La hoja santa, planta que no hace milagros, pero casi

A pesar de su nombre, esta planta no hace milagros, aunque sí puede ayudar con una variedad de males y condiciones que bien la ponen en el terreno de lo útil y casi que la pueden acercar al de la magia.

Antes de empezar, vale decir que si bien una amplia variedad de plantas tienen estudiadas y reconocidas propiedades medicinales, su uso no reemplaza una consulta con profesionales de la medicina y el tratamiento que éstos prescriban.

Incluso, en algunos casos, su uso prolongado y sin cuidado puede resultar en nuevos problemas. Tal es el caso de la hoja santa, que puede funcionar a aliviar algunos males, pero con un uso continuo puede comenzar a generar procesos tóxicos en las personas.

Así lo describe un manual sobre plantas medicinales publicado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México (INPI), que recomienda que su uso continuo no se extienda por más de 15 días.

La hoja santa es una planta originaria de países como México, Panamá, Guatemala y Colombia que se utiliza en preparaciones culinarias, especialmente en México, como lo reconoce la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de ese país.

“Dentro de la gastronomía, se utiliza de manera común en la preparación de carnes, pescados, aves, salsas, caldos y quesos. Además, cabe destacar que su olor penetrante es usado en la aromatización de tamales, chiles rellenos y mole verde, platillos tradicionales mexicanos”, según se lee en un documento de esta entidad.

Características de la hoja santa

El consumo y aprovechamiento de esta planta se centra, sin ninguna sorpresa, en sus hijas, que pueden tener un diámetro entre 12 y 25 centímetros. Sin embargo, su desarrollo óptimo se obtiene especialmente cuando se planta en suelo abierto, no tanto en matera.

En otras palabras, en un jardín interior se puede dar la hoja santa, tan sólo que no es para esperar una planta de gran tamaño.

De acuerdo con el INPI, los usos medicinales de la hoja santa se extienden para lidiar con problemas como tos, bronquitis, laringitis y, en general, para problemas digestivos como dolores de estómago.

Su consumo se realiza, por lo general, mediante infusiones. El INPI recomienda dejar entre ocho y nueve gramos de hojas en litro y medio de agua hirviendo durante cinco minutos. La infusión se puede colar y consumir no más de cuatro vasos diarios por un máximo de 15 días continuos, como ya se dijo anteriormente.

Cuidados de la hoja santa

La hoja santa es una planta que necesita buena luz y mucha agua y humedad.

Sin embargo, no es una planta de luz directa, así que si se planta en exteriores es mejor hacerlo en un lugar con sombra, aunque con cierta distancia de otras especies, pues no se le da muy bien compartir espacio. En interiores, es preferible tenerla cerca de una ventana, pero con el cuidado de no exponerla a los rayos directos del sol.

Por lo general, se da en lugares templados que puedan ir más hacia lo frío, aunque con cuidado de no someterla a temperaturas muy bajas, pues esto puede quemar sus hojas o impedir su adecuado desarrollo con el tiempo. Lo ideal es tenerla por encima de los 10 grados centígrados.

En cuanto a riego, esta es una planta muy sedienta. Necesita buen drenaje, pero también agua continuamente. La medición clásica acá es comprobar si la primera capa de suelo está húmeda. Si no, es momento de regarla con generosidad, pero sin generar encharcamientos.

