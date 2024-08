“Los jardínes botánicos debe generar redes con el Estado”

A mediados de la década de 2000, el Jardín Botánico atravesó una crisis económica que afectó sus instalaciones y colecciones. Sin embargo, gracias a un ambicioso proyecto de renovación apoyado por la Alcaldía de Medellín, entre 2005 y 2007, el jardín fue revitalizado con nuevas infraestructuras, colecciones vivas y una mejora en la gestión institucional. Foto: Secretaría de Turismo Medellín

En un rincón verde de la vibrante Medellín, el Jardín Botánico se erige como un oasis de biodiversidad y un baluarte de la conservación en Colombia. La historia del Jardín Botánico de Medellín se remonta al siglo XIX, cuando los terrenos donde hoy se ubica eran conocidos como “El Edén”, un popular centro recreativo y social en la ciudad. Posteriormente, este espacio se transformó en el “Bosque de la Independencia”, un pulmón verde creado para conmemorar el centenario de la independencia de Antioquia. que se convirtió en lugar de esparcimiento para los habitantes de Medellín, con actividades recreativas como carreras de caballos, paseos en bote y eventos culturales.

En 1968, ante la inminente celebración de la VII Conferencia Mundial de Orquideología, surgió la idea de transformar el Bosque de la Independencia en un Jardín Botánico, que fue inaugurado en 1972 con el nombre de Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, en homenaje al naturalista antioqueño. Esta institución se enfocó en la investigación y conservación de la flora, convirtiéndose en un referente de educación ambiental y un patrimonio cultural de Medellín.

A mediados de la década de 2000, el Jardín Botánico atravesó una crisis económica que afectó sus instalaciones y colecciones. Sin embargo, gracias a un ambicioso proyecto de renovación apoyado por la Alcaldía de Medellín, entre 2005 y 2007, el jardín fue revitalizado con nuevas infraestructuras, colecciones vivas y una mejora en la gestión institucional. Este proyecto consolidó al Jardín Botánico como un espacio de importancia científica, cultural y recreativa para la ciudad, con una misión clara de sostenibilidad y educación ambiental, mientras se prepara para continuar su expansión y mejora en el futuro. Hoy en día, el Jardín Botánico de Medellín se ha posicionado como una entidad que protege la diversidad ambiental de Medellín y promueve el conocimiento de esta hacía el país. Además de ser fuente de empelo, pues actualmente 850 personas trabajan en las diferentes actividades que promueve el jardín. Una de esas actividades fue la Feria de Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones (FLORECER) que se realizó en el marco de la Feria de las Flores 2024, dejando la cifra récord de 50.000 visitantes regionales, nacionales e incluso que vienen fuera del país.

La Huerta habló con Claudia García, directora del Jardín Botánico de Medellín, sobre el papel crucial que juega este lugar en la preservación del patrimonio natural de la región y las iniciativas que están transformando el espacio en un referente de sostenibilidad y educación ambiental.

¿Qué proyectos ha venido realizando el Jardín Botánico de Medellín?

Como todos los jardines botánicos en Colombia, tenemos proyectos de conservación, investigativos y educativos. En conservación, realizamos el cuidado de las zonas verdes en Medellín, bajo la figura de contratista ya que somos una entidad privada. En investigación, hacemos inventario forestal de especies que existen y permanecemos en búsqueda del 20% de la biodiversidad que no se conoce en Colombia, específicamente en especies que necesitan sumarse a otras para el soporte de crecimiento, como las bromelias y orquídeas. Por último, en educación, damos a conocer la biodiversidad colombiana a jardines escolares, colegios y universidades. A algunas, como la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT) hace contratos con nosotros para que les cuidemos sus zonas verdes, y de paso, les exponemos la biodiversidad colombiana a sus estudiantes.

Para la realización de esos proyectos, ¿qué apoyo del sector público han recibido?

La ley 299 de 1996, que es la red por la cual se regulan los jardines botánicos, dice que el Estado debe acoger, apoyar y promover la creación de jardines botánicos públicos, mixtos y privados. Realmente nosotros en el tema nacional tenemos que decir que el 20% de la biodiversidad de este país está aún por describir, eso implica que siempre vamos a necesitar apoyo y promoción de las actividades que los jardines botánicos tengan. Dependiendo de las administraciones y sus focos, vamos a recibir más apoyo que otras, pero realmente nosotros no recibimos un presupuesto público directo.

Nosotros tenemos que hacer una propuesta de valor como cualquier contratista que permita la existencia de un negocio que nos beneficie a todos. Es decir, que nosotros podamos aplicar los 52 años de experiencia que tiene el jardín botánico en la ciudad y que esta reciba un cuidado de nosotros, como la entidad más experta para realizar este tipo de actividades. La administración de Federico Gutiérrez es una administración que, en su primera etapa ya había declarado toda una estrategia de corredores verdes y de fortalecimiento de este capital digital que tiene Medellín, en esta segunda alcaldía pues volvemos a ver un apoyo decidido, unas líneas dentro del plan de desarrollo que hablan de la importancia que tenemos en Medellín y cómo entendemos la biodiversidad en esta ciudad. Siempre necesitaremos más apoyo, porque las funciones que tenemos los jardines botánicos deben ampliarse. Por ejemplo, deberíamos poder decir que es obligatorio para todo estudiante, de instituciones públicas o privadas pasar por el jardín botánico de sus ciudades o de su región porque necesitamos primero conocer lo que tenemos para poder empezar a cuidarlo y ahí es la semilla que empezamos a dejar los jardines botánicos dentro de la población. Con el Gobierno Nacional, estamos participando de la mano de algunas otras instituciones en programas de regalías. Nos hemos presentado a cuatro convocatorias, hemos tenido muy buenas puntuaciones, pero aún no hemos sido receptores de los recursos de regalías, seguiremos intentando y presentándonos.

¿Cuál fue el balance del apoyo con la alcaldía pasada?

Las cifras realmente hablan solas, en la administración pasada de Daniel Quintero hubo una disminución muy importante en las cifras de contratación con el jardín botánico. Debo ser clara y decir que nunca se suspendió la contratación, pero si tuvimos cifras bastante impactantes, por ejemplo, en 2019 nosotros logramos contratos con las dos secretarías que cuidan la ciudad, que son la Secretaria de Medio Ambiente e Infraestructura por 24.000 millones de pesos, y en 2021, los mismos contratos descendieron hasta 6.700 millones de pesos. Entonces, cuando miramos el histórico de las contrataciones de la alcaldía de Daniel Quintero, es fácil entender que la atención estuvo en otros tipos de actividades. La inversión que se hizo frente al contrato que nosotros hemos gestionado desde el 2008 disminuyó notablemente y eso se evidencia en la ciudad.

¿Qué beneficios le trae al Jardín Botánico de Medellín ser del sector privado?

Ha sido fundamental. Nosotros tenemos que entender que el Estado es el dueño del capital vegetal del país y que un jardín botánico no se puede entender sin este matrimonio. En nuestra fundación participaron cuatro instituciones: la sociedad de mejoras públicas, el club de jardinería, la sociedad colombiana de Orquideología y la alcaldía de Medellín. Aunque somos una entidad sin ánimo de lucro, cuando miramos las participaciones económicas de esas entidades en la fundación, resulta que la mayoría del jardín botánico es privado, por eso nuestro comportamiento es mayoritariamente privado. No obstante, hacemos de una alianza público privada, y eso es fundamental.

Creo que ser un jardín botánico que se entiende privado y se maneja de una manera privada, nos brinda continuidad e independencia importante en el mundo científico. Ahora bien, no podemos decir que un jardín botánico privado solo puede hacer una buena función, se necesita que los jardines botánicos generan redes, no solamente entre ellos, sino con el Estado en sus diferentes niveles: local, departamental y nacional, y con otras entidades públicas y privadas.

Entonces, esto nos permite movernos muy bien en muchos mundos. Tenemos contratos con empresas privadas en donde solo lo que estamos haciendo es un manejo privado y tenemos contratos como el que ya hemos venido hablando con el distrito de Medellín, en donde nuestra función se adhiere a la función del público.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el Jardín Botánico de Medellín?

Los jardines botánicos en Colombia todavía tenemos muchísimos desafíos. El principal es cómo le damos a conocer a la población la importancia de este jardín botánico y de los demás 22 que nos acompañan en el territorio nacional, cómo incidimos cada vez más en políticas públicas. Lo que hemos hecho por tres años consecutivos es generar conciencia sobre la importancia de plantas y de los índices de contaminación. Nosotros como país debemos tener una visión muchísimo más unificada. Y ahí los jardines botánicos somos una institución fundamental.

Además, de forma particular este jardín botánico debe lograr que el recaudo de todos los proyectos que hacemos, se tienen que reinvertir en las necesidades del jardín, de forma tal que podamos seguir teniendo una entrada gratuita porque gracias a eso entraron 1.200.000 personas de manera gratuita, número del cual el 80% de las personas provienen de los estratos 1, 2 y 3.

¿Cuál ha sido el logro más importante de su gestión?

Bueno, yo creo que todos los los directores contemporáneos tenemos que hablar del tránsito de la pandemia y cómo de ahí aprendimos muchísimas cosas. Nosotros en términos de ciencia, durante la pandemia, pudimos investigar muchísimo los fenómenos que se dan incluso al interior del jardín. Después de todo esto, creo que esa unión entre la investigación, educación y conservación ha sido una de las cosas que más hemos defendido acá dentro de la gestión. Ya llevo cuatro años y medio al frente de este jardín botánico, en donde mi responsabilidad es unificar cada vez más estos procesos, aprovechando lo que mis antecesores construyeron.

Un gran logro es seguir vigente, no solo a pesar de la pandemia, sino de los momentos de complejidad económica, generados por la disminución de contratos con la alcaldía anterior. Además, hemos recibido la beca de National Geographic y trajimos los dibujos originales de la expedición botánica de José Celestino Mutis, que fue la primera exposición más grande de láminas que se hizo. En el mundo esas láminas habían salido de España, pero nunca en la cantidad que nosotros expusimos. Yo hablo de lo que hemos logrado como equipo, porque no solamente lo he logrado yo, tengo la fortuna de tener un listado amplio de esos de esos logros alcanzados.

¿Qué es lo más especial y distintivo del Jardín Botánico de Medellín, que quizás no se encuentra en cualquier otro jardín de de Colombia?

El jardín botánico de Medellín tiene varios factores que se han venido desarrollando a lo largo de estos 52 años. Nosotros no tenemos un diseño arquitectónico estructurado, es un diseño espontáneo.

Otra cosa que nos hace especiales es el gran conocimiento que tenemos en especies nativas de Medellín y Antioquía, particularmente en orquídeas. Además, tenemos el quinto herbario más importante de Colombia, lo cual nos permitió seguir nuestros procesos científicos incluso en la pandemia. Ese herbario tiene 1.200 colecciones que por primera vez se describieron en el mundo en el Jardín Botánico de Medellín. Adicionalmente cuenta con una colección muy importante de pibitas, particularmente de orquídeas. Aquí tenemos una representación de las especies de sandías que podemos encontrar en Colombia y también tenemos nuestra casa de las mariposas, 13.2 hectáreas de disfrute y un gran conocimiento en bosque seco tropical en Palmas en Magnolias. Entonces, aquí realmente lo que hay es un jardín botánico maravilloso por descubrir.

