Mejorana: de dónde es, para qué sirve y características de esta planta

Imagen de referencia de la mejorana. Foto: asturnatura

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Antes de que existieran los botiquines modernos, muchas familias encontraban alivio en las plantas que crecían en el patio o la huerta. Entre ellas hay una que, generación tras generación, ha permanecido en las cocinas y en los remedios caseros gracias a su aroma y a los múltiples usos que se le atribuyen: la mejorana.

Sí ha escuchado hablar de ella, pero no sabe para qué sirve o por qué tantas personas la siguen cultivando, aquí le contamos cuáles son sus propiedades y las razones por las que continúa siendo una de las plantas aromáticas más valoradas para tener en casa.

¿De dónde es esta planta?

La mejorana, conocida científicamente como Origanum majorana, es una planta aromática y medicinal originaria de la India, el Oriente Medio y la región del Mediterráneo oriental. Aunque, con el paso de los siglos, su cultivo se extendió por todo el mundo, en especial en regiones cálidas, gracias a su intenso aroma y a los múltiples usos que se le atribuyen en la cocina y la medicina tradicional, hoy se encuentra en diferentes países del mundo.

Conocida también como mayorana, marjorama o almoraduz, pertenece a la familia Lamiaceae, la misma del orégano, la menta, el romero y la albahaca. De hecho, suele confundirse con el orégano por su parecido. Pero eso sí, según la Royal Horticultural Society (RHS), mientras el orégano tiene hojas de un verde intenso y casi sin vellosidades, la mejorana presenta hojas más claras, de aspecto aterciopelado y cubiertas por una fina capa blanquecina.

La planta se caracteriza porque es herbácea y perenne, la cual puede alcanzar entre 60 y 80 centímetros de altura. Entre sus detalles más importantes está que posee un tallo cuadrangular que se ramifica desde la base, hojas ovaladas y muy aromáticas, y pequeñas flores blancas o rosadas agrupadas en densos grupos.

Precisamente estas flores y sus brácteas (hojas modificadas) concentran gran parte de los aceites esenciales que le confieren su característico aroma y hacen de la mejorana una de las hierbas más apreciadas como condimento y planta medicinal.

Aunque en estado silvestre prospera en zonas cálidas, secas y soleadas, similares a las de su lugar de origen, la mejorana se adapta con facilidad a huertas y jardines, por lo que hoy es una de las especies aromáticas más cultivadas, tanto para uso culinario como ornamental.

¿Para qué sirve?

La mejorana es una de esas plantas que destaca por su versatilidad. Además de ser una hierba aromática muy apreciada en la cocina, durante siglos ha ocupado un lugar importante en la medicina tradicional por las propiedades que se le atribuyen.

Por ejemplo, de acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, esta planta se ha utilizado como tónico estomacal y diurético, además de que comúnmente ayuda a reducir la acumulación de gases.

Es también fundamental como antiespasmódico, pues contribuye a aliviar los espasmos musculares y digestivos. Además, también se le atribuyen efectos sudoríficos, emenagogos —favorece el flujo menstrual— y un leve efecto sedante, por lo que tradicionalmente se emplea para favorecer la digestión, aliviar molestias estomacales y reducir los cólicos menstruales.

Pero sus beneficios no terminan allí. Gracias a su aceite esencial, la mejorana también tiene aplicaciones en la perfumería y la aromaterapia, donde suele utilizarse para promover la relajación y ayudar a aliviar el estrés, la ansiedad, el nerviosismo y el insomnio.

En la cocina, esta planta es un ingrediente tradicional de la gastronomía mediterránea, especialmente en recetas griegas e italianas. Según la Royal Horticultural Society (RHS), sus hojas tienen un sabor suave, dulce y ligeramente floral, por lo que suelen utilizarse frescas, a diferencia del orégano, que normalmente se consume seco y tiene un sabor mucho más intenso. Es ideal para condimentar carnes, sopas, salsas, ensaladas, aderezos, aceites y vinagres aromatizados.

Incluso sus pequeñas flores son comestibles y pueden emplearse para aportar color y sabor a distintos platos.

Además de sus usos culinarios y medicinales, la mejorana también destaca como planta ornamental. Sus flores atraen abejas, mariposas y otros insectos polinizadores, lo que la convierte en una excelente aliada para favorecer la biodiversidad en jardines y huertas caseras.

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