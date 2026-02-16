¿Para qué sirve la ashawagandha? Beneficios, usos y de dónde viene esta planta

Conocido como ginseng indio. Foto: Real Jardín Botánico de Kew

En medio del auge de los suplementos naturales y el creciente interés por alternativas para manejar el estrés cotidiano, una planta ha comenzado a llamar la atención: la ashwagandha.

Aunque hoy aparece en cápsulas, bebidas y productos de bienestar, su uso no es nuevo. Esta hierba, también conocida como ginseng indio o búfera, ha sido parte de la medicina tradicional de la India durante siglos, donde se le atribuyen propiedades relacionadas con la relajación, el descanso y el equilibrio del organismo. Pero, ¿qué hay detrás de su creciente popularidad y por qué el mundo vuelve a mirar esta planta ancestral? ¿Realmente funciona?

¿De dónde viene la ashwagandha?

La ashwagandha, conocida científicamente como Withania somnifera, es una planta originaria principalmente del sur de Asia, especialmente de India, Pakistán y Sri Lanka, aunque con el tiempo se ha adaptado a diversos climas templados del mundo. Según el Jardín Botánico de Kew, el nombre “ashwagandha” proviene del sánscrito y combina las palabras ashva (caballo) y gandha (olor), una referencia al característico aroma de su raíz, que tradicionalmente se ha asociado con la fuerza y vitalidad del animal.

La planta crece como un arbusto erecto que puede alcanzar entre 30 centímetros y hasta 1,5 metros —en algunos casos más— de altura. Sus ramas verdes suelen estar cubiertas por una fina capa de pelos blanquecinos, mientras que las hojas, de forma ovalada y color verde, pueden medir alrededor de 10 centímetros de largo.

Sus flores son pequeñas, de color amarillo verdoso y poco llamativas, pero tras la polinización dan origen a frutos muy característicos: pequeñas bayas anaranjadas o rojo-intensas, similares a las del alquequenje.

¿Para qué sirve?

Según el Royal Botanic Gardens de Kew, la ashwagandha, también conocida como ginseng indio, ha sido utilizada durante miles de años en la medicina tradicional Ayurveda, principalmente a partir de su raíz, considerada la parte con mayor concentración de compuestos activos. Preparada en polvo, extractos o infusiones, se cree que contribuye al equilibrio general del organismo.

En la actualidad, según informa la revista National Geographic, diversos estudios científicos han comenzado a analizar sus propiedades y sugieren que la ashwagandha podría actuar como un adaptógeno, es decir, una sustancia que ayuda al cuerpo a responder mejor al estrés físico y emocional.

Sus efectos se asocian principalmente con compuestos naturales llamados withanólidos, junto con alcaloides y lactonas, que podrían influir en procesos relacionados con la inflamación, la energía y la respuesta al estrés, aunque los mecanismos exactos aún siguen en investigación.

Aunque su uso es amplio, los especialistas advierten que no se trata de una solución universal ni funciona igual para todas las personas. Como ocurre con otros suplementos, su consumo debe evaluarse de manera individual, especialmente en personas con condiciones médicas específicas, y es importante recordar que los suplementos no siempre tienen el mismo control de calidad que los medicamentos.

Principales usos:

Manejo del estrés y la ansiedad: Se asocia con una mejor regulación de la respuesta del organismo al estrés.

Mejora del sueño: La raíz en infusión o suplemento se ha relacionado con una mejor calidad del descanso.

Apoyo a la concentración y la energía: algunos estudios sugieren efectos positivos en el enfoque mental y la vitalidad.

Control del azúcar en sangre: investigaciones preliminares indican posibles beneficios en la regulación metabólica.

Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes: vinculadas a la presencia de withanólidos y otros compuestos bioactivos.

Eso sí, tenga en cuenta que, según el programa de extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte general, los efectos secundarios reportados suelen ser leves, como molestias digestivas, aunque en casos poco frecuentes se han descrito reacciones más serias, por lo que su consumo continuo o en altas dosis debe realizarse con orientación profesional.

