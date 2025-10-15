¿Para qué sirve la alcachofa? Usos y propiedades de esta flor

Alcachofa Foto: pixabay

La alcachofa, conocida como Cynara scolymus, es una planta herbácea perenne de la familia Asteraceae que ha sido cultivada desde la antigüedad en climas templados. Esta hortaliza puede alcanzar entre 1,4 y 2 metros de altura y rebrota de su cepa cada año después de climas fríos, siempre que las heladas no la dañen. Es conocida por diversos nombres vernáculos como alcachofera, alcacil, alcaucil, morrillera y aucaucil, entre otros.

La parte comestible de esta planta son los botones florales que se recogen antes de que abran. Están formados por muchas pequeñas flores cubiertas por capas duras y superpuestas, que crecen sobre una base también comestible. Si los capullos se dejan florecer, se vuelven duros y ya no son adecuados para comer. Cuando esto ocurre, los brotes se abren y muestran grandes flores de color azul violáceo, parecidas a las de un cardo, que pueden medir hasta 18 centímetros de diámetro.

La planta presenta hojas de color verde claro en el haz, mientras que en el envés están cubiertas de fibrillas blanquecinas que le dan un aspecto pálido. Las hojas pueden ser enteras o profundamente segmentadas, aunque menos divididas que las del cardo y con pocas o ninguna espina.

¿Para qué sirve?

Según el Jardín Botánico de Bogotá, la alcachofa posee importantes propiedades medicinales, destacándose por ser diurética, antidiabética y antiasmática. Las hojas se emplean en cocimiento para tratar problemas digestivos y hepáticos, además de normalizar el exceso de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Esta institución menciona que desde el punto de vista nutricional, es rica en vitamina B6, que favorece el metabolismo de proteínas y mantiene los niveles de glucosa en sangre. Su contenido de potasio contribuye a la contracción muscular y síntesis de proteínas, mientras que el hierro presente ayuda a la síntesis de hemoglobina y mioglobina, así como al funcionamiento del sistema nervioso. Además, aporta vitamina C con función antioxidante, que fortalece el sistema inmune y participa en la síntesis de colágeno y neurotransmisores.

Por su parte, el Jardín Botánico de Missuri, menciona que para su consumo, los brotes se cosechan antes de la floración. Se preparan cocinándolas al vapor hasta que las brácteas se desprendan fácilmente, luego se retiran una a una para comer su base carnosa, eliminando el tallo no comestible y dejando el corazón. Las partes carnosas o escamas se utilizan para preparar ensaladas y pasteles. Más allá de su valor culinario, la planta resulta muy atractiva para arriates mixtos, huertos y jardines mediterráneos por su follaje y flores ornamentales.

Cuidados

Luz: La alcachofera necesita pleno sol para desarrollarse adecuadamente, idealmente más de seis horas diarias de luz directa. Aunque puede tolerar algo de sombra, una exposición insuficiente reduce la floración y el vigor de la planta. Se recomienda ubicarla en espacios abiertos sin obstáculos que bloqueen la luz.

Clima: Originaria del Mediterráneo, la alcachofera prefiere temperaturas templadas, entre 10 y 35 °C, y puede resistir hasta -15 °C si está protegida. No tolera bien el calor extremo, pues este acelera la floración y debilita la planta, por lo que conviene mantener el suelo fresco con acolchado y asegurar buena humedad ambiental.

Riego: Requiere humedad constante, sin encharcarse. Se aconseja regar una o dos veces por semana, de forma profunda, manteniendo el suelo húmedo para favorecer el desarrollo de raíces fuertes y capullos tiernos. En zonas lluviosas, el riego debe ajustarse según la cantidad de precipitación natural.

Sustrato: Prefiere suelos fértiles, sueltos y bien drenados, con pH entre 6 y 7.5. Una mezcla de tierra de jardín, arena y compost en proporción 2:1:1 es ideal. Si el suelo es pesado, puede mejorarse con perlita o arena gruesa para evitar el exceso de humedad.

Abono: La alcachofa es una planta exigente en nutrientes. Se recomienda incorporar compost o estiércol bien descompuesto antes de la siembra y aplicar un fertilizante orgánico equilibrado cada cierto tiempo durante el crecimiento. Esto fortalece la planta y mejora la producción de botones florales.

Plagas y enfermedades: Entre los problemas más comunes se encuentran los insectos chupadores de savia, los escarabajos de las hojas y el amarillamiento de bordes por deficiencias nutricionales o exceso de agua. También puede sufrir marchitez de flores por cambios bruscos de ambiente. Se recomienda vigilancia frecuente, eliminar manualmente plagas y aplicar jabón potásico o aceite de neem para control orgánico.

