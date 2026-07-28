Guama: qué es, para qué sirve y por qué esta fruta de la Amazonía cada vez es más popular

El guamo porta nutrientes esenciales: contiene fibra, proteínas, vitaminas A, B y C, además de minerales como hierro y calcio. Foto: Getty Images

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Puede que no sea la fruta más famosa del supermercado, pero seguramente usted ya ha escuchado hablar del guamo, la guama o la guaba. Tal vez lo vio alguna vez en una finca cafetera, lo probó en un viaje al Amazonas o simplemente lo recuerda de conversaciones familiares. Aunque no suele ocupar titulares gastronómicos, esta fruta lleva décadas instalada en el imaginario colectivo colombiano y amazónico.

Si aún no la ha probado, esta puede ser la oportunidad perfecta para descubrirla. A continuación le contamos cuáles son sus principales beneficios y las razones por las que debería buscarla en la plaza de mercado más cercana o, mejor aún, animarse a cultivarla en casa.

¿Qué es el guamo?

Originario de los bosques tropicales de América, el guamo o guama (Inga edulis) es un árbol leguminoso que se distribuye desde el sur de México hasta Sudamérica y el Caribe. En Colombia es conocido por sus largas vainas verdes, que pueden alcanzar hasta un metro de longitud y resguardan una pulpa blanca, suave y dulce que envuelve las semillas, una textura que muchos comparan con el algodón de azúcar.

Más que una fruta, el guamo (Inga edulis) es un árbol imponente de los bosques tropicales de América. Puede alcanzar entre 4 y 30 metros de altura, desarrollar una copa amplia y abierta que proyecta una sombra ligera y producir largas ramas cubiertas por hojas verdes y alargadas. Durante la floración se llena de llamativas flores blancas con largos estambres, que atraen insectos polinizadores, y más tarde da origen a sus características vainas verdes, algunas de hasta un metro de longitud.

En el interior de estas vainas se encuentran varias semillas envueltas en una pulpa blanca, suave y dulce, de textura algodonosa, que es la parte comestible y por la que la fruta es más conocida en países como Colombia, donde también recibe el nombre de guama o guaba.

¿Para qué sirve?

La guama o guamo no solo es apreciado por su sabor dulce y su pulpa suave. Tanto su fruto como el árbol tienen aplicaciones nutricionales, medicinales, agrícolas y ambientales, razón por la que durante siglos ha sido aprovechado por comunidades rurales y pueblos amazónicos.

En la alimentación, según el Jardín Botánico de Bogotá, la parte más consumida es la pulpa blanca que envuelve las semillas. Además de su agradable sabor, aporta fibra, proteínas y vitaminas A, B y C, así como compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Gracias a su contenido de fibra, también favorece la digestión y contribuye a regular el tránsito intestinal.

De hecho, la fibra presente en esta fruta aumenta la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito y favorecer la pérdida de peso. Asimismo, retrasa la absorción de los carbohidratos, ayudando a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre y reduciendo el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes. Su contenido de vitamina C y flavonoides también fortalece el sistema inmunológico y ayuda al organismo a combatir infecciones.

Desde la medicina tradicional, el Jardín Botánico también señala que diferentes partes del árbol han sido utilizadas por sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas y cicatrizantes.

Por ejemplo:

El polvo de la raíz se ha empleado de forma externa para tratar heridas y afecciones cutáneas.

Las hojas se usan en remedios tradicionales para aliviar várices, heridas y fracturas.

El jugo del fruto se ha utilizado como laxante. No obstante, la entidad advierte que algunas partes de la planta pueden resultar tóxicas si se consumen en grandes cantidades, por lo que su uso medicinal debe hacerse con precaución y preferiblemente bajo orientación de un profesional de la salud.

Más allá de sus beneficios para las personas, el árbol cumple un papel fundamental en el medio ambiente. Al pertenecer a la familia de las leguminosas, fija nitrógeno en el suelo, mejorando su fertilidad de forma natural y reduciendo la necesidad de fertilizantes. Por ello, es una de las especies más utilizadas para proporcionar sombra en cultivos de café y cacao, donde ayuda a conservar la humedad del suelo, protege los cultivos de las altas temperaturas y favorece la productividad.

Su importancia también se refleja en la conservación de los ecosistemas. Según Agronet, una plataforma administrada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, el guamo suele crecer en zonas tropicales húmedas y en las orillas de los ríos, donde soporta períodos de sequía y cumple funciones como la protección de cuencas hidrográficas, la recuperación de áreas degradadas, la reforestación, la conformación de cercas vivas e, incluso, el uso ornamental.

Investigaciones realizadas en Colombia también destacan su aporte a la biodiversidad. Un estudio de la Universidad del Quindío encontró que los árboles de Inga edulis albergan una gran variedad de insectos beneficiosos, convirtiéndose en un refugio para numerosas especies y contribuyendo al equilibrio ecológico de los sistemas productivos.

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