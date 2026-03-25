¿Para qué sirve el níspero? Estos son algunos usos comunes

En zonas rurales, todavía hay quienes mastican el látex fresco como una goma natural, y no es raro escuchar que “quien tiene un níspero, tiene un postre en el patio” Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si está buscando una planta de clima cálido que combine historia, sabor y curiosidades poco conocidas, el níspero es una opción que vale la pena mirar con más atención. Más allá de su fruto dulce con un toque ácido, este árbol guarda detalles que sorprenden: desde su pulpa suave y nutritiva hasta la capacidad de su tronco de producir una especie de “chicle” natural, un rasgo que pocos conocen.

Su presencia en Colombia no solo aporta color con sus tonos anaranjados y marrones, sino también beneficios importantes para el organismo, convirtiéndolo en una especie que va más allá de lo ornamental y se integra fácilmente en huertas o jardines con propósito.

¿Qué es el níspero?

Antes de responder, es importante hacer una precisión clave: cuando se habla de níspero en contextos tropicales de Colombia, se hace referencia a Manilkara zapota, una especie distinta al llamado níspero japonés (Eriobotrya japonica), que pertenece a otra familia y tiene características muy diferentes. Evitar esta confusión permite entender mejor el valor real de este árbol en las regiones cálidas del país.

El níspero tropical (Manilkara zapota), de la familia Sapotaceae, es un árbol perenne de tamaño mediano a grande que puede alcanzar entre 10 y 25 metros de altura, e incluso más en condiciones favorables. Se reconoce por su tronco recto, de corteza áspera y profundamente fisurada, de la cual brota un látex blanco, espeso y pegajoso, conocido tradicionalmente como chicle natural.

Su copa es densa y está formada por hojas simples, alargadas y brillantes que le dan un aspecto frondoso durante todo el año.

Sus flores son pequeñas, blancas y discretas, pero dan paso a uno de sus mayores atractivos: el fruto. Se trata de una baya de forma globosa u ovalada, con cáscara marrón y textura áspera. En su interior, la pulpa es jugosa, dulce y ligeramente granulosa, con un sabor que recuerda al caramelo, y suele contener entre una y seis semillas negras, lisas y brillantes.

Originario de Mesoamérica y el norte de Sudamérica, este árbol fue cultivado desde tiempos precolombinos por comunidades indígenas que no solo aprovechaban su fruto, sino también su látex. Con el tiempo, su cultivo se expandió por todo el trópico. En el Caribe colombiano, es común encontrarlo en patios, huertas familiares y espacios emblemáticos como el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino, donde sigue siendo valorado como fuente de sombra, alimento y tradición.

¿Para qué sirve?

Más allá de su valor como fruta, el níspero es una especie versátil que ha sido aprovechada durante siglos por sus múltiples usos. Su pulpa, dulce y aromática, se consume fresca o en preparaciones como jugos, dulces, jarabes y mermeladas, lo que la convierte en un ingrediente frecuente en cocinas tradicionales de zonas cálidas.

Pero su valor no termina ahí. Según el Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino, del tronco se extrae un látex blanco y espeso que, históricamente, fue la base del chicle natural antes de la aparición de las versiones sintéticas. Este mismo látex también ha tenido usos como adhesivo, lo que demuestra el aprovechamiento integral del árbol. A su vez, su madera, densa y resistente, es apreciada en carpintería, construcción y elaboración de herramientas, gracias a su durabilidad.

En el campo científico, según el Instituto Humboldt, el níspero ha despertado interés por sus compuestos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Estas características abren la puerta a posibles aplicaciones en medicina natural y en productos cosméticos, especialmente para el cuidado de la piel y el cabello.

Desde el punto de vista nutricional y tradicional, también destaca por:

Su fruto es rico en azúcares naturales, fibra, vitamina C y antioxidantes, que aportan energía y ayudan al sistema inmunológico.

Sus usos medicinales, ya que el fruto se considera digestivo y refrescante, mientras que las hojas, en infusión, se han empleado para aliviar la tos y los resfriados.

Su capacidad de adaptación, pues crece bien en climas cálidos, incluso en suelos pobres y con pocos cuidados, lo que lo hace ideal para huertas caseras.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼