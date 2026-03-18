Publicidad

Home

La Huerta
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La razón por la que no debería llevarse plantas de una zona natural a casa, según expertos

Puede parecer un gesto inofensivo, pero llevarse una planta de su entorno natural puede afectar ecosistemas, poner en riesgo especies e incluso acarrear sanciones legales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Leidy Barbosa
Leidy Barbosa
18 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Orquídea en una exhibición de plantas
Orquídea en una exhibición de plantas
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN

Muchas veces ocurre durante un paseo por el bosque, una reserva natural o incluso un jardín botánico: aparece una planta llamativa, una orquídea pequeña o una flor distinta, y surge la tentación de llevarse un pedacito a casa con la idea de cuidarla y llenar el hogar de vida. Puede parecer un gesto inofensivo, ya sea cortar un tallo, guardar unas semillas o llevar una fruta típica del lugar.

Sin embargo, lo que parece un detalle sin importancia puede tener consecuencias serias para los ecosistemas, ya que extraer plantas, flores o semillas de...

Leidy Barbosa

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Jardinería

La Huerta

plantas en la casa

cuidado de plantas

siembra

plantas

Estilo de Vida

no debería llevarse plantas de una zona natural a casa

plantas silvestres

flores silvestres

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.