Hojas de moringa: para qué sirven, beneficios y usos más comunes

Descubre los beneficios de esta planta y cómo consumirla. Foto: Pixabay

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Todos hemos escuchado hablar de la moringa, una planta que hace algunos años se volvió protagonista de conversaciones sobre alimentación y bienestar, especialmente durante el confinamiento. Sin embargo, su historia no termina ahí: esta planta tiene mucho más para ofrecer de lo que probablemente imagina.

Además de conocer sus características y las ventajas de tenerla en la huerta, la moringa —especialmente sus hojas— también puede convertirse en un ingrediente para llevar directamente del jardín a la cocina.

¿De qué planta vienen las hojas de moringa?

Antes de hablar de sus propiedades y usos en la cocina, vale la pena conocer de dónde vienen las hojas de moringa. La Moringa oleifera, conocida simplemente como moringa, ben o malungáy, es un árbol originario del norte de la India que actualmente se cultiva en diferentes regiones tropicales y subtropicales del mundo.

Es una planta de crecimiento rápido que puede alcanzar entre 10 y 12 metros de altura en condiciones favorables. Su tronco tiene una corteza grisácea y de sus ramas nacen sus características hojas compuestas de color verde claro.

De acuerdo con Agronet, plataforma administrada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) del Ministerio de Agricultura, la moringa también produce flores blancas o crema, de aroma fragante, y frutos alargados parecidos a vainas que, al madurar, contienen varias semillas.

Aunque todavía no es una planta tan común en los jardines colombianos, en el país sí se cultiva la moringa y su producción está presente en diferentes departamentos. Se desarrolla principalmente en climas tropicales y cálidos, incluso desde el nivel del mar y hasta unos 800 metros de altura. También puede cultivarse a mayores alturas, aunque las condiciones pueden influir en su calidad y desarrollo.

¿Para qué sirve?

Una de las particularidades de la moringa es que prácticamente toda la planta puede aprovecharse. Sus hojas, flores, frutos y semillas tienen diferentes usos, aunque las hojas son las que más se han incorporado a la alimentación. Pueden consumirse frescas o secas y utilizarse en preparaciones como infusiones, tés y diferentes platos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) del Gobierno de México, las hojas de moringa destacan por su contenido de proteínas, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Su perfil nutricional ha llamado la atención especialmente en regiones donde la planta se cultiva y se utiliza como alimento.

Entre los nutrientes se encuentran el calcio, hierro, potasio, magnesio y vitaminas A y C, además de fibra y diferentes compuestos bioactivos, como flavonoides y otros antioxidantes.

Precisamente por su composición nutricional, la moringa ha sido objeto de diferentes investigaciones sobre sus posibles efectos en el organismo. Algunos estudios han analizado su relación con la regulación de la glucosa en sangre, la inflamación, el estrés oxidativo y la salud cardiovascular, entre otros aspectos.

También se ha estudiado el potencial de sus compuestos antioxidantes, entre ellos la quercetina, el ácido clorogénico y los carotenoides, que participan en mecanismos relacionados con la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Precisamente por su contenido nutricional, la moringa ganó especial popularidad durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas personas buscaban alimentos que contribuyeran al funcionamiento normal de las defensas del organismo. Sin embargo, ojo, no es un alimento milagroso ni reemplaza un tratamiento médico, sino una planta de interés nutricional que puede formar parte de una alimentación variada y equilibrada.

Además, la moringa también puede tener usos en la agricultura y la jardinería. Según Agronet, en algunos sistemas productivos, sus hojas se aprovechan como alimento complementario para el ganado y otros animales, debido a su contenido nutricional. También puede utilizarse como planta de interés para sistemas agroforestales por su resistencia a la sequía.

Sin embargo, una advertencia importante, y es que si está pensando en cultivar moringa en su casa, finca o huerta, primero es importante consultar si su introducción es adecuada para la zona. Lo recomendable es acudir a un jardín botánico, autoridad ambiental o experto en especies vegetales que pueda orientarlo sobre las plantas permitidas en su territorio.

¿Cómo se usa en la cocina?

De acuerdo con CARE Hospitals, una de las principales redes de atención médica multiespecializadas de la India, aunque sus hojas son las grandes protagonistas en la cocina, la moringa puede aprovecharse de diferentes maneras:

En infusiones: las hojas verdes pueden utilizarse para preparar té o infusiones. Para hacerlo, basta con añadirlas a agua caliente y dejarlas hervir durante unos 3 a 5 minutos . Es importante utilizar hojas frescas y en buen estado, y no aquellas que estén amarillas o deterioradas.

En polvo: las hojas también pueden secarse y triturarse hasta obtener un polvo que resulta fácil de incorporar a la alimentación. Puede añadirse en pequeñas cantidades a jugos, batidos, sopas, salsas o diferentes preparaciones , dependiendo del sabor que quiera darle a la receta.

Aceite de moringa: este producto se obtiene principalmente de las semillas del árbol y puede utilizarse como aderezo para ensaladas o en otras preparaciones. Su composición incluye diferentes ácidos grasos y compuestos antioxidantes, por lo que también ha despertado interés en la alimentación y la cosmética.

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