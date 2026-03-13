Perlita para plantas: qué es, beneficios y cómo usarla en el sustrato

Es un material orgánico que facilita el drenaje. Foto: Freepik

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Imagine su planta por un momento. Usted sabe que necesita dos cosas básicas para vivir bien: agua y un buen drenaje. Sin embargo, cuando llega el momento de elegir el sustrato, muchas personas piensan que cualquiera sirve. ¡Alto ahí! No todos los materiales cumplen la misma función, y en jardinería, elegir mal la mezcla puede afectar directamente el crecimiento de la planta.

La realidad es que, más que usar un solo sustrato, muchas veces lo ideal es combinar materiales para lograr el equilibrio adecuado entre aireación, retención de humedad y drenaje. En ese punto aparece un aliado muy valorado por viveristas y aficionados: la perlita, un componente ligero que puede marcar la diferencia en la salud de las raíces.

Según el Centro de Jardinería St. Peter, la perlita, también conocida como “palomitas de maíz volcánicas”, está compuesta de vidrio volcánico amorfo que se forma a partir de la hidratación de la obsidiana. Se trata de un material granular blanco que se obtiene al calentar este vidrio volcánico a altas temperaturas, lo que hace que se expanda y “explote” de forma similar a las palomitas de maíz.

El resultado es un material estéril, muy ligero y con pH neutro, características que facilitan su manipulación y lo convierten en un componente muy utilizado en sustratos para jardinería.

¿Para qué sirve?

La perlita, compuesta en gran parte por silicio, se expande cuando se somete a altas temperaturas y libera el pequeño porcentaje de agua que contiene en su interior. Ese proceso da lugar a una estructura muy ligera, llena de diminutas cavidades de aire, casi como si fueran burbujas microscópicas.

Precisamente esa combinación de porosidad y aire es la que vuelve a la perlita tan útil en jardinería. Al mezclarse con el sustrato, ayuda a mejorar su estructura y a equilibrar tres aspectos fundamentales para las raíces: drenaje, aireación y humedad. De esta forma permite que el exceso de agua salga con mayor facilidad, evita que la tierra se compacte y favorece que las raíces dispongan del oxígeno necesario para desarrollarse correctamente.

Así es como actúa de manera más específica:

Drenaje: En la práctica, su función principal es mejorar el drenaje del sustrato. Gracias a su estructura ligera y porosa, evita que la tierra se compacte y facilita que el exceso de agua se elimine con mayor rapidez, algo clave para prevenir problemas como la pudrición de las raíces.

Retención de humedad: Aunque mejora el drenaje, también puede retener pequeñas cantidades de agua en sus cavidades internas. Esa humedad se libera de forma gradual a medida que el sustrato se seca, lo que ayuda a mantener un equilibrio más estable para las raíces.

Aireación: Sus diminutos espacios de aire favorecen la oxigenación del suelo. Las plantas no solo necesitan agua: las raíces también requieren oxígeno para absorber nutrientes y crecer de forma adecuada.

Protege del calor: Otro uso interesante de la perlita es como capa superficial sobre el sustrato. En este caso no se mezcla con la tierra, sino que se coloca encima, de forma similar a un mulching. Gracias a su color blanco, actúa como una superficie reflectante que ayuda a reducir el impacto directo del sol.

¿Cómo usarla correctamente?

Según el Centro de Jardinería St. Peter, la perlita suele mezclarse con el sustrato o el compost para mejorar el drenaje y la estructura del suelo. Gracias a su ligereza y porosidad, es un material muy versátil que puede utilizarse de distintas maneras en el cultivo de plantas.

Mezclada con sustrato: Una de las formas más comunes de usarla es incorporándola al sustrato. Una proporción de una parte de perlita por cuatro de compost o tierra ayuda a crear una mezcla más ligera y con mejor drenaje, algo especialmente útil para plantas como las suculentas u orquídeas.

Para enraizar esquejes: También puede utilizarse para propagar plantas. En este caso, se coloca perlita humedecida en una bolsa o recipiente, se introducen los esquejes y se mantiene cerrado para conservar la humedad. Después de algunas semanas comenzarán a formarse las raíces, momento en el que los esquejes pueden trasplantarse a una maceta con sustrato.

Como precaución al manipularla: La perlita puede desprender un polvo fino cuando está seca. Por eso, se recomienda humedecerla ligeramente antes de usarla, lo que ayuda a evitar la inhalación del polvo y facilita su manejo.

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