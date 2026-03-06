¿Hojas amarillas o marrones? Estos son los problemas más comunes que pueden afectar al Poto

El Potus o Poto es una planta enredadera muy popular en interiores. Foto: Pixabay

Si hay una planta que parece sobrevivir incluso a los descuidos más comunes del hogar, esa es el poto. Su capacidad para adaptarse a distintos espacios, su crecimiento generoso y ese follaje verde que cae con elegancia lo han convertido en uno de los infaltables en casas y apartamentos. No importa si se trata de alguien que cuida sus plantas con dedicación o de esos “mata plantas” confesos: casi siempre hay un poto resistiendo en alguna repisa, mesa o estantería.

Pero que sea una planta resistente no significa que esté libre de problemas. Aunque el poto tiene fama de ser todo terreno, también puede sufrir por errores que, si no se identifican a tiempo, terminan afectando su aspecto y su crecimiento. Por eso, si tiene uno en casa, conviene conocer cuáles son las señales de alerta y qué hacer para solucionarlas antes de que la planta lo resienta.

¿Cuáles son los problemas más comunes?

Aunque el poto tiene fama de ser una de las plantas de interior más resistentes, sus hojas también pueden mostrar señales de estrés cuando algo no está funcionando bien. Manchas marrones, bordes secos, hojas amarillas o pérdida de color suelen ser pistas claras de que la planta está reaccionando a problemas de luz, riego o incluso a la presencia de plagas.

Según el Jardín Botánico de Nueva York, una de las causas más comunes de las hojas quemadas es la exposición directa al sol. Esto ocurre con mayor facilidad en las variedades de hojas claras o variegadas, que son más sensibles a la intensidad de la luz. Por esta razón, lo más recomendable es mantener el poto en luz indirecta y media, lejos de los rayos directos.

Ojo, no decimos que toda la luz sea mala, pues esta planta no es para un rincón oscuro; si la pone en este sitio, las hojas comienzan a perder intensidad o su variegación se vuelve más tenue.

El riego inadecuado es otro de los problemas más frecuentes. Hojas amarillentas, caídas o tallos que empiezan a pudrirse suelen indicar exceso de agua o un sustrato que retiene demasiada humedad. También conviene evitar que el agua quede sobre las hojas después del riego, pues las gotas pueden favorecer la aparición de manchas.

Además, según el programa de extensión de la Universidad de Wisconsin-Madison, aunque el poto suele presentar pocos problemas de plagas, el exceso de riego puede causar pudrición de raíces, lo que se manifiesta con raíces marrones o incluso inexistentes. El ennegrecimiento de las puntas o bordes de las hojas también puede estar relacionado con riego irregular o acumulación de sales por exceso de fertilizante.

Pero de nuevo, esto no quiere decir que no la riegue, pues cuando el cepellón se seca demasiado durante la temporada de crecimiento, es común que aparezcan bordes y manchas marrones en las hojas. La mejor manera de determinar cuándo regar es introducir un dedo en la tierra. Si percibe que la superficie está seca, debe regar; si está húmeda, puede esperar un día más.

Según explica la universidad, también conviene estar atento a la aparición de plagas, especialmente cuando la planta ya está debilitada por los problemas anteriores. En esas condiciones es más fácil que ciertos insectos se instalen en el poto.

Las plagas más comunes son las cochinillas o ácaros, que suelen identificarse como pequeñas masas blancas y algodonosas que aparecen en las axilas, el envés de las hojas o incluso en los tallos. Estos insectos producen una sustancia pegajosa conocida como melaza, que puede cubrir las hojas y las superficies cercanas, favoreciendo además la aparición de hongos y debilitando la planta con el tiempo.

Estos generalmente se controlan con limpiezas frecuentes de las hojas y aplicaciones de jabón insecticida.

