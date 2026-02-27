¿Para qué sirven las brevas? Beneficios y en qué se diferencian de los higos

Higo Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si hay un postre que encarna el sabor más tradicional de Colombia, ese es, sin duda, el de las brevas. Ya sea acompañadas con arequipe y queso, con dulce de guayaba o incluso integradas en una ensalada de frutas, la breva siempre destaca como la protagonista.

Con su dulzor particular —a menudo descrito como una mezcla entre pera y melocotón—, su textura carnosa y ese ligero toque ácido que equilibra cada bocado, esta fruta se ha convertido en un símbolo de la repostería casera y de las mesas familiares del país.

¿Qué es la breva?

Para entender qué es la breva, primero hay que mirar su origen: la higuera, perteneciente a la familia de las moráceas y conocida científicamente como Ficus carica. Según el Jardín Botánico de Missouri, se trata de un árbol de larga tradición en huertas y jardines, apreciado tanto por su fruto como por su valor ornamental. Puede desarrollarse como un arbusto caducifolio de entre 3 y 4,5 metros de altura o alcanzar porte de árbol pequeño, llegando hasta los 9 metros.

Se distingue por su porte extendido, su follaje amplio y su valor ornamental. Los ejemplares más antiguos, con corteza lisa de tono gris plateado —a veces nudosa por la edad—, resultan especialmente atractivos para la jardinería.

Sus flores, pequeñas y verdosas, se desarrollan en el interior de receptáculos huecos situados en las puntas de crecimiento de las ramas. Según el Jardín, lo que comúnmente identificamos como fruto no es una pieza única, sino una infrutescencia: una estructura formada por múltiples flores agrupadas dentro de un mismo receptáculo que, al madurar, se transforma en esa pulpa dulce y carnosa que conocemos.

En este punto surge la pregunta: ¿el higo y la breva son lo mismo? Y la respuesta es no exactamente. Ambos provienen del mismo árbol, pero corresponden a momentos distintos de producción.

La breva es la primera cosecha del año. Aparece a finales de la primavera o comienzos del verano y se forma a partir de yemas que permanecieron latentes durante el invierno. Suele ser más grande, de piel más gruesa y con un sabor dulce más suave, ligeramente ácido.

El higo, en cambio, constituye la cosecha principal. Madura entre finales del verano y el otoño; generalmente, es más pequeño, de piel más fina y con un dulzor más intenso.

¿Para qué sirve?

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, el higo se consume fresco por su sabor intenso y su textura blanda, con pulpa encarnada o blanquecina y una piel que puede ser verdosa, morada o casi negra, según la variedad.

Es una fruta rica en azúcares naturales y compuesta en cerca de un 80 % por agua. Aporta fibra, potasio, magnesio y calcio, además de vitaminas A, B1, B2, B3 y C. También contiene enzimas digestivas y ácidos orgánicos como el cítrico, málico y acético, que favorecen la digestión.

En Colombia, de acuerdo con la Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia, la mayor parte de los cultivos de brevo se concentran en Antioquia y Boyacá, con presencia también en Cundinamarca, Caldas, Cauca, Nariño y Quindío. La cosecha principal se extiende desde julio o agosto —según la región— hasta las primeras heladas en las zonas más frías.

Por su parte, por parte de las brevas, el Jardín Botánico de Bogotá destaca que sus principales usos se agrupan en tres categorías:

Comestibles:

Cuando está maduro, se consume principalmente como fruta fresca.

Si se recoge verde, se emplea en la preparación de dulces tradicionales, conservas y jaleas.

También puede prepararse seco, en almíbar o en mermelada.

En repostería se usa en pastas para galletas, bombones cubiertos de chocolate, rellenos con dulce de leche o incluso para elaborar licor.

Valor nutricional:

Su alto contenido de fibra contribuye a regular el tránsito intestinal y puede ayudar a disminuir el colesterol en sangre.

El potasio favorece la contracción muscular y la síntesis de proteínas.

Aporta minerales esenciales que contribuyen al equilibrio del organismo.

Usos tradicionales y medicinales:

Se le atribuyen propiedades cicatrizantes.

En infusión, el higo se ha utilizado como calmante suave y como laxante natural.

Tradicionalmente, también se ha empleado para aliviar molestias respiratorias leves.

En aplicaciones populares se menciona su uso complementario en quemaduras y como apoyo en el control de la tensión arterial.

Además de sus usos alimentarios y medicinales, la higuera se cultiva como planta ornamental en jardines y patios, gracias a su porte amplio y su follaje decorativo, que aportan sombra y carácter al paisaje.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼