Mildiu polvoso: qué es y cómo solucionarlo

Un día cualquiera, mientras riega sus plantas y observa con calma sus hojas y flores, algo llama su atención: una presencia blanca que no estaba ahí antes. No aparece en la tierra, sino adherida a las hojas, a los tallos o incluso a las flores. De inmediato surge la pregunta inevitable: ¿qué es y por qué apareció?

Este tipo de hallazgo es más común de lo que parece y suele generar inquietud entre quienes cuidan plantas en casa. Aquí le hablaremos del mildiu polvoso, un hongo que se manifiesta como un polvo fino y claro, fácil de confundir con residuos o suciedad.

¿Qué es el mildiu polvoso?

El mildiú polvoroso es causado por un grupo de hongos de la familia Erysiphaceae. Según el Programa de Extensión de la Universidad de Minnesota, sus esporas se dispersan con facilidad a través del viento, alcanzando plantas cercanas o incluso ubicadas a grandes distancias. Cuando una espora cae sobre una planta huésped, germina rápidamente e inicia una nueva infección.

Eso sí, a diferencia de otros hongos foliares, no necesita agua de lluvia ni rocío para desarrollarse. Según explica la universidad, aunque algunas especies requieren alta humedad ambiental, otras pueden activarse incluso en condiciones relativamente secas como esta.

¿Y cómo actúa? Pues, este hongo forma una capa blanquecina sobre la superficie de la planta y, mediante estructuras especializadas, penetra el tejido vegetal para absorber nutrientes.

Debe tener cuidado, ya que el patógeno se propaga con mayor facilidad en noches frescas y húmedas, que estimulan la producción de esporas, y en días cálidos y secos, que facilitan su dispersión por el viento, según explica la universidad. Además, ha desarrollado varias estrategias para sobrevivir en condiciones adversas, lo que explica su persistencia a lo largo del tiempo.

Gloria Pérez, fundadora del vivero Jardines de Julia, menciona que la presencia del mildiú polvoroso aunque no se desarrolla directamente en la tierra, puede aparecer al mismo tiempo, afectando hojas, tallos y frutos y si no se detecta a tiempo puede propagarse con facilidad a plantas cercanas.

De hecho, en algunos casos, la aparición de este hongo puede estar relacionada con el uso de abonos o con la presencia de materia orgánica en descomposición. Las plantas más sensibles suelen manifestar los síntomas con mayor rapidez, mientras que las especies más rústicas pueden tolerar mejor estos desequilibrios sin mostrar daños inmediatos.

¿Cómo corregirlo?

Para prevenir y corregir la aparición de capas blancas, Pérez menciona que lo primero es mantener una rutina de observación constante.

“Revise con frecuencia la superficie del sustrato, aplique un riego equilibrado, evite los encharcamientos y asegúrese de que las macetas tengan un buen drenaje. Airear la tierra de forma periódica también ayuda a conservar un sustrato sano”, explicó.

Menciona además que un bien consejo es apoyar el manejo del moho con fungicidas naturales o biológicos, que ayudan a controlarlo de forma gradual y sin afectar la salud de las plantas ni el entorno. Entre los más utilizados están:

Aceite de neem: aplicar una o dos veces al mes para prevenir y tratar enfermedades fúngicas.

Ajo: macerar algunos dientes en agua y aplicar la mezcla sobre la tierra como fungicida natural.

Control biológico: promover la presencia de insectos benéficos, como las mariquitas.

Ojo, estos métodos no eliminan el moho de inmediato, pero sí reducen su avance con el uso constante. Por otro lado, si el moho ya afecta las hojas, tenga en cuenta esto:

Pode las hojas afectadas, especialmente las más delgadas.

Use tijeras limpias y desinfectadas con alcohol.

Realice cortes en ángulo de 45 grados para facilitar la aparición de nuevos brotes.

Si el moho persiste, debe de cambiar el sustrato y desinfectar la maceta. Para ello realicé lo siguiente:

Saque la planta de la matera.

Lave raíces y maceta con agua y jabón neutro o aceite de neem .

Deje secar la maceta al sol.

Reemplace completamente el sustrato antes de volver a sembrar

Otras consejos son que revise sus prácticas de cuidado: ajuste el riego, mejore la ventilación y mantenga una observación constante. Eso sí, lo mejor siempre es consultar a un experto es clave para evitar acciones apresuradas que puedan empeorar la situación.

