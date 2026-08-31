¿Para qué sirve la flor de Jamaica? De esta planta viene y así puede aprovecharla

Su sabor ácido, su intenso color y la posibilidad de utilizarla en múltiples preparaciones la han hecho bastante popular. Foto: pexel

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Si alguna vez ha probado un vaso de agua de jamaica, probablemente recuerde su intenso color rojo y ese sabor ácido tan particular. Pero ¿alguna vez se ha preguntado de dónde sale esta popular bebida y qué planta se esconde detrás de ella?

Se trata de la flor de jamaica, una planta conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa que, aunque suele asociarse con la bebida, tiene muchos más usos de los que podría imaginar. Quédese aquí en La Huerta para saber para qué sirve y por qué debe utilizarla en su hogar.

¿Qué es la flor de jamaica?

Aunque su nombre puede hacer pensar que esta planta nació en el Caribe, la flor de jamaica, cuyo nombre científico es Hibiscus sabdariffa, es originaria de África tropical. Pertenece a la familia Malvaceae, la misma a la que pertenecen plantas como el algodón y la malva, y con el tiempo su cultivo se extendió a distintas regiones de clima cálido.

Su nombre está relacionado con la historia de su cultivo y difusión en América. Durante la época colonial, la planta llegó a diferentes territorios del continente y tuvo una presencia importante en Jamaica, desde donde se hizo conocida en otras regiones. Con el tiempo, el nombre “flor de jamaica” se popularizó en varios países de América Latina.

La jamaica es una planta anual que puede alcanzar entre 1 y 3 metros de altura. Sus flores tienen cinco pétalos y pueden medir entre 8 y 10 centímetros de diámetro, mientras que sus cálices destacan por su textura carnosa y su intenso tono rojizo.

Con el paso del tiempo, Hibiscus sabdariffa se ha cultivado en diferentes lugares de Centroamérica, el Caribe y el sudeste asiático. Por eso también recibe nombres como rosa de Jamaica, rosa de Abisinia, rosella, agrio de Guinea, sorrel y saril, dependiendo de la región.

¿Para qué sirve?

Aunque suele hablarse de la flor de jamaica, son sus cálices los que tienen mayor importancia y aprovechamiento. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, esta parte de la planta se utiliza para elaborar una gran variedad de productos, entre ellos bebidas, infusiones, dulces, salsas, mermeladas, concentrados y licores.

Uno de sus usos más conocidos es la preparación del tradicional agua de jamaica, una bebida de sabor ácido y característico color rojo. Sin embargo, sus cálices también pueden aprovecharse en otras preparaciones, como rellenos, tacos, salsas, dulces y mermeladas, gracias a su particular sabor y textura.

Esta planta también destaca por su composición. Sus cálices contienen ácidos orgánicos, como el cítrico, málico y tartárico, además de antocianinas, compuestos que contribuyen al intenso color rojo vino de sus infusiones.

Su aprovechamiento tampoco se limita a la alimentación. Los pigmentos naturales presentes en los cálices, especialmente las antocianinas, permiten utilizarlos como fuente potencial de colorantes y saborizantes, mientras que algunos de sus compuestos también han despertado interés para aplicaciones en productos cosméticos y farmacéuticos.

En los últimos años, además, la jamaica ha ganado espacio en preparaciones que buscan aprovechar el ingrediente de distintas maneras, y es que su sabor ácido, su intenso color y la posibilidad de utilizarla en múltiples preparaciones han convertido a la flor de jamaica en una planta con un amplio aprovechamiento.

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