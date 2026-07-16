¿Para qué sirve la guatila, la verdura de Centroamérica que conquistó a Colombia?

El consumo de guatila puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar patologías como diabetes, hipertensión y cáncer. / Getty Images Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es probable que la haya visto en la plaza y haya pasado de largo. La guatila no suele despertar el entusiasmo que generan otras frutas o verduras, pero detrás de su apariencia sencilla se esconde un alimento nutritivo, fácil de cultivar y tan versátil que puede convertirse en protagonista de sopas, guisos, ensaladas e incluso postres.

La guatila ha acompañado la alimentación de los colombianos durante generaciones, pero su historia y sus cualidades merecen mucho más reconocimiento. En esta nota le contamos por qué.

¿Qué es la guiatila y de dónde viene?

La guatila (Sechium edule), también conocida como chayote, cidra, cayote, chayoto, papa del aire, gayota o incluso “papa de pobre”, es una fruta-hortaliza que crece en una planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas, la misma del pepino, la calabaza y el melón.

Su origen se encuentra en Mesoamérica, donde existen registros de que era cultivada por los pueblos indígenas desde épocas precolombinas. En particular, los aztecas la incorporaron a su alimentación mucho antes de la llegada de los europeos. Con el paso de los siglos, su cultivo se expandió por América y posteriormente llegó a Europa, Asia y Oceanía.

En la actualidad se cultiva principalmente en países como México, Guatemala, Colombia y Ecuador. De hecho, en Colombia ha formado parte de la cocina tradicional durante generaciones y es común encontrarla en sopas, guisos y otras preparaciones caseras.

¿Pero en qué se caracteriza la planta? Según explica el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C de México. La especie es una enredadera perenne que puede superar los 15 metros de longitud cuando encuentra un soporte para trepar. Produce flores masculinas y femeninas en la misma planta y desarrolla un fruto carnoso que contiene una única semilla de gran tamaño. Su cultivo prospera en climas cálidos y templados, donde destaca por su alta productividad y facilidad de adaptación.

De sabor suave y ligeramente dulce, la guatila tiene una textura crujiente cuando se consume fresca y se vuelve tierna al cocinarse, absorbiendo fácilmente los sabores de otros ingredientes. Esa versatilidad es una de las razones por las que ha permanecido en las cocinas latinoamericanas durante siglos, a pesar de la fama de ser un alimento “sin sabor”.

Aunque muchas personas piensan que existe un solo tipo de guatila, en realidad presenta una gran diversidad. Hay variedades de color verde, blanco o amarillo; con piel lisa o cubierta de espinas; de distintos tamaños e incluso con ligeras diferencias en su sabor y textura. Esta diversidad es el resultado de siglos de selección y de cruces naturales y dirigidos entre diferentes poblaciones de la planta.

¿Para qué sirve?

Más allá de ser un ingrediente versátil en la cocina, la guatila también es valorada por sus propiedades nutricionales y por algunos usos tradicionales en la medicina popular. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá y estudios de la Universidad Nacional de Colombia, este fruto destaca por su aporte de compuestos bioactivos y por el potencial que tiene para la alimentación y el bienestar.

Por ejemplo, en la cocina puede usarse como:

Se puede consumir hervida, al vapor, asada, rellena, en sopas, guisos, ensaladas e incluso en preparaciones dulces.

Su sabor suave permite que absorba fácilmente el de otros ingredientes, por lo que suele compararse con la papa por su versatilidad.

Algunas variedades presentan notas cítricas similares al limón, mientras que otras recuerdan ligeramente a la pera.

¿Pero qué hace de la guatila un alimento saludable? De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia, la guatila sobresale por su aporte de vitamina C y por contener compuestos bioactivos como flavonoides, terpenos y limoneno. Estas sustancias poseen acción antioxidante, lo que ayuda a proteger las células del organismo frente al daño causado por los radicales libres.

Además, es un alimento bajo en calorías y con un alto contenido de agua y fibra, características que favorecen la sensación de saciedad y una buena digestión. Por ello, suele incluirse en planes de alimentación orientados al control del peso y a promover una dieta equilibrada.

Otros usos tradicionales son:

Según el Jardín Botánico de Bogotá, la infusión de sus hojas se ha utilizado tradicionalmente para ayudar a disolver cálculos renales y como apoyo en el tratamiento de la hipertensión.

El fruto también ha sido empleado en la medicina popular para aliviar la retención de orina y la sensación de ardor al orinar.

Además, investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia señalan que la guatila posee un importante potencial como alimento funcional. Entre las propiedades que se le atribuyen se encuentran efectos analgésicos, antiinflamatorios, diuréticos y antioxidantes, además de su capacidad para favorecer el metabolismo de las grasas y contribuir al cuidado de la salud cardiovascular.

¿Cómo tenerla en su huerta?

La guatila es una planta resistente y de fácil cultivo, por lo que puede ser una excelente opción para quienes cuentan con un jardín o una huerta en casa. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, la forma más común de cultivarla es a partir de su semilla. Lo ideal es sembrarla en un suelo fértil, con buen drenaje y rico en materia orgánica.

Otros cuidados son:

Un tutor o soporte es indispensable: al ser una planta trepadora, necesita una estructura, como una pérgola, malla o enrejado, que le permita elevarse y desarrollarse correctamente.

Mucho sol: requiere una buena exposición a la luz solar para favorecer la floración y la producción de frutos.

Riego constante: especialmente durante la etapa de fructificación. Como el fruto está compuesto en cerca de un 80 % por agua, la falta de humedad puede hacer que los frutos caigan antes de madurar.

Espacio para crecer: la guatila es una planta vigorosa y expansiva, por lo que se adapta mejor a huertas o jardines amplios. No se recomienda cultivarla en espacios muy reducidos o en interiores sin una estructura que le permita trepar.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼