Galería: siete plantas cuyos nombres están asociados al dinero

La llamada planta del dinero, conocida científicamente como Plectranthus verticillatus, es una planta ornamental muy popular en interiores. Se caracteriza por sus hojas verdes, redondeadas, carnosas y ligeramente brillantes que cuelgan en tallos largos, lo que la hace ideal para macetas colgantes. Precisamente por la forma de sus hojas —redondas, planas y algo aplomadas— muchas personas las asocian con monedas, de ahí su nombre popular. Es una especie compacta que suele alcanzar entre 10 y 30 centímetros de altura, produce pequeñas flores blancas o lavanda y se adapta bien a espacios con luz indirecta y temperaturas templadas.

Foto: Pixabay