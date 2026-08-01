¿Para qué sirven las hojas de apio? Beneficios y usos comunes

Imagen de referencia del apio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El apio suele despertar opiniones divididas: hay quienes lo incluyen a diario en ensaladas, sopas o jugos, y quienes lo evitan por su sabor intenso. Sin embargo, más allá de sus característicos tallos, existe una parte que con frecuencia termina en la basura sin que muchas personas sepan que también puede aprovecharse. Las hojas de apio son comestibles, aromáticas y concentran nutrientes que las convierten en un ingrediente versátil en la cocina.

Pero, ¿para qué sirven realmente y cuáles son sus beneficios y usos más comunes? Quédese, que aquí en La Huerta le contamos.

Características del apio y sus hojas

El apio (Apium graveolens) es una planta herbácea de la familia de las apiáceas, la misma a la que pertenecen el perejil, el cilantro y la zanahoria. Se cultiva desde la antigüedad por sus diferentes partes comestibles y, con el paso de los siglos, se han desarrollado variedades destinadas al consumo de sus tallos, sus hojas o su raíz, conocida como apionabo.

Las hojas crecen en la parte superior de los tallos y se caracterizan por su color verde intenso, su forma compuesta y dentada y su aroma fresco, ligeramente más concentrado que el de los tallos.

Aunque muchas personas las desechan al cocinar, son completamente comestibles y poseen un sabor más intenso, con notas herbales y un ligero toque amargo que las convierte en un ingrediente muy apreciado para potenciar el sabor de diversas preparaciones.

Ojo, al igual que el resto de la planta, el apio puede causar reacciones alérgicas en algunas personas, por lo que quienes tengan antecedentes de alergia a las apiáceas deben consumirlo con precaución. Además, es recomendable lavar bien las hojas antes de utilizarlas para eliminar restos de tierra o pesticidas.

¿Para qué sirve?

Aunque suelen desecharse al cocinar, las hojas de apio son completamente comestibles y concentran un importante aporte de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Además, gracias a su aroma intenso, tienen múltiples aplicaciones tanto en la cocina como en la medicina tradicional.

Por ejemplo, las hojas contienen vitaminas A, C, E y K, así como minerales como calcio y potasio. También son fuente de flavonoides, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. La vitamina C, por su parte, contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario y a la producción de colágeno, mientras que el calcio y el potasio participan en la salud de los huesos, la contracción muscular y otras funciones del organismo.

Su sabor es muy característico, pues es más intenso que el de los tallos, por lo que pueden utilizarse como una hierba aromática. Son ideales para picar y añadir a ensaladas, sopas, cremas, guisos, caldos, salsas y pestos. El Jardín Botánico de Bogotá también señala que, por su aroma, las hojas pueden emplearse como condimento para carnes y pescados.

Se utilizan en la medicina tradicional. Además, el Jardín Botánico de Bogotá señala que las hojas de apio forman parte de preparaciones tradicionales a las que se les atribuyen propiedades diuréticas y digestivas, además de ayudar a estimular el metabolismo.

También se han utilizado de forma popular para apoyar el bienestar de los riñones, el hígado y la vejiga y para aliviar molestias relacionadas con el reumatismo.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼