos que tapizan el suelo.

Capture el momento en fotografías: La floración del ocobo es efímera, dura pocos días, por lo que llevar cámara o celular es casi obligatorio para guardar el recuerdo. Los atardeceres con el cielo rosado hacen que las fotos sean aún más espectaculares.

Descubra los ocobos más allá de Ibagué: Aunque Ibagué es la ciudad insignia de este árbol, no es el único lugar donde puede disfrutarse su floración. En Cali adornan avenidas y parques con sus tonos rosados, mientras que en varias regiones del Caribe colombiano también se encuentran ejemplares que embellecen el paisaje urbano y natural.

