Huertas en Suba: cómo visitarlas y vivir la experiencia agroecológica

Si usted busca un plan diferente en Bogotá, uno que lo acerque a la naturaleza, las plantas y la vida comunitaria, no puede dejar de recorrer las rutas agroecológicas. En ellas descubrirá cómo una ciudad tan urbana como Bogotá también puede florecer entre cultivos, semillas y manos que trabajan la tierra con dedicación.

Una de estas rutas se encuentra en Suba, y no por casualidad fue la primera en crearse. Forma parte de la iniciativa “De huerta en huerta”, que contempla el desarrollo de cinco rutas agroecológicas en la ciudad-región. Este proyecto busca fortalecer las iniciativas autosostenibles, generar oportunidades para las comunidades más vulnerables y aportar a la recuperación económica y social de Bogotá.

“Suba fue elegida como punto de partida por la solidez de sus redes de agricultores y agricultoras y por su amplia oferta de productos y servicios ambientales. Por ello, esta primera ruta recibe el nombre de Ruta del Sol y del Agua. Aquí existen 86 huertas en la localidad, de las cuales 42 están abiertas al público y representan espacios vivos de aprendizaje y transformación comunitaria”, dijo César Salamanca, alcalde local de Suba.

Lo más especial de estas huertas es que, al integrarse en colectivos y sumarse a equipos de trabajo, fomentan la responsabilidad compartida, el compromiso con objetivos comunes y el sentido de pertenencia a algo más grande que el interés individual. Según el alcalde, ese cariño y orgullo por lo que siembran y construyen juntos los llevó a reconocer en el turismo huertero una verdadera oportunidad para generar empleos dignos, crear nuevas fuentes de ingreso para las comunidades locales y ofrecer experiencias que dejan huella.

“Invitamos a la ciudadanía a conocer las 42 huertas de acceso público bajo el propósito “que la tierra vuelva al corazón”, una invitación a reconectarse con lo esencial, con los ciclos naturales y con el valor del trabajo agrícola. En una ciudad donde muchos no crecimos entre cultivos, estas huertas nos recuerdan el esfuerzo, la paciencia y la dedicación detrás de cada alimento”, dijo Salamanca.

Resalta que estos son espacios accesibles, educativos y profundamente humanos, donde la tierra se convierte en maestra y punto de encuentro. Más que producir, estas huertas sanan, enseñan y fortalecen la comunidad. Su propósito es claro: hacer del sur de Bogotá un referente nacional de agricultura urbana y turismo comunitario, una ciudad donde todos podamos volver a sembrar, aprender y decir con orgullo: venga, la tierra lo espera.

¿Cómo está planeado esta ruta?

“El turismo huertero se basa en la pedagogía: compartir conocimiento, enseñar a sembrar y abrir las huertas para que otros aprendan. Este modelo económico, centrado en la educación y la experiencia, es más sostenible, más justo y profundamente transformador", dijo el alcalde.

El mandatario resalta que busca dejar lecciones que cambien la forma de ver los alimentos, como por ejemplo:

Valoran el tiempo y el proceso , al descubrir que un maíz tarda meses en crecer desde la siembra hasta la cosecha.

Reconocen el esfuerzo humano y natural , comprendiendo cuánto trabajo, agua, cuidado y amor hay detrás de una simple ensalada.

Desarrollan conciencia frente al desperdicio , entendiendo que cada alimento tiene una historia y un valor que merece respeto.

Reconectan con la tierra, al vivir una experiencia que no solo enseña, sino que toca lo emocional, lo espiritual y lo comunitario.

Las huertas que puede visitar son:

Jacana: Ubicada en la Finca La Claudia, Jacana ofrece recorridos agroecológicos que combinan prácticas de agricultura y educación ambiental. Atienden de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Las visitas deben reservarse con antelación y se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, hidratación y protección solar.

Huerta Semilla de Vida: E sta huerta se dedica a la educación ambiental. Recibe visitantes entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m., previo envío de un correo a . sta huerta se dedica a la educación ambiental. Recibe visitantes entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m., previo envío de un correo a col.jaime.nino.diez@educacionbogota.edu.co

Huerta Parque Zonal Atabanza: Ofrece actividades de educación ambiental los sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Para programar una visita, se debe contactar previamente, enviar la lista de asistentes y detallar las expectativas de la visita.

Ecoagricultores: Ubicada en la Calle 147C #94C-80, esta huerta ofrece educación ambiental, prácticas de agricultura y recorridos agroecológicos. Atiende de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., con cita previa.

AMLA: AMLA enseña cómo iniciar una huerta, brindando acompañamiento práctico y educativo. Atiende los lunes y jueves, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., con registro previo para el ingreso.

Hoy Aré lo que no Aré Ayer: Esta propuesta artística y ambiental ofrece experiencias que combinan arte y naturaleza, con visitas programadas a las 10:00 a.m. o 3:00 p.m., con previa coordinación telefónica.

Finca Orgánica Micaela: Ubicada en Suba Corpas, ofrece actividades de educación ambiental y prácticas agrícolas. Atiende de martes a viernes, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m., con reserva previa.

Huerta Comunitaria La Llovizna: Esta huerta comunitaria promueve prácticas agrícolas y encuentros vecinales.

Huertoteca – Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo: ofrece talleres sobre plantas medicinales cada viernes a las 10:00 a.m. Las visitas deben solicitarse previamente a la persona encargada.

Huerta Pacarí: Se dedica a la educación ambiental y abre sus puertas los domingos a las 10:00 a.m. y los martes a las 4:00 p.m., aunque pueden coordinarse otros horarios según la actividad. Es de fácil acceso y se encuentra en un espacio público.

¿Cómo puede ir?

El recorrido por la Ruta del Sol y del Agua comienza en la huerta Guerreros y Guerreras en Acción, ubicada en el barrio Fontanar del Río (Calle 144C No. 147A–20). Allí, los visitantes conocen de cerca cómo la agricultura urbana fortalece la unión comunitaria y promueve prácticas sostenibles en medio del entorno urbano.

La experiencia continúa en el barrio Alaska, donde se encuentran las huertas Jacana y Micaela (Calle 157 No. 107A–10). En estos espacios, el cultivo responsable y la educación ambiental se combinan con historias de trabajo colectivo, cuidado del suelo y respeto por la naturaleza, convirtiendo cada visita en una oportunidad para aprender y reconectarse con la tierra.

El recorrido finaliza en las huertas Cobá, el hogar de las abejas (Calle 159A Bis No. 90A–89) y Mirador de los Nevados (Carrera 87A No. 145–50), donde la biodiversidad y las vistas de la localidad de Suba hacen de la experiencia algo inolvidable. Las otras rutas nombradas son espacios que se puede ir de manera autónoma complementando la ruta para un mejor aprovechamiento de los espacios.

Esta ruta tiene una duración aproximada de cinco horas y se realiza únicamente con reserva previa al correo rutaagroecologica@jbb.gov.co. Puede solicitarse la visita completa o elegir una huerta en particular.

