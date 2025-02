Nueve festivales de flores imperdibles en el mundo para este 2025

Las más de 3.000 especies de orquídeas que pueblan los variados paisajes de Perú son la estrella del festival anual dedicado a esta flor en los Reales Jardines Botánicos Kew de Londres, Foto: EFE - Judith Mora

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si alguna vez ha querido disfrutar de las flores en su máximo esplendor, hay festivales alrededor del mundo que le brindarán una experiencia única, pues s combinan arte, tradición y naturaleza en celebraciones donde el color y la creatividad transforman calles, parques y jardines en escenarios sorprendentes. Desde desfiles de carrozas cubiertas de pétalos hasta exhibiciones de jardines diseñados con técnicas innovadoras, cada festival muestra la identidad cultural de cada región y el valor que se le da a la biodiversidad.

Es por esto que, si busca una manera distinta de conectarse con la naturaleza y conocer tradiciones a través de las flores, aquí le presentamos algunos de los festivales florales más grandes del mundo que llegarán en 2025, que no puede perderse.

Corso de flores Bollenstreek

El Bloemencorso Bollenstreek, uno de los desfiles de flores más emblemáticos de los Países Bajos, celebrará su 78ª edición el 12 de abril de 2025. Con un recorrido de 42,5 kilómetros desde Noordwijk hasta Haarlem, es el único desfile floral de primavera en el mundo que utiliza exclusivamente flores de bulbo, como jacintos, tulipanes y narcisos. En esta edición, más de veinte carrozas principales y treinta carrozas lujosas desfilarán con diseños elaborados, creando un espectáculo de color y creatividad que atraerá a miles de visitantes.

Si desea visitarlo, es recomendable planificar con anticipación, ya que el desfile atrae a una gran cantidad de turistas y las zonas cercanas, especialmente alrededor de Keukenhof, pueden estar muy concurridas. Se puede disfrutar del espectáculo de forma gratuita a lo largo de la ruta o reservar asientos en tribuna para una mejor vista. Además, existen tours desde Ámsterdam que combinan el acceso a la tribuna con una visita a los jardines de Keukenhof, una opción ideal para quienes desean aprovechar al máximo la experiencia. Para más detalles sobre entradas y opciones de transporte, es aconsejable consultar la información oficial del evento.

Semana de los jardines históricos de Virginia

La Semana de los Jardines Históricos, una tradición que comenzó en 1929 con una modesta exhibición de flores para preservar los árboles de Monticello, se ha convertido en uno de los eventos más significativos de Virginia, Estados Unidos, en términos de conservación del patrimonio histórico y turismo. Este evento anual, organizado por el Garden Club of Virginia, ha recaudado más de 500 millones de dólares en los últimos 50 años para financiar la preservación de jardines históricos en lugares emblemáticos como Mount Vernon y Montpelier.

En 2025, el evento se celebrará del 20 al 27 de abril, con el recorrido específico de Alexandria programado para el sábado 26 de abril de 10 a.m. a 4 p.m., organizado conjuntamente por el Garden Club of Alexandria y el Hunting Creek Garden Club. Los visitantes podrán explorar propiedades privadas y jardines públicos en todo el estado, desde el valle de Shenandoah hasta las playas de Tidewater, incluyendo lugares destacados como Old Town Alexandria, la región vinícola de Leesburg y las casas frente al mar de Eastern Shore.

Festival de tulipanes del valle de Skagit

El Festival de Tulipanes del Valle de Skagit, que se celebra durante todo el mes de abril en Washington, se ha convertido en el festival de tulipanes más grande de América del Norte desde sus modestos inicios en 1984. Lo que lo hace especial, es que este festival es una celebración regional que abarca múltiples ubicaciones, incluyendo cuatro granjas principales de tulipanes: RoozenGaarde, el cual tiene más de 50 acres de exhibición y los Tulip Town, Jardín Rosalyn, Tulip Valley Farms y Skagit Acres.

El festival ofrece una amplia gama de actividades y atracciones, incluyendo exposiciones de arte, un desfile de tulipanes, una feria callejera y eventos especiales como la barbacoa de salmón de Kiwanis en Mount Vernon. Los visitantes pueden disfrutar no solo de los campos de tulipanes, sino también de las bodegas locales, restaurantes, tiendas y puestos de granjas de la zona.

Infiorata di Noto

La Infiorata di Noto es un festival floral que se celebra anualmente en la ciudad siciliana de Noto, Italia, y que transforma la histórica Via Corrado Nicolaci en una impresionante alfombra de flores. Este evento artístico, que ha crecido en popularidad hasta extenderse a cinco días de duración, utiliza más de 400,000 flores para crear elaborados paneles que cubren aproximadamente 700 metros cuadrados.

Para 2025, el festival está programado del 16 al 21 de mayo, continuando una tradición que se ha mantenido durante más de dos décadas. Además, el evento incluye música en vivo, espectáculos de danza y una variada oferta gastronómica y artesanal que refleja la riqueza cultural de Sicilia. Dado que el festival atrae a grandes multitudes, se recomienda llegar temprano y usar calzado cómodo.

Festival de las lilas en la isla Mackinac

El Festival de las Lilas, es una celebración que se lleva a cabo anualmente en la isla Mackinac, Michigan, desde 1949. La edición de 2025 tendrá lugar del 6 al 15 de junio, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de un espectáculo floral único. Lo que distingue a este evento es su vínculo con la época victoriana, cuando la lila común comenzó a cultivarse ampliamente en Estados Unidos. Gracias al microclima particular de la isla, estas plantas han prosperado de manera excepcional, con algunos ejemplares de más de 150 años que han alcanzado un tamaño superior al de cualquier otro.

Una de las características más distintivas del festival es su adaptación al carácter único de la isla Mackinac, donde no se permiten vehículos motorizados privados. Esta restricción ha dado lugar a una de las tradiciones más especiales del festival: el Desfile de las Lilas tirado por caballos, que se realizará el domingo 15 de junio de 2025 a las 4:00 pm. Este desfile, uno de los pocos que quedan en Estados Unidos tirado por caballos como Clydesdales y Percherones, se ha convertido en uno de los desfiles festivos más grandes de Michigan y marca el punto culminante de la celebración.

Exposición de flores de la RHS Chelsea

El RHS Chelsea Flower Show, originalmente conocido como Great Spring Show, es la exposición floral más prestigiosa del mundo que se celebra anualmente en mayo en los terrenos del Royal Hospital Chelsea en Londres. Este evento, que se lleva a cabo en Chelsea desde 1912, cuenta con la presencia de miembros de la familia real británica y se ha convertido en el equivalente hortícola de una pasarela de moda de alta costura. La exposición atrae a 157,000 visitantes cada año, y requiere la compra anticipada de entradas debido a su inmensa popularidad.

Lo más destacado del evento son los jardines vanguardistas diseñados por nombres reconocidos en el mundo de la horticultura, junto con el Floral Marquee como pieza central. La exposición incluye diversas categorías de jardines, desde los jardines de exhibición hasta los más íntimos jardines artesanales y urbanos. El show se ha convertido en un escaparate fundamental para las tendencias en jardinería, donde frecuentemente se presentan nuevas variedades de plantas y se revitaliza el interés por especies tradicionales.

El sistema de premiación del show refleja su prestigio y diversidad, con cuatro niveles de galardones (oro, plata dorada, plata y bronce) distribuidos en categorías específicas como Flora para jardines y exhibiciones florales, Hogg para exhibiciones de árboles, Knightian para verduras y hierbas, Lindley para exhibiciones educativas o científicas, y Grenfell para arreglos florales y fotografía. Además, se otorgan premios especiales que reconocen la excelencia en categorías específicas como el mejor jardín de exhibición, el mejor jardín urbano y el mejor puesto comercial.

Festival de las flores de Chiang Mai

El Festival de las Flores de Chiang Mai es uno de los tres eventos más importantes de esta ciudad tailandesa, conocida como la “Rosa del Norte”. Lo que comenzó en la década de 1970 como una pequeña celebración local se ha transformado en un acontecimiento internacional que atrae a visitantes de todo el mundo. Para 2025, el festival está programado del 7 al 9 de febrero, coincidiendo con el final de la temporada fría cuando muchas especies locales, incluyendo diversas variedades de orquídeas, se encuentran en plena floración.

El corazón del festival se encuentra en el parque público Suan Buak Haad, ubicado en la esquina suroeste de la ciudad vieja, que se transforma en un espectacular tapiz de arreglos florales tanto tradicionales como experimentales. El evento principal es el desfile callejero, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2025, donde aproximadamente 25 carrozas decoradas con miles de flores y pétalos recorren la ciudad, acompañadas por bandas de música y bailarines tradicionales.

Feria de las flores Medellin

La Feria de las Flores de Medellín, es el evento más emblemático de la ciudad y celebra la rica tradición floricultora de Colombia. El corazón de esta celebración es la “cultura silletera”, que tiene sus raíces en la época colonial cuando los campesinos de Santa Elena desarrollaron un sistema de transporte utilizando silletas (estructuras similares a sillas) cargadas en la espalda para llevar las flores al mercado. Esta práctica cultural es tan significativa que los silleteros han sido reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, y su desfile principal, que incluye más de 510 participantes, se ha convertido en un espectáculo único en el mundo donde se premian cinco categorías diferentes de silletas.

La feria se ha expandido hasta convertirse en una celebración de diez días que transforma completamente la ciudad, ofreciendo más de 450 eventos diversos que van mucho más allá de las flores. Entre las actividades destacadas se encuentran conciertos con artistas nacionales e internacionales, la Feria Expo Internacional Equina, el Festival Orquídea de Oro de la Trova, el Desfile Infantil de Silleteritos, y eventos únicos como el desfile de Harley Davidson antiguas.

Festival de Orquídeas en Kew Gardens

El Festival de Orquídeas en Kew Gardens representa uno de los eventos más destacados del invierno londinense, diseñado específicamente para traer una vista de la vida tropical del mundo durante la época más fría del año. Celebrado en el Conservatorio Princesa de Gales, transforma los jardines en un espectáculo visual que combina la belleza natural con el arte y la cultura, ofreciendo a los visitantes no solo una exhibición botánica, sino una experiencia completa que incluye exposiciones fotográficas, eventos nocturnos y experiencias gastronómicas. La exhibición, que se desarrollará del 1 de febrero al 2 de marzo de 2025, se ha convertido en una tradición muy esperada que marca la transición hacia la primavera.

Para la edición de 2025, Kew Gardens ha elegido celebrar la biodiversidad y riqueza cultural de Perú, siguiendo la tradición de dedicar cada festival a un país donde las orquídeas florecen de manera natural. La exhibición recrea hitos emblemáticos peruanos como las Líneas de Nazca y Machu Picchu, utilizando arreglos florales diseñados.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼