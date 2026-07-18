¿Para qué sirven las hojas de almendro? Usos y beneficios

El almendro puede reconocerse por tener algunas hojas rojas en su follaje. Foto: ´Pexels

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Es uno de los árboles más comunes en parques, andenes y zonas cálidas de Colombia. Su amplia copa ofrece sombra, sus hojas cambian de color antes de caer y su crecimiento acelerado lo ha convertido en una opción frecuente para el arbolado urbano.

Sin embargo, más allá de su valor ornamental, el almendro Terminalia catappa esconde un potencial que muchos desconocen: sus hojas, ampliamente utilizadas por sus propiedades naturales y medicinales. ¿Para qué sirven y por qué cada vez despiertan más interés?

¿Qué es el almendro?

El almendro (Terminalia catappa) es un árbol tropical perteneciente a la familia de las combretáceas. Aunque su origen exacto sigue siendo motivo de debate, se cree que es nativo del sur y sudeste de Asia, desde la India y la península malaya hasta Nueva Guinea. Con el paso del tiempo, se ha expandido por las regiones tropicales del mundo y hoy es una especie ampliamente naturalizada en países como Colombia.

Se trata de un árbol de gran porte que puede alcanzar entre 15 y 35 metros de altura. Su copa amplia y simétrica, formada por ramas horizontales dispuestas en pisos, con el tiempo adquiere una apariencia similar a la de un jarrón. Esta característica, sumada a su rápido crecimiento y a la abundante sombra que proporciona, lo ha convertido en una de las especies más utilizadas en parques, avenidas y zonas costeras.

Como en esta ocasión el foco está en sus hojas, vale la pena detenerse en estas. Y es que son grandes, ovaladas y de un intenso color verde brillante. Antes de caer durante la época seca, adquieren tonalidades rojizas, anaranjadas o amarillentas, un cambio que no solo embellece el paisaje, sino que también marca el momento en el que concentran compuestos naturales por los que son ampliamente aprovechadas.

El árbol también produce pequeñas flores de color blanco verdoso agrupadas en espigas terminales y frutos ovalados que pasan del verde al amarillo, rojo o café cobrizo al madurar. En su interior albergan una única semilla comestible, conocida como almendra de playa.

En Colombia, según la Universidad Uniminuto, se distribuye entre los 0 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar y puede encontrarse en departamentos como Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además de su valor paisajístico, esta especie desempeña un importante papel ecológico debido a que se ha naturalizado en el país. Su floración atrae insectos polinizadores y otros animales, mientras que sus frutos sirven de alimento para aves, murciélagos y pequeños mamíferos, contribuyendo a la biodiversidad de los ecosistemas donde se desarrolla.

¿Para qué sirven sus hojas?

Según la Universidad Uniminuto, las hojas del almendro han sido utilizadas durante siglos en la medicina tradicional, especialmente en la India y otras regiones de Asia, donde se preparan infusiones a las que se les atribuyen propiedades medicinales para aliviar molestias digestivas, como diarrea y cólicos, así como migrañas.

Con el paso de los años, el interés por estas hojas ha trascendido el conocimiento popular y ha despertado la atención de investigadores, quienes han estudiado los compuestos bioactivos que contienen, como los taninos, flavonoides y otros antioxidantes naturales.

Según Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, estos compuestos sirven para:

Tratamiento de afecciones cutáneas: de forma tradicional también se han utilizado para aliviar heridas, irritaciones en la piel y algunas enfermedades dermatológicas.

Posible apoyo frente a enfermedades metabólicas: diferentes investigaciones han evaluado el potencial de los extractos de hojas en enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: sus compuestos podrían ayudar a combatir el estrés oxidativo y modular procesos inflamatorios, aunque estas propiedades continúan siendo objeto de investigación.

Actividad antimicrobiana y antifúngica: investigaciones han encontrado que los extractos de las hojas presentan actividad frente a algunas bacterias y hongos. Incluso, algunos estudios señalan que sus taninos podrían dificultar la formación de biopelículas bacterianas, lo que explicaría parte de su uso tradicional como antiséptico.

De hecho, sus propiedades antimicrobianas han convertido a las hojas del almendro en un recurso muy utilizado en la acuicultura y la acuariofilia. Las hojas secas se incorporan a acuarios y estanques de peces de agua dulce porque, al liberar taninos, ayudan a recrear condiciones similares a las de su hábitat natural.

Además, sus propiedades antibacterianas y antifúngicas contribuyen a prevenir algunas enfermedades y a favorecer la salud de especies como los peces betta y otros peces ornamentales.

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