Herramientas de jardinería para principiantes: cuáles necesita en casa

Cómo utilizar adecuadamente las herramientas para jardinería Foto: Colaborador/a Esporádica

Un jardín puede nacer con lo mínimo: una semilla, tierra y ganas de cuidar. Incluso sin herramientas especializadas es posible lograr espacios verdes llenos de vida. Sin embargo, cuando el cultivo crece y las tareas se vuelven más precisas —podar, trasplantar, airear el suelo— contar con las herramientas adecuadas marca una diferencia clara.

No se trata de acumular objetos, sino de facilitar el trabajo, ahorrar tiempo y evitar errores que puedan afectar las plantas. Una pala correcta protege las raíces, unas tijeras bien afiladas garantizan...