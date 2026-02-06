Jazmín: cinco variedades populares y cuál elegir según el espacio

La versatilidad del jazmín, combinada con su belleza y fragancia, lo convierten en una elección ideal para jardineros tanto novatos como experimentados. Foto: Pixabay - atrix9

El jazmín es una de esas plantas que muchas personas reconocen incluso antes de verla: basta con percibir su aroma para identificar su presencia. Más allá de la referencia al nombre de una conocida princesa, esta flor se ha ganado un lugar privilegiado en jardines, balcones y ventanas gracias a su fragancia intensa y a sus delicadas flores, generalmente blancas, que aportan elegancia y frescura a cualquier espacio.

Si usted desea incorporar una de estas especies en su hogar, llegó al lugar indicado, pues en La Huerta le hicimos un artículo para que conozca primero su diversidad y las características que diferencian a cada tipo y así sepa cuál es la mejor para su jardín.

Características de los jazmines

El jazmín pertenece al amplio género botánico Jasminum, que reúne cerca de 200 especies conocidas bajo el mismo nombre común. Estas plantas tienen su origen en regiones tropicales y subtropicales de Europa, Asia, Australia y Oceanía, y con el tiempo se han expandido por el mundo debido a su belleza, su perfume característico y su capacidad de adaptarse tanto a jardines amplios como a espacios interiores bien iluminados.

Debido a su origen diverso, sus características también son diferentes entre cada una, las cuales se reflejan en su forma de crecimiento y en su comportamiento a lo largo del año. Por ejemplo, algunas especies conservan su follaje verde permanentemente, mientras que otras lo pierden en ciertas temporadas.

Del mismo modo, su porte puede variar considerablemente: existen jazmines que crecen como arbustos compactos ideales para macetas, otros que se desarrollan como enredaderas perfectas para cubrir muros o pérgolas, e incluso algunos que, en condiciones adecuadas, pueden formar pequeños árboles ornamentales.

Cinco variedades que debe tener en el jardín y por qué elegir según el espacio

Jazmín Chino (Jasminum polyanthum)

Originaria de China, esta planta se caracteriza por ser una especie trepadora de hoja perenne, reconocida por su abundante floración y su intenso perfume. Su detalle más vistoso son sus racimos florales, cuyos botones rosados se abren en delicadas flores blancas en forma de estrella.

Se trata de una planta vigorosa que puede alcanzar entre dos y tres metros de altura en pocos años, con un diámetro aproximado de 80 centímetros, lo que la convierte en una excelente opción ornamental para cubrir muros, pérgolas, cercos vivos y jardines residenciales, donde además destaca por su fragancia nocturna, muy apreciada en climas templados como el de Bogotá.

Jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides)

Esta planta se distingue por la forma estrellada de sus flores blancas cremosas y por su fragancia dulce e intensa, que lo convierte en una de las enredaderas ornamentales más apreciadas. Aunque suele percibirse como más compacto que algunos jazmines tradicionales, puede alcanzar hasta seis metros de altura cuando cuenta con soporte adecuado.

Gracias a su crecimiento trepador y a sus tallos enroscados, es ideal para cubrir pérgolas, cercas, muros y enrejados, donde forma cascadas de flores blancas muy decorativas. También puede podarse para utilizarse como seto o cubresuelos, e incluso cultivarse en maceta, lo que permite integrarla fácilmente en balcones, terrazas o jardines pequeños donde se busque combinar follaje permanente, floración vistosa y perfume intenso.

Jazmín amarillo (Jasminum mesnyi)

El Jasminum mesnyi, conocido como jazmín de primavera, jazmín japonés o jazmín prímula, es un arbusto trepador originario del sur de China y Vietnam que destaca por su vistosa floración amarilla. Aunque su fragancia no es tan intensa como la de otras especies de jazmín, mantiene un aroma agradable y característico que lo convierte en una opción ornamental muy apreciada.

Por su crecimiento vigoroso y su facilidad de cultivo, es ampliamente utilizada para cubrir muros, vallas, taludes o jardineras colgantes, donde forma masas vegetales densas y muy decorativas.

Jazmín italiano (Jasminum humile)

El jazmín italiano es un arbusto que puede alcanzar aproximadamente 2,5 metros de altura y se caracteriza por sus tallos arqueados y su follaje verde brillante. Produce pequeñas flores de color amarillo intenso, de alrededor de un centímetro de diámetro, que se agrupan en racimos terminales y, en algunas variedades, desprenden una fragancia ligera. Cuando se cultivan varios ejemplares juntos, la planta puede formar frutos redondeados de tonalidad púrpura negruzca, lo que añade un atractivo ornamental adicional.

Como otras especies del género Jasminum, puede comportarse como planta trepadora o escandente, es decir, necesita un soporte —como muros, cercas o estructuras de jardín— para desarrollarse verticalmente, aunque también puede extenderse sobre el suelo si no encuentra dónde sujetarse.

Falso jazmín

El falso jazmín, conocido científicamente como Solanum laxum (antes Solanum jasminoides), es una enredadera ornamental originaria del sur de Sudamérica, especialmente de Brasil meridional, Argentina y Uruguay.

Se destaca por su abundante floración y su capacidad para adaptarse a distintos climas, lo que ha favorecido su cultivo en numerosos países. Sus tallos leñosos y flexibles crecen en forma zigzagueante, permitiéndole trepar fácilmente sobre pérgolas, cercas y muros, mientras que sus hojas ovaladas de color verde oscuro pueden mantenerse durante todo el año en climas cálidos como el de Colombia, donde se comporta como especie perenne.

Resistente y de fácil cultivo, el falso jazmín prospera mejor en climas templados y requiere principalmente un soporte adecuado para su crecimiento vertical, lo que lo convierte en una opción ornamental ideal tanto para jardines como para macetas amplias en balcones y terrazas.

