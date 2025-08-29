Paso a paso para reproducir una planta ZZ en casa

La zamioculca es una planta perenne de hojas brillantes y simétricas que almacena agua en su rizoma, lo que le permite sobrevivir a períodos prolongados de sequía. Foto: Pixabay

La Zamioculcas zamiifolia, conocida comúnmente como zamioculca o planta ZZ, es una de las especies más resistentes y decorativas para interiores. Nativa del este de África, esta planta perenne se caracteriza por sus hojas brillantes, simétricas y de textura coriácea, y por su capacidad para almacenar agua en su rizoma, lo que le permite sobrevivir en condiciones de sequía prolongada.

Su bajo mantenimiento, adaptabilidad y estética la han convertido en una favorita entre jardineros principiantes y expertos. En esta breve guía le explicamos el paso a paso para propagarla mediante diferentes métodos, según el tipo de esqueje o estructura vegetal.

1. Propagación por división de rizoma

Este es el método más rápido y efectivo para obtener nuevas plantas, ideal durante el trasplante en primavera.

Pasos:

Extraer cuidadosamente la planta madre de la maceta.

Separar las secciones del rizoma asegurándose de que cada una cuente con raíces y al menos un brote activo.

Si las raíces están entrelazadas o muy compactas, utilizar un cuchillo limpio y afilado para cortar con precisión.

Colocar cada sección en una maceta individual con sustrato universal mezclado con perlita para mejorar el drenaje.

2. Propagación por esquejes de tallo

Este método permite reproducir zamioculcas en agua o directamente en tierra.

Opción A: En agua

Cortar un segmento sano de tallo justo por debajo de un nudo.

Retirar las hojas de la parte inferior del esqueje.

Colocar el tallo en un recipiente con agua limpia, cambiándola cada 2-3 días.

Una vez que se desarrollen raíces visibles, trasplantar el esqueje a tierra con mezcla de compost y perlita.

Opción B: En sustrato

Plantar directamente el esqueje en una maceta con tierra húmeda y perlita.

Mantener en un lugar con luz indirecta y buena ventilación.

3. Propagación por hoja

Aunque es el método más lento, es útil cuando no se desea intervenir el rizoma.

Pasos:

Seleccionar hojas sanas y retirarlas sin dañar la base.

Insertar la hoja a unos 2 cm de profundidad en tierra húmeda con buen drenaje.

Colocar el contenedor en un lugar con luz indirecta.

Cubrir con una cúpula de plástico o botella para mantener la humedad ambiente.

Después de varios meses, se formarán rizomas pequeños y raíces. En ese momento, trasplantar a una maceta con sustrato universal y perlita.

Nota: El desarrollo de brotes visibles puede demorar varios meses o incluso un año.

4. Propagación por esquejes de brotes

Una alternativa sencilla para lograr una nueva planta completa.

Pasos:

Elegir un brote robusto con varias hojas.

Cortarlo desde la base con una herramienta limpia.

Colocar en un vaso con agua limpia, protegiendo el recipiente de la luz directa para evitar algas.

Tras el desarrollo de raíces, plantar en tierra y continuar el cuidado como una planta adulta.

Recomendaciones generales

La mejor época para propagar zamioculcas es en primavera, cuando la planta entra en fase activa de crecimiento.

Utilizar siempre herramientas limpias y sustratos frescos para evitar infecciones.

Evitar la exposición directa al sol durante el proceso de propagación.

Dado que la zamioculca es tóxica si se ingiere, mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

