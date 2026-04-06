¿Para qué sirve el arazá? La fruta amazónica que conquista paladares

Imagen de referencia del áraza. Foto: Bosque de las Americas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia no solo es un país atravesado por montañas, selvas y mares: es, sobre todo, un territorio que se saborea. En su geografía conviven el Caribe, los Andes y la Amazonía, y esa diversidad no solo se ve en los paisajes, sino también en lo que llega al plato y al vaso. Mientras en otras partes del mundo ciertas frutas son exóticas o difíciles de encontrar, aquí brotan como parte de la vida cotidiana, cargadas de historia, cultura y biodiversidad.

Entre ellas aparece una joya poco conocida fuera de la región: el arazá (Eugenia stipitata), una fruta amazónica intensa, aromática y profundamente ácida que, más que comerse, se transforma. En jugos, mermeladas o helados, revela todo su potencial y concentra una riqueza nutricional excepcional.

Pero más allá de su versatilidad en la cocina, el arazá destaca por sus múltiples beneficios para la salud. A continuación, un recorrido por las principales propiedades que hacen de esta fruta un aliado poco explorado, pero poderoso.

¿Por qué es tan importante?

El arazá, conocido científicamente como Eugenia stipitata, o también como guayaba amazónica, es mucho más que una fruta exótica: es una especie clave para entender la riqueza biológica, cultural y productiva de la Amazonía. Su importancia comienza en su origen. Nativo de la Amazonía occidental, este arbusto forma parte de un ecosistema donde la diversidad genética es tan amplia como aún poco explorada, y donde países como Colombia conservan poblaciones silvestres fundamentales.

En términos ambientales, el arazá cumple un papel importante dentro de los sistemas agroforestales, ya que contribuye a la conservación de suelos, la regulación hídrica y el mantenimiento de la biodiversidad. Su integración en modelos productivos sostenibles —como lo ha promovido el Instituto SINCHI en departamentos como Caquetá, Putumayo y Guaviare— no solo fortalece los ecosistemas, sino que también ha sido clave en procesos de sustitución de cultivos ilícitos, impulsando economías legales y sostenibles.

Según esta institución, desde el punto de vista económico, el arazá tiene un alto potencial agroindustrial. Su fruto, de sabor ácido y aroma intenso, se utiliza en la elaboración de jugos, mermeladas, helados, pulpas congeladas, frutas deshidratadas y esencias para la industria alimentaria y cosmética. Además, su capacidad de adaptarse a suelos pobres y ácidos lo convierte en una alternativa productiva viable para regiones con limitaciones agrícolas.

Pero, ¿qué es el arazá? Para entender su importancia, es clave conocer la planta. Se trata de un arbusto que puede alcanzar entre 3 y 6 metros de altura, con abundante follaje y hojas simples de forma alargada. Sus flores son hermafroditas, lo que facilita la polinización, principalmente a través de insectos como las abejas, entre ellas las “angelitas” (del género Trigona), abejas nativas sin aguijón propias de la región amazónica.

Su fruto es redondo, de entre 5 y 10 centímetros de diámetro, y cambia de verde a amarillo o anaranjado cuando madura. Tiene una pulpa jugosa, muy aromática, y comienza a dar frutos desde el segundo año, aunque alcanza su producción comercial varios años después.

Según SINCHI, a pesar de su valor, el fruto es altamente perecedero, lo que representa un reto para su comercialización, aunque también abre oportunidades para su transformación industrial.

Usos comunes

En la cocina, el arazá despliega su verdadero potencial a través de la transformación. Su marcada acidez y alto contenido de humedad hacen que rara vez se consuma fresco, pero lo convierten en un ingrediente ideal para jugos, néctares, mermeladas, helados y pulpas congeladas, donde su sabor se equilibra y se intensifica.

Consumirla puede ayudarlo, puesto que el arazá cumple un papel relevante en la nutrición y en los ecosistemas donde crece. Su alto contenido de vitamina C —que puede superar al de cítricos tradicionales como la naranja—, junto con su aporte de fibra y compuestos antioxidantes, lo convierten en un aliado para fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la digestión y contribuir a dietas equilibradas.

Según la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá, en contextos amazónicos, donde el acceso a alimentos variados puede ser limitado, esta fruta se convierte en una fuente clave de nutrientes y en un apoyo para la seguridad alimentaria.

Además, se destaca por su alto contenido de agua y su bajo aporte de grasa, lo que lo convierte en un alimento ligero y saludable. A esto se suma su riqueza en minerales y micronutrientes como hierro, manganeso, calcio, potasio, fósforo, magnesio y zinc. También aporta proteínas, carbohidratos, pectina y vitaminas de los complejos A y B₁, lo que refuerza su valor como un alimento funcional con importantes beneficios nutricionales.

A esto se suma su papel ecológico. Por su carácter arbustivo y su producción casi continua de frutos, el arazá puede emplearse como especie ornamental y como fuente de alimento para aves y murciélagos, que actúan como dispersores naturales de sus semillas.

Por último, la riqueza aromática que le atribuye la Universidad de la Amazonia a ciertos compuestos como el germacreno, el alfa-pineno y el beta-pineno le abre un campo más allá de lo alimentario. Estas características lo posicionan como una materia prima prometedora para la industria de sabores y fragancias, con aplicaciones en la elaboración de esencias, cosméticos y perfumes.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼