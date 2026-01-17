¿Para qué sirven los cubios, el tubérculo estrella de Colombia?

Conocido como cubio o mishua Foto: PROMPERÚ

No hay nada más andino —ni más colombiano— que llevar un cubio a la cocina. Este tubérculo, de sabor suave y ligeramente dulce, ha acompañado durante generaciones sopas, guisos, postres y preparaciones cotidianas, gracias a una versatilidad que pocos ingredientes locales pueden igualar. Su textura y su carácter discreto le permiten adaptarse con facilidad tanto a recetas dulces como saladas, sin perder su identidad.

Pero el cubio no es solo un alimento tradicional ni un acompañante más en el plato. Detrás de su apariencia sencilla se esconde un universo de beneficios y propiedades que lo convierten en un verdadero aliado para la salud y la nutrición que hoy merece ser redescubierto.

¿Qué es el cubio?

Antes de contarle para qué sirve, vale la pena conocer la planta. El cubio, conocido también como Mishua, es una especie nativa del bosque alto andino que crece de manera natural entre los 2.800 y 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Según el Catálogo virtual de flora de Alta Montaña de la Universidad EIA, está presente en países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, donde se adapta con facilidad a los climas fríos y a los suelos propios de montaña.

Conocida científicamente como Tropaeolum tuberosum, es una hierba rastrera y trepadora, de tallos carnosos y ligeramente rojizos, que se extiende sobre el suelo o se apoya en otras plantas. Bajo tierra desarrolla raíces tuberosas de forma cónica, generalmente blancas con manchas rojizas y oscuras, que constituyen la parte más conocida y aprovechada del cubio, tanto en la cocina tradicional como en la cultura andina.

¿Para qué sirven los cubios?

Según el Jardín Botánico de Bogotá, a los cubios se les atribuyen los siguientes beneficios:

Usos medicinales: Tienen efecto diurético y se emplean en afecciones del hígado y los riñones. Además, son considerados un antibiótico natural.

Valor nutricional: Aportan calcio, fundamental para la formación de huesos y dientes y para la contracción muscular. Su contenido de fósforo contribuye al mantenimiento del pH del organismo y a la transferencia de energía.

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) destaca otras propiedades importantes de la mashua:

Tiene propiedades antiinflamatorias , útiles como apoyo frente a la hiperplasia prostática benigna.

Presenta acción antifúngica , ayudando a combatir infecciones causadas por hongos.

Favorece la cicatrización de heridas, lo que refuerza su uso tradicional como planta medicinal.

¿Y cómo consumirlo?

Los cubios son un alimento versátil y fácil de incorporar a la cocina diaria. Tanto el Ministerio de Salud del Perú como el Jardín Botánico de Bogotá coinciden en que su preparación es sencilla y permite aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales y medicinales.

Según el Ministerio de Salud del Perú (Minsa):

Pueden sancochárse y utilizarse como reemplazo de la papa en distintas recetas.

El agua de cocción no debe desecharse, ya que también puede beberse para aprovechar mejor sus compuestos beneficiosos.

Por su parte, el Jardín Botánico de Bogotá recomienda:

Consumirlos frescos en ensaladas .

Prepararlos en estofados o al horno .

Acompañarlos con huevos y cebolla en platos tradicionales.

Usarlos en preparaciones dulces, aprovechando su sabor suave y ligeramente dulce.

