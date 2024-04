Haworthia Cooperi: la suculenta de hojas que parecen gotas de agua

Riego: Esta planta suculenta no requiere grandes cantidades de agua. Se aconseja regarla de manera profunda cada una o dos semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente, ya que si lo hace seguido podría provocar encharcamientos en el suelo y dañar sus raíces. Lo más recomendable es que se asegure de que esté seca introduciendo un palo. Si este sale limpio, es necesario regarla, de lo contrario, puede esperar un tiempo antes de volver a verter agua.

Clima: En climas cálidos, puede cultivarse al aire libre durante todo el año, siempre y cuando la temperatura no descienda por debajo de los 10 grados centígrados y no le dé luz directa. En climas más fríos, se recomienda mantenerla en el interior, ya que no soporta las heladas, puede colocarlas al lado de la ventana. Su temperatura ideal es de 20 a 22 grados.