La Huerta

Paso a paso para reproducir una planta ZZ en casa

Esta planta también ofrece múltiples opciones de propagación adaptadas a diferentes niveles de experiencia. Con paciencia y cuidado, es posible multiplicarla con éxito para llenar nuevos espacios o compartir con otros entusiastas de la jardinería.

29 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
La zamioculca es una planta perenne de hojas brillantes y simétricas que almacena agua en su rizoma, lo que le permite sobrevivir a períodos prolongados de sequía.
Foto: Pixabay
La Zamioculcas zamiifolia, conocida comúnmente como zamioculca o planta ZZ, es una de las especies más resistentes y decorativas para interiores. Nativa del este de África, esta planta perenne se caracteriza por sus hojas brillantes, simétricas y de textura coriácea, y por su capacidad para almacenar agua en su rizoma, lo que le permite sobrevivir en condiciones de sequía prolongada.

Su bajo mantenimiento, adaptabilidad y estética la han convertido en una favorita entre jardineros principiantes y expertos. En esta breve guía le explicamos el paso a paso para propagarla mediante diferentes métodos, según el tipo de esqueje o estructura vegetal.

1. Propagación por división de rizoma

Este es el método más rápido y efectivo para obtener nuevas plantas, ideal durante el trasplante en primavera.

Pasos:

  • Extraer cuidadosamente la planta madre de la maceta.
  • Separar las secciones del rizoma asegurándose de que cada una cuente con raíces y al menos un brote activo.
  • Si las raíces están entrelazadas o muy compactas, utilizar un cuchillo limpio y afilado para cortar con precisión.
  • Colocar cada sección en una maceta individual con sustrato universal mezclado con perlita para mejorar el drenaje.

2. Propagación por esquejes de tallo

Este método permite reproducir zamioculcas en agua o directamente en tierra.

Opción A: En agua

  • Cortar un segmento sano de tallo justo por debajo de un nudo.
  • Retirar las hojas de la parte inferior del esqueje.
  • Colocar el tallo en un recipiente con agua limpia, cambiándola cada 2-3 días.
  • Una vez que se desarrollen raíces visibles, trasplantar el esqueje a tierra con mezcla de compost y perlita.

Opción B: En sustrato

  • Plantar directamente el esqueje en una maceta con tierra húmeda y perlita.
  • Mantener en un lugar con luz indirecta y buena ventilación.

3. Propagación por hoja

Aunque es el método más lento, es útil cuando no se desea intervenir el rizoma.

Pasos:

  • Seleccionar hojas sanas y retirarlas sin dañar la base.
  • Insertar la hoja a unos 2 cm de profundidad en tierra húmeda con buen drenaje.
  • Colocar el contenedor en un lugar con luz indirecta.
  • Cubrir con una cúpula de plástico o botella para mantener la humedad ambiente.
  • Después de varios meses, se formarán rizomas pequeños y raíces. En ese momento, trasplantar a una maceta con sustrato universal y perlita.

Nota: El desarrollo de brotes visibles puede demorar varios meses o incluso un año.

4. Propagación por esquejes de brotes

Una alternativa sencilla para lograr una nueva planta completa.

Pasos:

  • Elegir un brote robusto con varias hojas.
  • Cortarlo desde la base con una herramienta limpia.
  • Colocar en un vaso con agua limpia, protegiendo el recipiente de la luz directa para evitar algas.
  • Tras el desarrollo de raíces, plantar en tierra y continuar el cuidado como una planta adulta.

Recomendaciones generales

  • La mejor época para propagar zamioculcas es en primavera, cuando la planta entra en fase activa de crecimiento.
  • Utilizar siempre herramientas limpias y sustratos frescos para evitar infecciones.
  • Evitar la exposición directa al sol durante el proceso de propagación.
  • Dado que la zamioculca es tóxica si se ingiere, mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

La Huerta

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

