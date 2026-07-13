¿Para qué sirven las semillas de girasol? Beneficios, propiedades y usos comunes

Campo de girasoles Foto: EFE - Fermin Cabanillas

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Con sus grandes pétalos amarillos y su inconfundible capacidad de seguir la luz del sol, los girasoles se han convertido en una de las flores más admiradas y cultivadas en el mundo. Son protagonistas de jardines, arreglos florales e incluso de obras de arte, pero su belleza es solo una parte de su historia.

Detrás de su llamativo aspecto se esconde una planta con múltiples usos que van desde la alimentación y la agricultura hasta la medicina tradicional y la conservación de los ecosistemas.

Conozca al girasol

Según explica el Real Jardín Botánico de Kew, el Helianthus annuus, conocido comúnmente como girasol, es una planta que puede alcanzar hasta dos metros de altura. Se caracteriza por su tallo verde, erecto y cubierto de finos pelos, además de sus hojas grandes, ásperas y con bordes aserrados, que crecen de forma alterna a lo largo del tallo.

Aunque popularmente se habla de la “flor” del girasol, en realidad se trata de un grupo de cientos de flores pequeñas agrupadas. En el borde se encuentran las flores liguladas, que forman los llamativos pétalos, generalmente de color amarillo, aunque algunas variedades pueden presentar tonos naranjas o rojizos. En el centro se ubican las flores del disco, de color marrón oscuro, que se disponen en un patrón en espiral y, tras la polinización, dan origen a las conocidas semillas de girasol.

Esta estructura no solo le da su característica apariencia, sino que también convierte al girasol en una especie de gran importancia para la producción de alimentos, la biodiversidad y la agricultura.

¿Para qué sirve el girasol?

Más allá de ser una de las flores ornamentales más populares, el girasol es una planta con múltiples usos en la alimentación, la agricultura, la industria e incluso la recuperación ambiental.

Pero antes de hablar de sus usos, conviene hacer una aclaración. Según el Real Jardín Botánico de Kew, lo que comúnmente se conoce como “semillas de girasol” en realidad corresponde al fruto de la planta, denominado aquenio.

Ahora, sí, estos aquenios destacan por su alto valor nutricional, ya que son una excelente fuente de proteínas, fibra y grasas saludables. Además, aportan vitamina E y vitaminas del complejo B, como tiamina, riboflavina y niacina, que favorecen el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo energético. También contienen minerales esenciales, entre ellos magnesio, selenio y cobre, fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo.

Uno de los principales usos del girasol es la obtención de aceite vegetal. El aceite de girasol es ampliamente utilizado en la cocina por su contenido de grasas insaturadas y también sirve como materia prima para fabricar productos como la margarina.

Después de extraer el aceite, las cáscaras y otros residuos del procesamiento pueden utilizarse como alimento para animales o como biomasa para generar energía. Asimismo, el aceite de girasol puede mezclarse con diésel para producir biocombustibles.

Si desea consumirlas, estas pueden consumirse crudas o tostadas como refrigerio, añadirse a ensaladas, yogures, panes, batidos y otros alimentos.

Aliado de la agricultura

El girasol no solo aporta belleza a los cultivos, sino que también desempeña un papel importante en la agricultura. En algunos sistemas tradicionales inspirados en el método de las “Tres Hermanas” —maíz, frijol y calabaza— es conocido como la “Cuarta Hermana”, ya que atrae a abejas y otros polinizadores que favorecen la producción de los cultivos vecinos.

Sus flores producen abundante néctar y polen, convirtiéndose en una valiosa fuente de alimento para abejas, mariposas y otros insectos benéficos. Asimismo, sus frutos sirven de alimento para numerosas especies de aves, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad.

Además, el girasol puede convertirse en un aliado del medio ambiente. Gracias a su capacidad para absorber metales pesados y otros contaminantes del suelo, ha sido utilizado en procesos de fitorremediación, una técnica que emplea plantas para recuperar terrenos contaminados.

De hecho, según el Jardín Botánico de Kew, esta especie formó parte de las labores de descontaminación realizadas tras los accidentes nucleares de Chernóbil y Fukushima, donde ayudó a reducir la presencia de elementos tóxicos como el plomo y el uranio.

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