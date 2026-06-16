¿Para qué sirve el yarumo? Variedades, beneficios y usos de este árbol popular de América

Imagén de referencia Foto: Canopy Tower

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El yarumo es uno de esos árboles que sobresalen en el paisaje por su gran tamaño y sus enormes hojas, presentes en bosques, montañas, carreteras y zonas rurales de buena parte de Colombia. Algunas especies tienen hojas de tonos plateados, mientras que otras son completamente verdes, pero todas comparten una característica: su importancia para los ecosistemas.

Y es que, además de ser una especie clave para la recuperación de ecosistemas y refugio de numerosas aves y otros animales, el yarumo ha sido utilizado durante generaciones en la medicina tradicional por las propiedades que se atribuyen a sus hojas y otras partes de la planta. ¿Qué lo hace tan especial?

Aquí le contamos por qué este árbol se ha convertido en un aliado tanto de la naturaleza como de la salud.

¿Qué es el yarumu y cuántas variedades existen?

Conocido también como guarumo, guarumbo o yagrumo, el yarumo pertenece al género Cecropia, un grupo de árboles nativos de América tropical que reúne alrededor de 60 especies distribuidas desde Centroamérica hasta Suramérica.

Se trata de un árbol que puede alcanzar entre 5 y 30 metros de altura. Su tronco es recto y hueco, mientras que sus ramas suelen extenderse de forma horizontal, formando una copa amplia similar a un paraguas.

Sus hojas, que pueden superar los 40 centímetros de diámetro, tienen forma de mano, es decir, son lobuladas, y es una especie dioica, lo que significa que las flores masculinas y femeninas crecen en árboles diferentes.

Estas son pequeñas y se agrupan en estructuras alargadas conocidas como amentos. Tras la floración aparecen frutos carnosos que constituyen una importante fuente de alimento para aves como tucanes, tangaras y mirlas, así como para mamíferos como monos, murciélagos y perezosos, que ayudan a dispersar sus semillas.

Variedades más famosas:

El yarumo blanco o plateado: A diferencia de otras variedades de hojas completamente verdes, esta especie parece cubrirse de tonos blancos o plateados cuando se observa desde la distancia, creando un efecto visual muy característico. Eso sí, este color no se debe a la presencia de pigmentos blancos. En realidad, las hojas son verdes, pero su superficie inferior está cubierta por una densa capa de finos pelos que reflejan y dispersan la luz, produciendo el brillo plateado que las hace tan fáciles de reconocer.

Guarumo colorado ( Cecropia obtusifolia ): El guarumo colorado es una especie pionera nativa que se distribuye desde México hasta Ecuador y suele crecer en zonas soleadas, desde los 50 hasta los 1.200 metros de altitud. Se caracteriza por su rápido crecimiento, que le permite alcanzar hasta 20 metros de altura en pocos años, aunque generalmente mide entre 6 y 12 metros.

Guarumo de montaña (Cecropia angustifolia): Esta especie se caracteriza porque puede alcanzar entre 5 y 20 metros de altura y se distingue por su copa en forma de sombrilla, su tronco cilíndrico y hueco y sus grandes hojas profundamente divididas. Es más común en Centroamérica.

¿Para qué sirve?

De acuerdo con el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales del entonces Ministerio de la Protección Social, las hojas de especies del género Cecropia se emplean tradicionalmente para aliviar afecciones respiratorias, bronquiales y pulmonares.

También se les atribuyen propiedades diuréticas, antiinflamatorias y cardiotónicas, mientras que en algunas regiones se utilizan en forma de emplastos para favorecer la cicatrización de heridas y prevenir infecciones en animales.

Estudios han identificado que en sus hojas hay compuestos como flavonoides, taninos, cumarinas y lactonas terpénicas, sustancias que podrían estar relacionadas con varios de los efectos que tradicionalmente se le atribuyen a la planta.

Además de su uso en la medicina popular, el yarumo tiene un importante valor ecológico. Es una especie pionera que ayuda a recuperar terrenos degradados, estabilizar suelos erosionados y proporcionar alimento a numerosas especies de aves, murciélagos, monos y otros mamíferos que consumen sus frutos y dispersan sus semillas.

Eso sí, según el Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá de la Universidad EIA, este árbol también posee diversos usos prácticos. Su madera liviana ha sido utilizada para fabricar cajas, fósforos, juguetes, paneles aislantes y pulpa para papel.

Los tallos huecos, una de sus características más distintivas, han servido tradicionalmente para conducir agua, elaborar instrumentos musicales, fabricar flotadores para redes de pesca y otros objetos de uso cotidiano. Además, por su rápido crecimiento y atractivo aspecto, especialmente en el caso del yarumo plateado, también es una especie muy apreciada en parques, plazas y proyectos de arborización urbana.

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