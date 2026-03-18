La razón por la que no debería llevarse plantas de una zona natural a casa, según expertos

Orquídea en una exhibición de plantas
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN
Muchas veces ocurre durante un paseo por el bosque, una reserva natural o incluso un jardín botánico: aparece una planta llamativa, una orquídea pequeña o una flor distinta, y surge la tentación de llevarse un pedacito a casa con la idea de cuidarla y llenar el hogar de vida. Puede parecer un gesto inofensivo, ya sea cortar un tallo, guardar unas semillas o llevar una fruta típica del lugar.
Sin embargo, lo que parece un detalle sin importancia puede tener consecuencias serias para los ecosistemas, ya que extraer plantas, flores o semillas de...
Por Leidy Barbosa
Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com
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