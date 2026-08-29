Hortalizas de cosecha rápida: qué sembrar en casa para recoger en menos de 30 días

¿Qué plantas puede cosechar de manera rápida en su huerta? Foto: Colaborador/a Esporádica

Tener una huerta en casa no significa contar con un jardín enorme, llenar la casa de materas o dedicarle horas todos los días al cultivo. De hecho, algunos de los alimentos que consume con frecuencia pueden crecer en espacios mucho más pequeños de lo que imagina. Un balcón, una terraza, un patio o incluso una ventana con buenas condiciones pueden convertirse en el punto de partida para comenzar a cultivar sus propios alimentos.

Y si lo que busca es ver resultados sin tener que esperar meses, también existen especies que se caracterizan...