Hojas de yuca: para qué sirven y usos comunes

La yuca es rica en calcio y potasio. Foto: Cortesía Minagricultura

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Cuando se habla de la yuca, casi siempre la atención se centra en su raíz. Frita, cocida, en puré o como ingrediente de múltiples recetas, este alimento se ha convertido en un infaltable de la gastronomía de América Latina y de otras regiones del mundo. Sin embargo, pocas personas saben que la planta esconde un recurso igual de interesante que suele pasar desapercibido.

Se trata de sus hojas, una parte que durante generaciones ha sido aprovechada en diferentes culturas y que hoy vuelve a despertar interés por sus usos. Pero, ¿para qué sirven realmente y cómo pueden aprovecharse de forma segura? Se lo contamos.

Características de la yuca y sus hojas

La yuca es un arbusto perenne de origen sudamericano perteneciente a la familia de las euforbiáceas. Actualmente, se cultiva de forma extensiva en regiones tropicales y subtropicales de América, África y Oceanía debido al alto valor alimenticio de sus raíces, ricas en almidón.

La planta puede alcanzar entre dos y cinco metros de altura, dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo. Su tallo es leñoso y, por lo general, su crecimiento es lento durante los primeros meses, por lo que requiere un buen control de las malezas para desarrollarse adecuadamente.

Su sistema radicular está formado por raíces tuberosas de forma cilíndrica y alargada, que pueden medir hasta un metro de longitud y cerca de 10 centímetros de diámetro. La cáscara es dura e incomestible, mientras que la pulpa es firme y muy rica en carbohidratos. Dependiendo de la variedad, esta puede ser de color blanco o amarillento.

Eso sí, las hojas de la yuca son uno de los rasgos más distintivos de la planta. Son grandes, de color verde intenso y tienen forma palmeada, es decir, están divididas en varios lóbulos estrechos que nacen desde un mismo punto, semejando una mano abierta.

Además de cumplir un papel fundamental en la fotosíntesis, las hojas contienen diversos compuestos bioactivos, entre ellos flavonoides, polifenoles y terpenoides, metabolitos secundarios característicos de la familia Euphorbiaceae.

Estos compuestos han despertado el interés de la comunidad científica por su potencial antioxidante y antiinflamatorio, así como por sus posibles efectos en el control del metabolismo de la glucosa y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

¿Para qué sirven?

Las hojas de yuca destacan por su alto valor nutricional y su potencial para complementar una alimentación saludable. Aunque en Colombia generalmente se desechan y solo se consume la raíz, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) señalan que contienen una mayor cantidad de proteínas, vitaminas y minerales que el tubérculo.

Según Agronet, plataforma de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) del Ministerio de Agricultura, entre sus principales aportes destacan:

Alto contenido de proteínas , comparable al de la soya.

Perfil de aminoácidos similar al del huevo, lo que las convierte en una fuente importante de proteínas vegetales.

Vitamina A , en concentraciones elevadas, fundamental para la salud visual y el sistema inmunológico.

Fibra, minerales y compuestos bioactivos, como polifenoles, flavonoides y carotenoides.

Las hojas de yuca contienen compuestos bioactivos, como polifenoles y carotenoides, que han despertado el interés de la comunidad científica por su posible aporte a la salud. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, estas sustancias, presentes en diversos alimentos de origen vegetal, poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían contribuir a la prevención de enfermedades crónicas.

En el caso de las hojas de yuca, un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que sus extractos presentaron actividad antioxidante e inmunomoduladora en pruebas de laboratorio. Los investigadores observaron que ayudaban a disminuir la producción de moléculas relacionadas con la inflamación.

A partir de estos resultados, las hojas de yuca podrían tener potencial para contribuir a la prevención de enfermedades metabólicas, entre ellas la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, advierten que la evidencia disponible aún es limitada y que se requieren estudios en humanos para confirmar estos posibles beneficios.

Deben cocinarse antes de consumirse

A pesar de sus beneficios, las hojas de yuca no deben consumirse crudas. Al igual que la raíz, contienen glucósidos cianogénicos, compuestos que pueden liberar cianuro y resultar tóxicos si no se eliminan correctamente.

Por esta razón, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia estudian cuáles variedades presentan menor concentración de estos compuestos y cuáles son los métodos de cocción más eficaces para reducirlos sin afectar su valor nutricional. Hasta el momento, la evidencia indica que hervir las hojas durante varios minutos es una de las formas más efectivas de eliminar el cianuro.

Este procedimiento es habitual en varios países africanos, donde las hojas de yuca forman parte de la alimentación cotidiana y se utilizan en sopas, guisos y otros platos tradicionales. En Colombia, los investigadores también han adaptado recetas con hojas de yuca, como tortillas, ensaladas y preparaciones con carne, con el fin de promover su aprovechamiento y reducir el desperdicio de este alimento.

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