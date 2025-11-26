Las mejores opciones de plantas para remplazar el tradicional árbol de plástico

árbol de Navidad. Foto: Pexels

La Navidad no solo brilla con luces y adornos: también puede llenarse de vida con plantas que aportan color, aroma y textura. Si desea dejar atrás el árbol de plástico y optar por algo natural y que resalte, encontrará opciones que van desde árboles imponentes hasta arbustos floridos y suculentas resistentes, cada uno capaz de transformar los espacios con un encanto propio.

Si quiere que su hogar luzca auténtico, acogedor y lleno de espíritu navideño, estas especies le permitirán decorar con estilo mientras disfruta de plantas que seguirán embelleciendo su entorno mucho después de diciembre.

Cedro Limón

Si busca un árbol de Navidad frondoso, aromático y con la clásica forma de pino, el cedro limón (Cupressus macrocarpa var. goldcrest) es una excelente opción. Esta árbol destaca por su color verde amarillento y un aroma cítrico que perfuma el ambiente.

Su tronco marrón y rugoso, junto con su follaje en forma de escamas, le dan un aspecto elegante que funciona tanto en interiores como en jardines. Gracias a su versatilidad y facilidad para ser podado en distintas formas, es común encontrarlo como elemento ornamental en parques, jardines y espacios decorativos. Además, es también común encontrarlo en maceta, teniendo un tamaño pequeño de aproximadamente 60 cm.

Arbusto de coral

La Ixora coccinea, conocida como coral o geranio de la selva, es un arbusto perenne muy apreciado por su follaje denso y sus llamativas flores en tonos rojo, salmón y amarillo. Suele alcanzar entre 1,2 y 1,8 metros de altura, con hojas brillantes de color verde oscuro y flores compactas que aparecen durante todo el año.

Es una especie de rápido crecimiento, resistente en climas cálidos y muy utilizada en exteriores como cerco vivo, en jardines, huertos y maceteros. Con una buena iluminación navideña a su alrededor, este arbusto puede integrarse de manera encantadora a la decoración de fin de año y aportar ese modo festivo que transforma cualquier ambiente.

Árbol de Jade

El árbol de jade (Crassula ovata) es una suculenta originaria de Sudáfrica y Mozambique que, al crecer, forma un tronco grueso y hojas carnosas de verde brillante, a veces con bordes rojizos. Puede alcanzar hasta 3 metros en suelo o cerca de 1 metro en maceta, y se caracteriza por su gran resistencia al calor, la sequía y el viento, aunque es sensible al exceso de agua y necesita sustratos bien drenados con riegos moderados, sobre todo en épocas frías.

Por su fortaleza y adaptabilidad funciona muy bien como planta de interior, y sus ramas robustas pueden sostener adornos pesados —como luces o esferas— sin quebrarse, convirtiéndola en una opción ideal para decorar cualquier espacio en navidad.

Ficus benjamina

El Ficus benjamina, uno de los árboles ornamentales más populares es una excelente opción para Navidad. Y es que aunque pequeño, pues en maceta alcanza alturas cercanas a los 80 cm, en su hábitat natural puede superar fácilmente los 15 metros.

Sus ramas delgadas y péndulas, junto con sus hojas ovaladas de un verde intenso, lo convierten en una opción muy apreciada para jardines amplios y espacios exteriores con sol directo. Eso sí, su sistema radicular es vigoroso y expansivo, razón por la cual está vetado en zonas urbanas de Colombia debido a los daños que puede causar en tuberías y drenajes.

