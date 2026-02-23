Petunias: el secreto para un jardín lleno de color durante meses

Las petunias son una elección tanto para embellecer el hogar como para complementar otros cultivos en una huerta. Foto: Secretaria de Ambiente de Medellín

Pocas flores resultan tan versátiles y agradecidas en el jardín como la petunia. Su capacidad de florecer durante meses, con una gama amplia de colores y formas, la ha convertido en una de las favoritas para parterres, macizos y jardineras. Además, no exige cuidados complejos, pero sí constancia.

Características de las petunias

Lo primero que nos gusta recordarle cuando hablamos de planta es su origen, y es que la petunia es de Sudamérica, especialmente de regiones cálidas como Brasil, y esa herencia explica en buena medida su gusto por el sol y el calor. Son plantas herbáceas que, en climas favorables, pueden comportarse como perennes. Dependiendo de la variedad, alcanzan entre 15 y 60 centímetros de altura, una medida ideal para llenar de color jardines, materas y balcones.

Si se fija en su forma, notará que sus hojas pueden disponerse de manera alterna u opuesta, ser alargadas o más redondeadas, siempre con bordes enteros. Tanto hojas como tallos están recubiertos por una vellosidad fina, ligeramente pegajosa al tacto, que forma parte de su identidad.

Según el Jardín Botánico de Missouri, la mayoría de las variedades que hoy se encuentran en el comercio son híbridos complejos, resultado del cruce entre distintas especies. Suelen ser plantas tupidas o extendidas, de 25 a 35 centímetros de alto, pero capaces de expandirse hasta 60 o incluso 90 centímetros de ancho.

Ofrecen flores en casi todos los colores imaginables con opciones bicolores y jaspeadas. Entre los grupos más conocidos están las Grandiflora, de flores grandes; las Multiflora, más pequeñas pero abundantes; y las Cascading, perfectas para cestas colgantes o como cubresuelos.

Cuidados

Luz

Necesitan al menos 6 horas diarias de luz directa para florecer con intensidad. Ojo, en sombra parcial florecen menos y se vuelven más débiles.

Clima

Toleran altas temperaturas y se comportan muy bien en climas cálidos. Sin embargo, las heladas fuertes pueden deteriorarlas o acabar con su ciclo.

Póngala en un lugar donde tenga buena ventilación; esto ayuda a prevenir hongos, especialmente en temporadas lluviosas.

Riego

En suelo, basta con empapar hasta unos 15–20 cm de profundidad una vez por semana. Sin embargo, si la tiene en macetas, puede requerir riego diario, según el clima.

Sustrato

El suelo debe ser suelto y evitar encharcamientos. Mezcle una parte de tierra de jardín + compost + arena o perlita.

Incorpore compost para que la floración se mantenga constante y el crecimiento sea equilibrado.

Poda

Retire flores marchitas: elimine también la base donde se forman las semillas. Esta práctica, conocida como despunte o “descabezado”, prolonga el ciclo floral.

Cortes ligeros: puede recortar tallos para ramos, retirando las hojas que queden bajo el agua.

Plagas

Pulgones, trips y orugas pueden atacar brotes, hojas y flores, causando deformaciones o perforaciones; la revisión frecuente permite detectarlas a tiempo.

L os hongos aparecen por exceso de humedad y mala ventilación, mientras que la pudrición radicular se produce por encharcamientos prolongados.

Un buen drenaje, riegos controlados y adecuada circulación de aire son la mejor defensa para mantener las petunias sanas.

