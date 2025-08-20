Cómo revivir una orquídea con exceso de agua: guía paso a paso

Las orquídeas Phalaenopsis, conocidas como "orquídeas mariposa", destacan por sus elegantes flores en tonos vibrantes y su facilidad de cultivo. Foto: Secretaría de Ambiente de Bogotá

El exceso de agua es una de las causas más comunes —y peligrosas— de deterioro en las orquídeas, especialmente en especies como la Phalaenopsis. Aunque son plantas tropicales que necesitan humedad, sus raíces requieren también aireación y períodos de sequía.

Afortunadamente, si actúa a tiempo, es posible recuperarlas. Aquí le explicamos cómo hacerlo correctamente.

1. Detecte las señales del exceso de riego

Algunas señales claras de que su orquídea tiene demasiada agua son:

Hojas amarillas o con manchas

Raíces oscuras, blandas o malolientes

Sustrato encharcado o con moho

Pérdida de firmeza en la base de la planta

Recuerde: una orquídea puede morir en pocos días por exceso de agua, pero puede sobrevivir meses con algo de sequía.

2. Saneé la planta paso a paso

a. Retire la orquídea de la maceta con cuidado. Sacuda suavemente el sustrato húmedo o descompuesto.

b. Revise las raíces. Con una herramienta limpia y desinfectada, corte todas las raíces podridas (negras o marrones). Conserve solo las que estén verdes o blanquecinas.

c. Elimine partes aéreas dañadas. Corte hojas, tallos o flores en mal estado para evitar que la planta gaste energía en tejidos dañados.

3. Trasplante con condiciones ideales

Use una maceta limpia y preferiblemente nueva, con perforaciones en la base. Si reutiliza una, desinféctela a fondo.

Cambie el sustrato. Utilice uno especial para orquídeas, de buena aireación y drenaje (generalmente corteza de pino, perlita o carbón vegetal).

Evite compactar el sustrato, para permitir que las raíces respiren.

4. Espera antes de volver a regar

Trasplantar no significa regar de inmediato. Espere a que las raíces estén de color gris plateado antes de volver a humedecer la planta. Esto indica que realmente necesitan agua.

5. Recuperación y cuidados posteriores

Aplicar abono foliar una vez por semana durante 1 o 2 meses, especialmente en el envés de las hojas. Esto ayuda a la planta a absorber nutrientes mientras se recupera.

Colóquela en un sitio luminoso, sin sol directo, y con buena ventilación.

💡 Consejos clave para evitar futuros excesos de riego

✅ Use macetas transparentes para observar el estado de las raíces.

✅ Si las raíces son verdes, no riegue. Si están grisáceas, es momento de hacerlo.

✅ Nunca riegue por encima de las hojas. Mejor hacerlo en la base o con inmersión por 10 minutos.

✅ No riegue a diario. Las orquídeas necesitan humedad, no encharcamiento.

✅ Use agua a temperatura ambiente, nunca fría.

