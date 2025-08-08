Pasto de San Agustín: ¿cómo hacer que este tipo de césped crezca?

Gracias a su resistencia y capacidad de recuperación, el San Agustín es una de las variedades preferidas para campos deportivos, aunque se alterna con otras gramas según el uso. // Pixabay. Foto: Pixabay

En ciudades como Bogotá, donde el clima es frío y las lluvias son frecuentes, una de las variedades de césped más utilizadas para la decoración y creación de jardines es el llamado San Agustín, (también conocido como St. Augustine grass), una grama resistente, de textura tejida y crecimiento bajo.

Es reconocido por su capacidad para soportar condiciones difíciles como el encharcamiento o la escasez de sol, lo que lo convierte en una opción ideal para jardines urbanos o zonas deportivas.

Aunque comúnmente se le denomina San Agustín, este tipo de pasto pertenece a la familia de las gramas Bermuda, de las cuales existen entre cinco y seis variedades recomendadas especialmente para climas fríos.

Si está pensando en sembrar este tipo de césped en su patio o jardín, tenga en cuenta las recomendaciones de Jhon Alexander Corredor Arguello, viverista y tecnólogo en producción agrícola, con más de 25 años de experiencia en el campo.

¿Cómo hacer que el césped crezca?

De acuerdo con el viverista, si quiere que su pasto crezca de forma sana y vigorosa, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

Asegure una buena exposición al sol : aunque este césped tolera climas nublados, requiere entre 5 y 8 horas de luz solar al día para crecer de manera uniforme.

Tenga en cuenta el tipo de suelo y el drenaje : el San Agustín es una grama que soporta el encharcamiento , por lo que es ideal en zonas donde hay lluvias frecuentes o suelos arcillosos.

Controle la altura del césped : si no se realiza un mantenimiento regular, las hojas pueden crecer demasiado en busca de luz, lo que da al césped un aspecto “quemado” o seco. En realidad, no está dañado, pero necesita : si no se realiza un mantenimiento regular, las hojas pueden crecer demasiado en busca de luz, lo que da al césped un aspecto “quemado” o seco. En realidad, no está dañado, pero necesita poda.

Realice podas periódicas : para evitar espacios irregulares y mantener un césped denso y parejo, se recomienda realizar cortes con frecuencia moderada. Esto también evita la proliferación de malezas.

Evite la sombra prolongada: zonas con poca entrada de luz o sombra constante dificultan el desarrollo del pasto. Si es su caso, considere otras especies más adecuadas para ese tipo de ambientes.

Claves para evitar problemas con el crecimiento del césped San Agustín

Aunque el pasto San Agustín es resistente y se adapta bien al clima frío, su crecimiento puede verse afectado si el terreno no se prepara adecuadamente desde el inicio.

Según explica Corredor, uno de los errores más comunes está en tratar el césped como si fuera una planta ornamental.

“Cuando sembramos plantas, buscamos tierra rica en materia orgánica y muy suelta. Pero en el caso del césped, esto es un error. El pasto, en especial el San Agustín, prefiere suelos más compactos”, explica el experto.

Evite suelos con demasiada materia orgánica:

Aunque estas tierras promueven un crecimiento acelerado, lo hacen de forma superficial y no permiten que el césped se “tupa”, es decir, que se vuelva espeso y uniforme. Además, un pasto que crece demasiado rápido tiende a debilitarse con el tiempo.

No use tierra suelta como la de los jardines ornamentales:

“El césped no tiene raíces profundas, suele desarrollarse en una capa de apenas 7 a 20 centímetros de suelo. Por eso, necesita un terreno compacto, que le dé soporte y evite desplazamientos o irregularidades", dice Corredor.

La preparación del terreno es clave: de acuerdo con el experto, antes de sembrar, se debe:

* Retirar la capa superior de materia orgánica.

*Airear la tierra.

*Compactar el suelo (pisándolo ligeramente).

*Y solo después sembrar el césped.

Cuidado con el pisoteo excesivo:

“El tránsito moderado sobre el césped estimula su crecimiento, lo hace más denso y firme (como sucede en los estadios, donde el césped luce tupido por el uso constante). Pero un exceso de pisoteo, sin períodos de recuperación, puede ser perjudicial”, comenta Corredor.

Atención al drenaje:

Aunque el San Agustín tolera cierta humedad, si el terreno no está bien nivelado o presenta encharcamientos constantes, el crecimiento será irregular o se dañará con facilidad.

El correcto crecimiento y desarrollo del pasto depende en gran medida de factores como la preparación del terreno, la exposición al sol y el mantenimiento regular. Evitar errores comunes, como usar tierra con demasiada materia orgánica o permitir un crecimiento descontrolado, puede marcar la diferencia entre un jardín con césped saludable y uno irregular o deteriorado.

Siguiendo estas recomendaciones y cuidados, es posible lograr una pradera tupida, firme y visualmente atractiva durante todo el año.

