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Huerta en la sombra: qué se puede cultivar cuando no hay sol directo

Un espacio con poca luz no significa que tenga que renunciar a cultivar en casa. En esta guía le contamos qué plantas pueden adaptarse a estas condiciones y qué cuidados necesitan para crecer.

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27 de agosto de 2026 - 06:15 p. m.
La falta de luz no tiene que ser un impedimento para cultivar alimentos.
La falta de luz no tiene que ser un impedimento para cultivar alimentos.
Foto: Pexels

No tener un balcón, una terraza o una casa llena de luz no significa que tener una huerta en casa sea imposible. Encontrar el lugar adecuado para cultivar puede ser uno de los primeros retos de la agricultura urbana, especialmente cuando los espacios son pequeños o reciben poca iluminación. Pero hay plantas que pueden adaptarse a estas condiciones y crecer con algunos cuidados.

Y aquí le tenemos una guía de cuáles son, dónde ubicarlas y qué debe tener en cuenta para que su huerta sobreviva incluso con poca luz.

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