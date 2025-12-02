Inicia el alumbrado en el Jardín Botánico de Bogotá: esta es la programación navideña

Los últimos viernes de cada mes, el Jardín Botánico abre sus puertas en horario nocturno y realiza recorridos y actividades especiales. Foto: Jardín Botánico

La temporada navideña llegó y, con ella, la ciudad vuelve a transformarse en un escenario de luz, asombro y tradición. ¿Lo mejor? Es que este año, en medio del espíritu festivo, el Jardín Botánico de Bogotá abrirá sus puertas como un refugio donde la naturaleza se mezcla con la magia.

Del 7 al 23 de diciembre, los senderos iluminados de esta institución, junto a una programación especial, invitan a vivir una experiencia diferente: talleres creativos, narraciones, cine al aire libre, carnaval, propuestas artísticas y presentaciones musicales que llenan cada rincón de vida. Una Navidad que no solo se celebra, sino que florece entre árboles, historias y melodías.

¿Qué podrá encontrar en este evento?

Si le hacía falta volver a recorrer el Jardín Botánico bajo la noche, esta nueva experiencia llega para despertar ese viejo anhelo. Y es que durante diciembre, el Jardín Botánico de Bogotá se transforma en un escenario donde la naturaleza y la imaginación se entrelazan para dar vida a Magia Natura, una celebración que ilumina cada sendero, sala y plazoleta con propuestas pensadas para sorprender.

El público podrá sumergirse en recorridos nocturnos, actividades culturales y puestas en escena que exaltan el espíritu navideño sin desligarse de la esencia del lugar: la biodiversidad que lo habita y lo inspira.

La programación inicia con funciones especiales de cine al aire libre, en las que películas como Klaus, A Boy Called Christmas y David and the Elves invitan a reencontrarse con el asombro a través de historias que hablan de solidaridad, fantasía y esperanza. Estas proyecciones, que se realizan en el Biodiversario, abren la puerta a tardes familiares donde el cine se convierte en un puente hacia la naturaleza.

A medida que avanza la tarde, los visitantes pueden disfrutar de carnavales navideños, estaciones fotográficas, muestras de circo y espectáculos de cuentería. Cada espacio del Jardín adopta un carácter propio: desde la Villa Navideña instalada en el Monóptero, hasta las intervenciones artísticas bajo las estrellas en la Plazoleta Tropicario. Se trata de una fiesta en la que las artes escénicas dialogan con los paisajes naturales para crear momentos memorables.

La creatividad también tiene un lugar protagónico con una amplia oferta de talleres. Entre tintes naturales, eco-instrumentos, danzas, postales botánicas y manualidades inspiradas en el bosque, el público puede explorar distintas formas de expresión conectadas con el territorio.

Eso sí, los recorridos “Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad” se convierten en el hilo conductor de toda la programación. Realizados casi todos los días, permiten que los visitantes experimenten la esencia del Jardín Botánico en su versión más luminosa que es de noche. De esta manera, Magia Natura no solo propone actividades navideñas, sino una invitación a vivir la temporada desde una mirada más consciente y maravillada.

Tenga en cuenta algo, y es que el recorrido navideño tiene siete estaciones diseñadas para vivir y fotografiar la magia desde diferentes perspectivas.

Villa mágica del Jardín.

Estación 70 años de una memoria viva.

Cabaña de los deseos.

Plazoleta de la fantasía natural.

El bosque de los regalos

Entre nubes

Cascada encantada

Adicionalmente, la institución prepara el lanzamiento de “Tesoros del Jardín”, una experiencia innovadora, sensorial e inmersiva que llegará como regalo navideño para la ciudad. Esta propuesta busca revelar los secretos del jardín de una manera completamente nueva, invitando a los visitantes a conectar con la naturaleza a través de una vivencia que promete sorprender todos los sentidos.

¿Cómo puede ir?

La entrada al Jardín Botánico incluye acceso a todas las actividades de la agenda navideña, educativa y cultural. Los niños menores de 5 años entran gratis, mientras que los niños de 6 a 12 años pagan $6.300 y los mayores de 13 años $10.000. La taquilla vende boletas hasta las 7:00 p.m. y no se ofrecen descuentos o exenciones.

Para quienes deseen visitar el Tropicario Distrital, hay un costo adicional de $11.600 para nacionales y $23.200 para extranjeros.

Se sugiere usar zapatos cómodos para caminar y llevar protección contra cambios climáticos como paraguas o chaquetas. Tenga en cuenta las siguientes restricciones:

No se permite el ingreso de mascotas (excepto perros lazarillos o de soporte emocional con carnet)

Prohibido ingresar alimentos, cigarrillos o sustancias psicoactivas

No se permite la entrada a personas en estado de embriaguez

Hay sillas de ruedas disponibles para personas con discapacidad o necesidades especiales

El evento puede cancelarse por condiciones meteorológicas adversa.

Programación completa

7 de diciembre de 2025

3:00-4:50 p.m.: Película Klaus | Biodiversario

5:00-8:00 p.m.: Carnaval navideño | Plazoleta Tropicario

8 de diciembre de 2025

3:00-4:50 p.m.: Película A Boy Called Christmas | Biodiversario

5:00-8:00 p.m.: Villa navideña | Monóptero

9 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Regalos de naturaleza en Navidad | Mapa Principal

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

10 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller de tintes: Colores de la huerta | Carpa reloj solar

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

11 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller: Postales Botánicas Navideñas | Carpa reloj solar

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

12 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

5:00-7:00 p.m.: Muestra de fanzine Candelaria Botánica | Auditorio 3 y 4

6:00-7:00 p.m.: Poemas Navideños bajo las Estrellas | Plazoleta Tropicario

7:00-8:00 p.m.: Muestra de circo varieté | Plazoleta Tropicario

6:30-8:00 p.m.: Concierto Suasaga Canto de Sanación (música medicina y andina) | Maloca

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

5:00-8:00 p.m.: Estación Papá Noel | Palmeto

13 de diciembre de 2025

5:00-8:00 p.m.: Estación Fotográfica | Pérgola

14 de diciembre de 2025

5:00-8:00 p.m.: Show clown (Cuentería) | Cascada

15 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller de Eco-Instrumentos Navideños | Carpa reloj solar

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

16 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller de danza árabe | Biodiversario

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

17 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller de Manualidades Naturales: Pequeños Elfos del Bosque | Carpa reloj solar

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín | Mapa Principal

18 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller Postales Botánicas Navideñas | Carpa reloj solar

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

19 de diciembre de 2025

5:00-8:00 p.m.: Estación Papá Noel | Palmeto

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

5:00-6:00 p.m.: Rumbaterapia | Plazoleta Tropicario

6:00-7:30 p.m.: Taller Amanitas Navideñas: Colores que nacen del bosque | Carpa reloj solar

6:30-8:00 p.m.: Concierto Tributo al Rock en Español – Banda bogotana Los Kasta | Plazoleta Tropicario

6:00-7:30 p.m.: Taller Colores de la Navidad: Decoración de Galletas | Aula multifuncional

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

20 de diciembre de 2025

3:00-4:50 p.m.: Película The Christmas Chronicle | Biodiversario

5:00-8:00 p.m.: Estación de magia | Aula ambiental

21 de diciembre de 2025

3:00-4:50 p.m.: Película David and the Elves | Biodiversario

5:00-8:00 p.m.: Carnaval navideño | Plazoleta Tropicario

22 de diciembre de 2025

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller de Tintes: Colores de la Huerta | Carpa reloj solar

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Biodiversario

23 de diciembre de 2025

5:00-8:00 p.m.: Poemas Navideños bajo las Estrellas | Plazoleta Tropicario

5:30-6:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

6:00-7:00 p.m.: Taller: Postales Botánicas Navideñas | Carpa reloj solar

6:30-7:30 p.m.: Recorrido Navidad en el Jardín: Caminando la Biodiversidad | Mapa Principal

