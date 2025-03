Ocho plantas que son comunes y no son buenas para la casa: esto dice un experto

Fotografía del calacdium, especie incluida en este listado, famosa por sus hojas coloridas y vibrantes, pero señala con un gran inconveniente, y es que es una de las plantas más tóxicas para humanos y mascotas. Puede causar inflamación severa en la boca y problemas respiratorios. Foto: Getty Images

Las plantas han sido compañeras del ser humano desde tiempos inmemoriales, no solo por su belleza, sino también por los beneficios que aportan. En los hogares, suelen cumplir un papel decorativo, contribuyendo a un ambiente más acogedor, y algunas incluso ayudan a purificar el aire. Sin embargo, no todas las plantas son ideales para interiores. Muchas personas compran plantas sin investigar previamente sobre sus cuidados o sus posibles efectos en la salud, y terminan enfrentando problemas inesperados. Desde especies que requieren condiciones difíciles de mantener hasta aquellas que pueden ser tóxicas para mascotas y niños, algunas plantas pueden convertirse en un verdadero inconveniente dentro de casa. Aunque en redes sociales y tiendas especializadas se promueven muchas especies como ideales para interiores, lo cierto es que algunas de ellas pueden traer más complicaciones que beneficios.

Para entender mejor qué plantas conviene evitar y cuáles son los riesgos que pueden representar, El Espectador habló con Leonardo Vélez, biólogo y paisajista con más de 15 años de experiencia en jardinería urbana. Vélez ha trabajado asesorando a familias y empresas sobre la elección adecuada de plantas para interiores, y advierte que la falta de información puede llevar a errores costosos. “Muchas personas se dejan llevar por la apariencia sin considerar el impacto que una planta puede tener en su hogar. Algunas pueden liberar sustancias tóxicas, atraer plagas o simplemente ser muy difíciles de mantener en un ambiente cerrado”, explica. Además, muchas de las especies más populares en tiendas de jardinería pueden tener efectos adversos en la salud humana y en la de los animales domésticos. Por eso, es importante conocer cuáles son las plantas que no deberían estar en casa y por qué.

Vélez recalca que es importante aclarar que muchas de las plantas que aparecen en esta lista no son malas en sí mismas, sino que simplemente están mejor adaptadas a otros entornos distintos al interior de una casa. Algunas de ellas prosperan en jardines amplios, donde pueden crecer sin restricciones, mientras que otras requieren niveles de luz, humedad o ventilación que difícilmente se pueden replicar en espacios cerrados. “El problema no es la planta, sino el lugar en el que se coloca”, señala Vélez. “Muchas especies que funcionan perfectamente en exteriores pueden volverse un problema dentro de casa debido a su crecimiento descontrolado, su necesidad de condiciones ambientales específicas o su potencial toxicidad”. Por eso, la selección de esta lista se basa en identificar aquellas plantas que, aunque pueden ser hermosas y beneficiosas en otros ambientes, no son adecuadas para espacios cerrados debido a sus características particulares.

Hiedra Inglesa (Hedera helix)

La hiedra inglesa es una enredadera hermosa y resistente, pero según Vélez, es una de las peores elecciones para interiores. “Esta planta crece de forma invasiva y puede apoderarse de paredes y muebles si no se controla. Además, es tóxica para gatos y perros, causando vómitos, diarrea y dificultades respiratorias”, explica. Otro problema es su tendencia a atraer ácaros y otros insectos. “Las hojas de la hiedra tienen una textura que facilita la acumulación de polvo y humedad, lo que puede generar moho y problemas respiratorios en personas alérgicas”, agrega.

Ficus (Ficus benjamina)

El ficus es una planta de interior muy popular, pero puede ser una mala elección. Vélez señala que su savia lechosa es irritante para la piel y las mucosas. “Si alguien poda el ficus sin guantes y luego se toca la cara, puede experimentar irritación y hasta reacciones alérgicas”, dice. Otro problema es la caída constante de sus hojas, lo que puede generar acumulación de suciedad en casa. Además, su sistema radicular es agresivo y puede dañar macetas y suelos si no se mantiene bajo control.

Dieffenbachia (Dieffenbachia seguine)

También conocida como “cana de mudo”, esta planta es apreciada por sus hojas grandes y decorativas, pero Vélez advierte que su toxicidad es un peligro serio. “Su savia contiene cristales de oxalato de calcio, que pueden causar inflamación en la boca y garganta si se ingieren, provocando dificultad para hablar o tragar”, dice. Esta característica la hace especialmente peligrosa en hogares con niños o mascotas. “Basta un pequeño mordisco a una hoja para que los efectos sean graves”, enfatiza.

Poto o Pothos (Epipremnum aureum)

El pothos es una de las plantas más recomendadas para principiantes porque es casi indestructible, pero Vélez explica que tiene un lado negativo. “Al igual que la Dieffenbachia, esta planta contiene oxalatos de calcio, lo que la hace tóxica si se ingiere”, señala.

Además, puede crecer de forma descontrolada en interiores, enredándose en otros objetos y necesitando podas constantes. “Si alguien quiere una planta fácil de cuidar, hay otras opciones menos problemáticas”, comenta.

Lirio de la Paz (Spathiphyllum spp.)

El lirio de la paz es una planta elegante y purificadora del aire, pero Vélez advierte que no es ideal para todos los hogares. “Es una planta muy sensible a cambios de temperatura y humedad. Si el ambiente es seco, sus hojas se marchitan fácilmente”, dice. Además, es otra especie tóxica para animales. “Muchos dueños de gatos y perros la compran sin saber que puede causar vómitos y problemas digestivos en sus mascotas”, advierte.

Palma Areca (Dypsis lutescens)

Las palmas, en especial la areca, son comunes en interiores, pero Vélez no las recomienda del todo. “Este tipo de planta requiere mucha luz y humedad constante, lo que la hace difícil de mantener saludable en ambientes cerrados”, explica. Otro problema es la acumulación de polvo en sus hojas y su tendencia a atraer ácaros. “A muchas personas les encanta el aspecto tropical de la areca, pero no se dan cuenta de que requiere más cuidados de los que parecen”, agrega.

Cactus y suculentas espinosas

Los cactus y algunas suculentas con espinas son una opción moderna para la decoración, pero Vélez señala que pueden ser un peligro. “Si se colocan en lugares de paso, pueden causar heridas dolorosas con solo un roce”, advierte. Además, su riego irregular puede generar problemas. “Muchos creen que los cactus no necesitan agua y los abandonan, pero si se riegan mal, pueden pudrirse y atraer hongos”, comenta.

Caladium (Caladium spp.)

El caladium es famoso por sus hojas coloridas y vibrantes, pero Vélez señala un gran inconveniente: “Es una de las plantas más tóxicas para humanos y mascotas. Puede causar inflamación severa en la boca y problemas respiratorios”, explica. También es una planta difícil de mantener en interiores. “Necesita mucha humedad y temperaturas cálidas constantes. Si no recibe las condiciones adecuadas, sus hojas se marchitan y pierde su atractivo”, concluye.

Elegir las plantas adecuadas para el hogar no es solo una cuestión estética, sino también de seguridad y practicidad. Vélez recomienda investigar bien antes de comprar. “Hay muchas opciones hermosas y seguras que pueden aportar vida al hogar sin riesgos. No se trata solo de lo que se ve bien, sino de lo que realmente encaja en el espacio y estilo de vida de cada persona”, concluye.

