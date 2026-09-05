Hay cursos gratis en el SENA sobre cultivos de plátano, cacao y más: así puede aplicar

Más allá de la teoría, esta experiencia práctica permite a los niños vivir y comprender el funcionamiento de los ecosistemas naturales, cultivando simultáneamente alimentos saludables y un profundo amor por la naturaleza, Foto: Cultivando Vida

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¿Tiene un terreno que quiere aprovechar, está pensando en empezar una huerta o simplemente quiere aprender más sobre agricultura? No importa si está en el campo o en la ciudad: adquirir nuevos conocimientos puede ser el primer paso para convertir una idea en un proyecto productivo.

Para quienes quieren formarse en este campo, el SENA ofrece cursos de formación complementaria, gratuitos y virtuales, que permiten ampliar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades sin importar si usted ya tiene experiencia en agricultura o apenas está comenzando.

¿Qué ofrecen estos cursos?

Quienes quieren aprender sobre agricultura, mejorar sus conocimientos o incluso dar sus primeros pasos en el sector pueden encontrar opciones gratuitas en el SENA. La entidad cuenta con cursos relacionados con la producción de alimentos, el manejo de cultivos y las nuevas prácticas para hacer más eficiente el trabajo en el campo.

La oferta disponible en la plataforma Betowa incluye programas sobre agricultura ecológica, manejo de suelos, fertilización, agricultura urbana y cultivos como plátano, cacao, aguacate, palma de aceite y flores, entre otros.

Una de las ventajas es que no todos requieren asistir a un centro de formación. En la oferta consultada aparecen más de 30 programas entre presenciales y virtuales, con cursos que pueden durar desde 40 horas hasta varios meses, dependiendo del tipo de formación.

La oferta, además, va más allá de los llamados cursos cortos. El SENA también tiene programas de formación titulada, dirigidos a quienes buscan una preparación más extensa. Allí aparecen opciones como Producción y cosecha de cultivo de cacao, con una duración de 12 meses; Cultivo de flores, follajes y ornamentales y Labores de campo en cultivos, de 1.026 horas.

Eso sí, no todos los programas están dirigidos al mismo público ni tienen los mismos requisitos. La edad mínima, la modalidad, la duración y el nivel de formación dependen de cada programa. Por ejemplo, algunos cursos de formación complementaria virtual establecen una edad mínima de 14 años.

¿Cómo aplicar?

El proceso para buscar e inscribirse en estos programas comienza en Betowa, la plataforma del SENA donde puede consultar la oferta disponible. Puede ingresar directamente a Betowa o buscar la plataforma desde su navegador.

Una vez dentro de la plataforma, encontrará diferentes filtros de búsqueda que le ayudarán a encontrar una formación acorde con sus intereses y disponibilidad. Puede filtrar los programas por modalidad, entre presencial, virtual y a distancia, y también por nivel de formación.

Paso a paso para inscribirse

Si está interesado en uno de los cursos relacionados con agricultura, el proceso es sencillo:

Busque el programa que le interesa: utilice el buscador e ingrese palabras relacionadas con el área que quiere aprender, como “agricultura”, “cultivo”, “plátano”, “cacao” o “aguacate”. También puede utilizar los filtros para reducir los resultados. Revise las condiciones del curso: antes de inscribirse, consulte la información específica del programa: modalidad, duración, edad mínima, nivel de formación y requisitos. Estos aspectos pueden cambiar dependiendo del curso. Seleccione la opción de inscripción: cuando encuentre el programa que busca, ingrese a su ficha y seleccione el botón “Inscripción”. Si ya tiene una cuenta, deberá iniciar sesión con sus datos. En caso contrario, tendrá que completar primero el registro.

La oferta puede actualizarse de acuerdo con las convocatorias y programas disponibles, por lo que se recomienda consultar directamente la ficha del curso antes de realizar la inscripción.

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