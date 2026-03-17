Kokedama: qué es, para qué sirve y cómo cuidar esta técnica japonesa

La kokedama es una técnica japonesa popular. Foto: Freepik

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Si alguna vez ha recorrido un vivero o un mercado de plantas, es posible que haya notado una “maceta” que rompe con lo habitual: no es de barro ni de plástico, sino una esfera cubierta de material vegetal que sostiene la planta. Puede parecer solo un detalle decorativo, pero detrás hay una técnica con historia y propósito.

La kokedama, originaria de Japón y considerada una variante del bonsái, consiste en envolver las raíces de la planta en una esfera de sustrato recubierta con musgo o fibras naturales, de ahí su nombre: koke (musgo) y dama (bola). Su origen se remonta al siglo XV, cuando, ante el alto costo de las bandejas de barro utilizadas en el bonsái, sectores populares comenzaron a cultivar plantas utilizando musgo recolectado en bosques.

Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta consolidarse como una técnica que combina cultivo y valor estético, cada vez más presente en hogares y espacios interiores, especialmente con especies adaptadas a la semisombra.

¿Cuáles son los beneficios?

En la técnica de la kokedama, el uso de esta fibra natural no solo cumple una función estética, también aporta ventajas prácticas para el desarrollo de la planta:

Actúa como un contenedor natural, reemplazando las macetas convencionales.

Ayuda a conservar la humedad en el sustrato, lo que reduce la frecuencia de riego.

Protege las raíces y mantiene la estructura de la esfera.

Aporta un acabado visual limpio y funcional, integrando la planta como elemento decorativo.

Lo mejor es que la técnica permite trabajar con una amplia variedad de especies, desde helechos, arbustos y plantas florales hasta hierbas aromáticas, cactus e incluso algunas plantas carnívoras.

Suele cultivarse de forma colgante, aunque también puede disponerse sobre bandejas de arcilla o piedra. Al no contar con un contenedor rígido, el sustrato queda expuesto, lo que le da un carácter más natural y un aspecto diferente frente a los sistemas de cultivo tradicionales.

¿Cómo cuidarlo?

Para garantizar un buen desarrollo, es recomendable adquirir kokedamas en viveros autorizados, donde se asegura el uso de especies adecuadas y materiales en buen estado. A partir de ahí, su cuidado depende de:

Riego

El riego se realiza por inmersión: se sumerge completamente la esfera en agua hasta que deje de salir burbujas, señal de que el sustrato está bien hidratado. Luego se retira y se deja escurrir el exceso sin apretar demasiado.

La frecuencia depende de la planta, pero es importante evitar que pase de sequedad total a exceso de agua; lo ideal es mantener una humedad intermedia.

También es recomendable usar agua reposada y complementar con pulverizaciones sobre el musgo y las hojas.

Ubicación y mantenimiento

La kokedama debe ubicarse en un lugar bien iluminado, pero sin sol directo, especialmente si está en interiores.

Es clave elegir la planta según las condiciones del espacio disponible, evitando zonas cercanas a fuentes de calor que resequen el ambiente. En algunos casos, se puede aplicar abono líquido diluido en el agua de riego para favorecer su desarrollo.

Trasplante

Con el tiempo, la kokedama puede requerir trasplante, ya sea porque la planta ha crecido demasiado o porque el musgo se ha deteriorado.

En estos casos, se puede renovar la capa de musgo y el sustrato para mantener la técnica, o trasladar la planta a una maceta convencional, asegurando así su crecimiento en mejores condiciones.

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