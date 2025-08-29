Paso a paso para reproducir una planta ZZ en casa

Escucha este artículo
La Zamioculcas zamiifolia, conocida comúnmente como zamioculca o planta ZZ, es una de las especies más resistentes y decorativas para interiores. Nativa del este de África, esta planta perenne se caracteriza por sus hojas brillantes, simétricas y de textura coriácea, y por su capacidad para almacenar agua en su rizoma, lo que le permite sobrevivir en condiciones de sequía prolongada.
Su bajo mantenimiento, adaptabilidad y estética la han convertido en una favorita entre jardineros principiantes y expertos. En esta breve guía le explicamos el paso a paso para propagarla mediante diferentes métodos, según el tipo de esqueje o estructura vegetal.
1. Propagación por división de rizoma
Este es el método más rápido y efectivo para obtener nuevas plantas, ideal durante el trasplante en primavera.
Pasos:
- Extraer cuidadosamente la planta madre de la maceta.
- Separar las secciones del rizoma asegurándose de que cada una cuente con raíces y al menos un brote activo.
- Si las raíces están entrelazadas o muy compactas, utilizar un cuchillo limpio y afilado para cortar con precisión.
- Colocar cada sección en una maceta individual con sustrato universal mezclado con perlita para mejorar el drenaje.
2. Propagación por esquejes de tallo
Este método permite reproducir zamioculcas en agua o directamente en tierra.
Opción A: En agua
- Cortar un segmento sano de tallo justo por debajo de un nudo.
- Retirar las hojas de la parte inferior del esqueje.
- Colocar el tallo en un recipiente con agua limpia, cambiándola cada 2-3 días.
- Una vez que se desarrollen raíces visibles, trasplantar el esqueje a tierra con mezcla de compost y perlita.
Opción B: En sustrato
- Plantar directamente el esqueje en una maceta con tierra húmeda y perlita.
- Mantener en un lugar con luz indirecta y buena ventilación.
3. Propagación por hoja
Aunque es el método más lento, es útil cuando no se desea intervenir el rizoma.
Pasos:
- Seleccionar hojas sanas y retirarlas sin dañar la base.
- Insertar la hoja a unos 2 cm de profundidad en tierra húmeda con buen drenaje.
- Colocar el contenedor en un lugar con luz indirecta.
- Cubrir con una cúpula de plástico o botella para mantener la humedad ambiente.
- Después de varios meses, se formarán rizomas pequeños y raíces. En ese momento, trasplantar a una maceta con sustrato universal y perlita.
Nota: El desarrollo de brotes visibles puede demorar varios meses o incluso un año.
4. Propagación por esquejes de brotes
Una alternativa sencilla para lograr una nueva planta completa.
Pasos:
- Elegir un brote robusto con varias hojas.
- Cortarlo desde la base con una herramienta limpia.
- Colocar en un vaso con agua limpia, protegiendo el recipiente de la luz directa para evitar algas.
- Tras el desarrollo de raíces, plantar en tierra y continuar el cuidado como una planta adulta.
Recomendaciones generales
- La mejor época para propagar zamioculcas es en primavera, cuando la planta entra en fase activa de crecimiento.
- Utilizar siempre herramientas limpias y sustratos frescos para evitar infecciones.
- Evitar la exposición directa al sol durante el proceso de propagación.
- Dado que la zamioculca es tóxica si se ingiere, mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
