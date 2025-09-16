Ginkgo biloba: uno de los árboles más antiguos del mundo y tres lugares para verlo

El Ginkgo biloba es un árbol único que ha sobrevivido millones de años y sigue asombrando por su forma, color y significado cultural. Foto: pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A lo largo de la historia, algunos árboles han despertado admiración no solo por su belleza, sino también por lo que representan en la memoria del planeta. Entre ellos, pocos resultan tan sorprendentes como el Ginkgo biloba, una especie única que ha sobrevivido casi intacta durante cientos de millones de años.

El Ginkgo biloba es un árbol extraordinario debido a su edad. Conocido como “fósil viviente”, ha permanecido prácticamente inalterado durante unos 290 millones de años, siendo la única especie que sobrevivió de su clase, Ginkgopsida. Según el Missouri Botanical Garden, su presencia en el registro fósil lo convierte en un testigo de la historia del planeta, pues coexistió con los dinosaurios y resistió varias extinciones masivas que acabaron con innumerables formas de vida.

Se caracteriza por ser un árbol grande de hoja caduca que puede crecer entre 30 y 35 metros de altura. Sus hojas son muy fáciles de reconocer: tienen forma de abanico, a veces con dos puntas, y son de un verde intenso que en otoño cambia a un amarillo dorado muy vistoso. Por la forma de sus hojas también se le conoce como “árbol culantrillo”, ya que recuerdan a las del helecho con ese mismo nombre.

Según este el Missouri Botanical Garden, una de sus características más notables es que es una especie dioica, lo que significa que existen árboles masculinos y femeninos por separado. Los ejemplares masculinos producen estróbilos amarillos, mientras que los femeninos desarrollan semillas carnosas que, al madurar, emiten un olor desagradable por la presencia de ácido butírico. Por esta razón, en viveros se suelen comercializar principalmente árboles masculinos para uso ornamental en ciudades y jardines.

El ginkgo pertenece al grupo de las gimnospermas, a pesar de que sus hojas puedan recordar a las de ciertas plantas con flor. Sus semillas no son frutos verdaderos, sino estructuras con un caparazón de dos capas. Aunque comestibles tras un proceso de preparación, son poco apreciadas debido al fuerte olor que desprenden al caer y abrirse en el suelo.

La longevidad de este espacio es legendaria, con ejemplares que superan los 3.000 años de antigüedad. Originario de China, ha sido cultivado durante milenios y se le atribuye un simbolismo especial de resistencia y renacimiento. Su fama mundial se consolidó tras sobrevivir a la explosión atómica de Hiroshima, un hecho que lo convirtió en emblema de resiliencia y esperanza frente a la adversidad.

Tres lugares para ver este árbol

Templo Guanyin Chan

El Templo Guanyin Chan, también conocido como Templo Budista Gu Guanyin, es un antiguo santuario budista ubicado en las montañas Zhongnan, a 30 kilómetros al sur de Xi’an, China. Construido durante los primeros años de la dinastía Tang (618-907), este templo ha enfrentado diversos desafíos a lo largo de su historia milenaria. Durante la Revolución Cultural en la década de 1960, fue convertido en la Escuela Secundaria Hongyan, causando que la mayoría de los monjes huyeran y que solo cinco salas principales del templo original permanecieran intactas. Sin embargo, gracias a las políticas de libertad religiosa implementadas en los años 90, el templo fue restaurado y volvió a convertirse en un centro activo de actividades budistas.

La joya más preciada del templo es su extraordinario ginkgo milenario, un árbol de más de 1400 años de antigüedad que se cree fue plantado por el emperador Taizong durante la dinastía Tang. Con más de 20 metros de altura y más de 3 metros de diámetro, este magnífico ejemplar se transforma cada otoño en un espectáculo dorado que atrae a visitantes de todo el mundo. La ubicación relativamente remota del templo permite a los visitantes contemplar esta maravilla natural con mayor tranquilidad, convirtiéndolo en un destino ideal para quienes buscan un oasis de paz en medio de la naturaleza.

Parque Showa Kinen

El Parque Nacional Showa Kinen, ubicado en la zona de Tachikawa a unos 40 minutos del centro de Tokio, es un extenso parque de 160 hectáreas construido para conmemorar el 50 aniversario del reinado del emperador Showa. Este espacio verde es famoso por sus diversas atracciones durante todo el año, incluyendo una gran variedad de flores estacionales, un festival de fuegos artificiales en verano que atrae a cientos de miles de personas, y espectaculares iluminaciones invernales.

Debido a su enorme tamaño, los visitantes pueden alquilar bicicletas para explorar cómodamente el parque, que cuenta con múltiples entradas cerca de las estaciones de Nishi-Tachikawa y Tachikawa, ambas accesibles desde la línea JR Chuo.

La principal atracción otoñal del parque es la famosa Avenida de Ginkgos Katarai, una hilera de árboles que se extiende aproximadamente 300 metros y que durante mediados de noviembre se transforma en un impresionante túnel dorado. Los mejores lugares para disfrutar del follaje otoñal incluyen también la zona escénica a lo largo del canal, donde las hojas se reflejan en el agua creando vistas fotogénicas, y el jardín japonés tradicional con su casa de té estilo sukiya, donde los visitantes pueden contemplar arces y otros árboles reflejándose en estanques mientras disfrutan de una atmósfera serena.

Bangye-ri

El árbol ginkgo de Bangye-ri en Wonju es uno de los ejemplares más impresionantes de Corea del Sur, protegido como Monumento Natural No. 167 desde el 31 de enero de 1964. Con una edad estimada entre 800 y 1000 años, este majestuoso ejemplar de Ginkgo biloba alcanza los 33 metros de altura y posee una copa extraordinaria que se extiende 37.5 metros de este a oeste y 31 metros de norte a sur.

Su belleza lo ha convertido en una atracción turística que cada año recibe miles de visitantes, especialmente durante el otoño cuando sus hojas se transforman en un espectáculo dorado que muchos surcoreanos consideran como el árbol más bello del mundo.

Los agricultores locales mantienen la creencia de que tendrán una buena cosecha si todas las hojas del árbol se vuelven doradas simultáneamente en otoño, lo que demuestra cómo este ginkgo milenario sigue siendo un elemento central en el folclore y las tradiciones agrícolas de la región.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼