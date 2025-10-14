¿Para qué sirve la milenrama? La planta que ha cautivado por sus muchos beneficios

Milenrama, planta medicinal Foto: Pexels

A simple vista puede parecer una planta común que crece entre la hierba o a la orilla de los caminos, pero detrás de su aspecto sencillo, la milenrama guarda siglos de historia y un poderoso valor medicinal. Admirada desde la antigüedad por sus propiedades curativas y su resistencia, esta especie se ha ganado un lugar especial tanto en la medicina tradicional como en los jardines de todo el mundo.

Conocida científicamente como Achillea millefolium es una planta herbácea perenne de la familia Asteraceae, originaria de Europa y Asia, que se ha naturalizado en todo el mundo gracias a su gran capacidad de propagación. Se distingue por sus pequeñas flores blancas agrupadas en racimos que forman conjuntos densos de unos 5 a 10 centímetros, y por sus hojas alargadas y muy divididas, parecidas a las de un helecho.

Esta planta crece de forma silvestre en diversos hábitats, desde el nivel del mar hasta los 2400 metros de altitud, aunque prefiere elevaciones menores a 1500 metros. Es extremadamente adaptable y tolerante, prosperando en suelos bien drenados de cualquier tipo, de hecho puede establecerse en pastos, bordes de carreteras, campos cultivados y zonas boscosas.

¿Para qué sirve?

Según el Vademecum de España, una plataforma web sobre plantas medicinales, esta ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades curativas y su capacidad para atraer mariposas y otros polinizadores con sus flores que duran todo el verano. En especial, se destacan sus tallos floridos que contienen aceites esenciales, flavonoides, cumarinas y proazulenos, compuestos que actúan de forma complementaria para producir efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antiespasmódicos.

Gracias a esta composición, la milenrama se usa tanto de forma interna como externa: en infusiones para aliviar trastornos digestivos, cólicos o molestias menstruales, y en cataplasmas o baños de asiento para favorecer la cicatrización y reducir la inflamación.

Eso sí, aunque la especie silvestre es considerada por muchos como una maleza agresiva, existen numerosos cultivares ornamentales que presentan flores de diversos colores (rosas, rojos, amarillos, cremas y bicolores), tallos más fuertes y portes más erguidos, convirtiéndola en una planta popular para jardines. Sus tallos alcanzan típicamente entre 60-90 cm de altura, y su follaje aromático y ligeramente picante se mantiene incluso cuando se seca, siendo apreciado en arreglos florales.

Cuidados

Luz

Necesita condiciones de pleno sol para desarrollarse óptimamente, requiriendo al menos seis horas de luz solar directa cada día. Esta exposición abundante es fundamental para lograr una floración vigorosa y un crecimiento saludable.

Aunque la planta muestra cierta tolerancia a la sombra parcial y puede adaptarse a niveles de luz ligeramente reducidos, estas condiciones menos ideales afectarán su desempeño.

Clima

La milenrama demuestra una notable resistencia a las fluctuaciones térmicas, con un rango de temperatura ideal entre 20-35°C. Sin embargo, puede tolerar condiciones extremas desde 0°C hasta 38°C, lo que la convierte en una planta versátil para diversos climas.

Durante condiciones climáticas severas, la planta requiere atención especial para evitar daños. El frío extremo puede causar marchitamiento de hojas y muerte de tallos, mientras que el calor excesivo provoca marchitez y hojas chamuscadas.

Para protegerla, aplica mantillo como aislante en climas fríos y proporciona abundante agua con sombra parcial durante olas de calor intensas.

Riego

Está adaptada a ambientes con humedad moderada y puede soportar períodos cortos de sequía. Se recomienda regar cada semana, manteniendo un nivel de humedad medio en el sustrato. La planta prefiere suelos bien drenados y es importante evitar el riego excesivo, que puede ser más perjudicial que la falta de agua.

Sustrato

La milenrama tolera condiciones de suelo pobre, pero prefiere un sustrato fértil, arenoso y bien drenado. Puede crecer en diversos tipos de suelo incluyendo arena, marga, calcáreo y arcilla, siempre que tengan buen drenaje.

Le favorece un pH ligeramente ácido entre 5.5 y 7, aunque algunos documentos indican que puede tolerar hasta 8.

La profundidad del suelo debe ser de al menos 20 cm para permitir un desarrollo radicular adecuado. Un aspecto importante es evitar suelos excesivamente ricos y húmedos, ya que estas condiciones tienden a causar que la planta se doble o desarrolle tallos sobredesarrollados y débiles, comprometiendo su estructura natural.

Plagas y Enfermedades

Las enfermedades más comunes incluyen flor marchita, que puede ocurrir por cambio repentino del entorno o al completar su ciclo natural de floración. También puede sufrir manchas marrones causadas por infecciones fúngicas que aparecen como parches en hojas y tallos. El envejecimiento natural es otro proceso que causa amarilleo y secado de hojas, siendo parte del ciclo normal de la planta.

El escarabajo de las hojas es la plaga principal, insectos de 10-20 mm que roen hojas y pétalos creando pequeños agujeros. Para casos leves, retire manualmente los escarabajos y sus huevos. En infestaciones graves, aplique primero insecticidas orgánicos como aceite de neem o piretro.

