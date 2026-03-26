Fuerteventura: la isla que volvió a florecer después de años de sequía

Fuerteventura en españa se pinta de colores Foto: freepik

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Hay lugares que uno aprende a mirar de una sola forma: secos, silenciosos, casi inmutables. Pero basta una temporada de lluvias para que todo cambie. De un momento a otro, el suelo que parecía vacío se cubre de verde y pequeñas flores, como si la vida hubiera estado esperando el instante preciso para volver a aparecer.

Eso es lo que ocurre por estos días en Fuerteventura. La isla, conocida por sus paisajes áridos, ha dejado atrás los tonos ocres tras las lluvias de diciembre y ahora sorprende con campos que reverdecen, transformando por completo la imagen que muchos tenían de ella.

¿Por qué floreció este lugar?

En Fuerteventura, una isla española del archipiélago de Canarias situada en el océano Atlántico, a pocos kilómetros de la costa norte de África, el paisaje está marcado por su carácter árido y abierto. Es la segunda isla más grande del archipiélago y es reconocida por sus extensas playas de arena clara, sus vientos constantes y un entorno dominado por tonos ocres que reflejan la escasez de lluvias a lo largo del año.

Las precipitaciones de finales de 2025 rompieron ese ciclo. En pocas semanas cayó casi la misma cantidad de agua que en todo un año, y eso bastó. No porque la tierra sea especialmente fértil, sino porque las plantas que habitan aquí están preparadas para lo excepcional. Sus semillas pueden permanecer latentes durante décadas, resistiendo el calor, la sequía y el viento, hasta que detectan la humedad suficiente para activarse.

Entonces todo ocurre al mismo tiempo. Las semillas germinan, las plantas crecen, florecen y se reproducen en cuestión de días, como si respondieran a un reloj interno perfectamente afinado. No hay margen de error: si no aprovechan ese breve periodo de humedad, puede que no vuelva a llover en meses. Por eso el paisaje cambia con tanta rapidez, pasando del ocre al verde y, casi sin transición, a un mosaico de flores.

En los ecosistemas áridos, esta no es una casualidad, sino una estrategia. Muchas especies producen miles de semillas en los pocos años lluviosos: algunas germinan de inmediato, mientras otras quedan enterradas, protegidas por la dureza de su cubierta y por las condiciones del suelo. Esa reserva funciona como una memoria biológica. Cuando regresa la lluvia, la humedad y la temperatura activan ese banco latente y, en pocos días, el terreno se cubre de vida.

Expertos de la Universidad de La Laguna explican en medios locales que este fenómeno, conocido como una “explosión floral”, combina urgencia y resistencia. No es que el paisaje cambie de repente, es que responde a una capacidad que siempre ha estado ahí, esperando el momento adecuado.

Sin embargo, estas lluvias no significan que los problemas que enfrenta la isla hayan desaparecido. Aunque han sido clave tras años de sequía intensificada por el cambio climático, no revierten el deterioro acumulado ni frenan otras presiones, como el impacto del ganado sobre especies vulnerables de flora que de hecho están en peligro.

¿Qué flores aparecieron aquí?

Según explica el medio local Diario de Fuerteventura, la floración siguió una secuencia muy clara, en la que distintas especies fueron apareciendo casi por turnos, transformando progresivamente el paisaje.

Al inicio, dominaron las primeras en responder a la humedad:

Erucastrum canariense (relinchón canario o ajopé), con sus tonos amarillos, cubriendo laderas húmedas del norte y zonas del interior.

Matthiola bollena, conocida localmente como violeta, que aportó matices lilas en áreas más secas y cercanas a la costa.

A esa base se sumaron otras especies que ampliaron el paisaje. La mostaza silvestre (Carrichtera annua) aportó pequeñas flores blancas, mientras el llamado pajito macho (Otoglyphis pubescens marrocana) comenzó a formar amplias praderas blancas y amarillas. T

El cambio más llamativo llegó después, cuando el suelo empezó a teñirse de rojo con el cosco (Mesembryanthemum nodiflorum), una planta resistente.

Otras especies más comunes que también se sumaron a este paisaje cambiante, ampliando la variedad de formas y colores son:

El cerrajón amarillo ( Reichardia tingitana ).

Las caléndulas ( Calendula aegyptiaca )

Las lenguas de vaca ( Echium lancerottense ), con sus característicos tonos morados

La yerba muda (Lotus lancerottensis)

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